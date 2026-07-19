Participação de Ronaldo e Ronaldinho na final da Copa viraliza: 'Do nada' Espanha e Argentina empataram a primeira etapa

O show do intervalo da final da Copa do Mundo, entre Espanha e Argentina, está dando o que falar nas redes sociais. Com participação especial de Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, que dirigiram um carro que levava a Madonna, os internautas foram à loucura.

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Veja como a internet reagiu:

Rodri disputa bola com Lionel Messi na final da Copa do Mundo (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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A final da Copa do Mundo, entre Espanha e Argentina, começou "morna". Os times se estudaram e se respeitaram, no entanto, os espanhóis apresentaram perigo mais vezes ao gol de Dibu Martínez do que os argentinos à meta de Unai Simón.

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Empatados por 0 a 0, no primeiro tempo, a final da Copa do Mundo de 2026 será ou nos próximos 45 minutos, ou na prorrogação ou, até mesmo, nos pênaltis, como foi a de 2022, quando a Argentina levou a taça batendo a até então campeã mundial, França.

Arbitragem de Espanha x Argentina 🕴️

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia)

Assistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovênia)

Assistente 2: Andraž Kovačič (Eslovênia)

Quarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)

Árbitro assistente reserva: Mohammad Alkalaf (Jordânia)

Árbitro de vídeo (VAR): Bastian Dankert (Alemanha)

AVAR 1: Nicolas Gallo (Colômbia)

AVAR 2: Khamis Al Marri (Catar)

VAR de reserva: Tatiana Guzman (Nicarágua)

AVAR de reserva: Guillermo Pacheco (México)

Fase de grupos da Copa de 2026 🔢

Espanha 🔴🟡

A Espanha iniciou a Copa como protagonista de um dos jogos mais marcantes da primeira fase ao empatar por 0 a 0 com a estreante Cabo Verde, em 15 de junho, em Atlanta (EUA). Apesar da ampla posse de bola e do domínio das ações, a equipe não transformou a superioridade em gols e esbarrou na sólida defesa cabo-verdiana, liderada pela dupla de zaga e pelo goleiro Vozinha.

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Na rodada seguinte, também em Atlanta, enfim apresentou o futebol esperado e goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, com destaque para Lamine Yamal, que marcou seu primeiro gol em Copas aos 10', além de dois gols do artilheiro Mikel Oyarzabal e um contra na segunda etapa. Para confirmar a liderança do Grupo H, a Fúria venceu o Uruguai por 1 a 0, no duelo mais aguardado da chave, com gol de Álex Baena aos 42', em Guadalajara (MEX).

Argentina 🔵⚪

A Argentina iniciou sua campanha na Copa com uma atuação de gala de Lionel Messi no dia 16 de junho, em Kansas City (EUA). O camisa 10 marcou os três da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia em uma partida equilibrada, decidida pela genialidade do argentino. O roteiro se repetiu na segunda rodada, quando os sul-americanos venceram a Áustria por 2 a 0, em Arlington (EUA), novamente com dois gols de Messi.

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Com os cinco tentos anotados nas duas primeiras partidas, o astro tornou-se o maior artilheiro da história das Copas, com 18 bolas na rede. Na última rodada da fase de grupos, a Argentina, que utilizou uma equipe mista, venceu a Jordânia por 3 a 1, também em Arlington. Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez, de pênalti, marcaram ainda no primeiro tempo, enquanto Messi voltou a deixar sua marca na etapa final.

Mata-mata da Copa de 2026 ⚔️

Espanha 🔴🟡

Na fase eliminatória, a Espanha estreou sem sustos e com amplo controle da partida ao vencer a Áustria por 3 a 0, com dois gols de Oyarzabal e um de Pedro Porro. Nas oitavas, superou o vizinho Portugal por 1 a 0, graças ao gol de Mikel Merino, que saiu do banco de reservas para decidir nos acréscimos do segundo tempo.

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Nas quartas, a equipe sofreu seu primeiro gol na Copa após abrir o placar com Fabián Ruiz diante da Bélgica, mas repetiu o roteiro dos jogo anterior. Merino entrou na etapa final, fez o gol da vitória nos minutos finais, decretou o triunfo por 2 a 1 e comemorou com a tradicional "tourada" na bandeira de escanteio.

Já na semifinal, considerada por muitos uma final antecipada, a seleção eliminou a França, então apontada como uma das principais favoritas ao título, ao vencer por 2 a 0, com gols de Oyarzabal, de pênalti, aos 22', e Pedro Porro, aos 58', para assegurar a vaga na decisão.

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Argentina 🔵⚪

A partir da fase eliminatória, a Argentina iniciou uma trajetória marcada por jogos dramáticos e decisões nos minutos finais. No primeiro mata-mata, enfrentou a surpreendente Cabo Verde e venceu por 3 a 2 apenas na prorrogação. Messi abriu o placar aos 29', mas os africanos empataram aos 59' e levaram a partida ao tempo extra. Logo aos 92', Lautaro Martínez recolocou os argentinos em vantagem, antes de Sidny Cabral anotar uma obra-prima aos 103' e igualar novamente. A classificação veio apenas aos 111' minutos, quando Cuti Romero cabeceou, a bola desviou em Diney Borges e entrou.

Nas oitavas, diante do Egito, o roteiro voltou a ser de sofrimento. A Argentina chegou a perder por 2 a 0, mas reagiu de forma espetacular ao marcar três gols em 13 minutos, com Romero, Messi e Enzo Fernández, de cabeça, já nos acréscimos do segundo tempo, para vencer por 3 a 2.

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Nas quartas, outro duelo decidido na prorrogação: após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar contra a Suíça, Alexis Mac Allister abriu o placar para os argentinos, Julián Alvarez marcou um golaço no tempo extra para recolocar a equipe em vantagem, e Lautaro fechou o triunfo por 3 a 1.

Na semifinal, enfim diante de uma seleção de primeira prateleira, a equipe de Lionel Scaloni derrotou a Inglaterra por 2 a 1, de virada, com gols de Enzo e Lautaro, ambos após assistências de Messi, para garantir vaga na final e eliminar o maior rival histórico da Albiceleste.