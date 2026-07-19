Scaloni indica saída da Argentina após final da Copa: 'Fico até dezembro e depois paro'
Treinador disse que deseja dar uma pausa após a Copa
Um dos técnicos mais vitoriosos da história recente da seleção argentina pode estar com ciclo chegando ao fim. Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, o técnico Lionel Scaloni indicou que não deve permanecer no comando da Albiceleste após dezembro. Em um pronunciamento na zona mista para o jornal Olé, o treinador afirmou que pretende cumprir seu compromisso até o fim deste ano, e depois deseja relaxar e 'parar um pouco'.
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Treinador definiu até quando continua no cargo
Nas declarações dadas na zona mista, quando falou com o jornal Olé, Scaloni foi mais específico sobre seus planos para o futuro. O treinador revelou que sua intenção é interromper as atividades após o mês de dezembro.
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— Até dezembro eu vou continuar. E depois seguramente vou parar. Vou falar com o presidente, mas a ideia é relaxar e descansar um pouco — declarou o técnico aos jornalistas.
Scaloni explicou que possui contrato vigente até dezembro de 2026, e que deve cumpri-lo até o final. Ele justificou a possível saída pela necessidade de que é justo que haja mudanças na seleção. Antes do vice-campeonato na Copa de 2026, Scaloni foi campeão do mundo com a Argentina na Copa de 2022.
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"HASTA DICIEMBRE VOY A SEGUIR Y DESPUÉS SEGURAMENTE CORTE".— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026
Lionel Scaloni empieza a DESPEDIRSE DE LA SELECCIÓN ARGENTINA. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/C6KmB1Lgfh
Scaloni se emocionou e abandonou coletiva após derrota na final da Copa
Durante a coletiva de Scaloni após a final da Copa, o treinador não conseguiu conter as lágrimas ao ser questionado sobre a continuidade de seu trabalho. Visivelmente abalado, ele interrompeu suas respostas e abandonou a sala de imprensa antes do encerramento previsto, sendo aplaudido pelos jornalistas presentes.
Antes de se retirar, o comandante ressaltou o peso emocional da derrota e o desgaste enfrentado pela comissão técnica e pelos jogadores. Ele descreveu o sentimento como uma "dor na alma" por não ter conseguido levar o troféu novamente para a Argentina, mas enfatizou o orgulho pela forma como a equipe competiu durante todo o torneio nos Estados Unidos.
Scaloni reconheceu superioridade da Espanha
Sobre a partida decisiva, o treinador reconheceu a superioridade técnica da Espanha e lamentou os problemas enfrentados, como as lesões de defensores titulares e a expulsão do volante Enzo Fernández. Scaloni afirmou que o desgaste físico e mental de sua equipe chegou ao limite, mas evitou utilizar esses fatores como desculpa para o resultado negativo.
O técnico encerra sua participação na Copa de 2026 tendo alcançado sua segunda final consecutiva. Caso a saída se confirme em dezembro, Scaloni deixará o cargo após mais de seis anos, período em que transformou a identidade do futebol argentino e liderou a última fase da carreira de Lionel Messi na seleção.
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