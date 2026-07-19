Quem pode encostar na taça da Copa do Mundo? Entenda a regra da Fifa
Protocolo da entidade restringe quem pode segurar o troféu original
A taça da Copa do Mundo é um dos símbolos mais valiosos do esporte e, ao contrário do que muitos imaginam, não pode ser manuseada por qualquer pessoa. De acordo com o protocolo oficial da Fifa, apenas jogadores campeões mundiais e chefes de Estado estão autorizados a tocar ou erguer o troféu original sem o uso de luvas.
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Quem pode tocar na taça da Copa do Mundo?
O protocolo da Fifa estabelece que somente atletas campeões da Copa do Mundo e chefes de Estado podem segurar a taça original sem proteção. Qualquer outra pessoa — incluindo familiares, celebridades, dirigentes e convidados — só poderia manusear o troféu utilizando luvas, como forma de preservar a peça.
Desde a Copa do Mundo de 2006, o troféu original é utilizado apenas durante a cerimônia oficial de premiação. Após a entrega ao capitão da seleção campeã, a taça retorna aos cuidados da Fifa, enquanto o vencedor recebe uma réplica oficial produzida em bronze banhado a ouro.
Polêmica marcou comemoração da Argentina em 2022
Apesar da regra, o protocolo foi alvo de debate após a conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Depois da cerimônia de premiação, familiares dos jogadores, amigos e celebridades apareceram segurando a taça original durante a festa no gramado.
O caso que mais repercutiu envolveu o chef turco Salt Bae, que entrou no campo, tirou fotos com o troféu e até abordou jogadores argentinos durante a comemoração. A presença dele gerou críticas de torcedores e da imprensa internacional, justamente por não fazer parte do grupo autorizado a manusear a taça segundo o protocolo da Fifa.
Como surgiu a tradição de levantar a taça?
Outro costume tradicional das finais nasceu com a Seleção Brasileira. Na conquista da Copa do Mundo de 1958, o capitão Bellini ergueu a taça acima da cabeça para facilitar o trabalho dos fotógrafos. O gesto se tornou um símbolo das conquistas mundiais e passou a ser repetido pelos capitães campeões em todas as edições seguintes.
Criado pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga, o atual troféu representa duas figuras humanas sustentando o planeta Terra. Segundo o artista, a obra simboliza o movimento, a emoção e a força dos atletas no momento da conquista, além do alcance global do futebol.
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