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Espanha se isola em recorde de série invicta entre seleções com título da Copa

"La Roja" não sabe o que é perder sob o comando de De la Fuente desde 2024

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 05:00
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De La Fuente erguendo o braço na beira do gramado
Luis De La Fuente, técnico da Espanha na Copa do Mundo (Imagem: Charly Triballeau/ AFP)

A Espanha agora lidera de forma isolada e é dona da maior série invicta da história do futebol entre seleções. São 38 partidas sem derrota sob o comando de Luis de la Fuente, que superou a Argentina na decisão da Copa do Mundo no último domingo (19), pelo placar de 1 a 0, na prorrogação, e conquistou o bicampeonato mundial para a Fúria.

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    • A seleção espanhola não conhece derrota há mais de dois anos. A última queda foi em março de 2024, quando perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em um amistoso realizado em Londres. A sequência de 38 jogos teve início quatro dias depois, com um empate em 3 a 3 diante do Brasil, então comandado por Dorival Jr.

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    O período sem perder conta com 29 vitórias e nove empates. Neste recorte, são 95 gols marcados e 28 sofridos. A contagem leva em consideração apenas o tempo regulamentar.

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    Na Copa, "La Roja" escorregou apenas na estreia, ao ficar no 0 a 0 com Cabo Verde há um mês. Na sequência, venceu Arábia Saudita e Uruguai na fase de grupos, Áustria, Portugal, Bélgica (quando sofreu o único gol) e França na semifinal. Na decisão, superou a Argentina e fechou a campanha com 14 gols marcados e apenas um sofrido.

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    O top 5 de maiores sequências invictas entre seleções tem:

    38 jogos - Espanha, desde 2024;
    37 jogos - Itália, de 2018 a 2021;
    35 jogos - Espanha, de 2007 a 2009;
    35 jogos - Brasil, de 1993 a 1996;
    34 jogos - Marrocos, de 2025 a 2026.

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