Quem cantou o hino da Argentina na final da Copa do Mundo?
María Becerra foi a responsável por interpretar o hino argentino antes da decisão entre Argentina e Espanha
A cantora María Becerra foi a responsável por interpretar o hino nacional da Argentina antes da final da Copa do Mundo de 2026, disputada neste domingo (19), contra a Espanha, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Um dos principais nomes da música latina da atualidade, a artista ganhou projeção internacional após trocar a carreira como criadora de conteúdo na internet pelos palcos.
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Quem é María Becerra?
María Becerra nasceu em Quilmes, na Argentina, em 12 de fevereiro de 2000, e começou a carreira produzindo vídeos de humor, paródias e covers no YouTube. A popularidade nas redes sociais lhe rendeu indicações a premiações como o Kids' Choice Awards, Martin Fierro Awards e MTV Millennial Awards, antes de estrear oficialmente na música, em 2019, com o EP "222".
Desde então, a cantora emplacou sucessos como "High", "Miénteme", parceria com TINI, e "Qué Más Pues?", ao lado de J Balvin, além de lançar os álbuns "Animal" (2021), "La Nena de Argentina" (2022) e "Quimera" (2025). Atualmente, soma mais de 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify e é considerada uma das maiores representantes da música urbana em espanhol.
Espanha e Argentina decidem o título da Copa do Mundo
A Espanha e a Argentina disputam a final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A decisão terá transmissão ao vivo de TV Globo, ge, sportv, SBT e CazéTV/Disney+.
A seleção espanhola busca o segundo título mundial de sua história, após eliminar Áustria, Portugal, Bélgica e França no mata-mata. Já a Argentina, atual campeã do mundo, tenta conquistar o quarto troféu da competição depois de superar Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra nas fases eliminatórias. Antes da bola rolar, María Becerra será a responsável por interpretar o hino nacional argentino na cerimônia da grande decisão.
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