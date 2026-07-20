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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (20/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 06:00
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Pela Ligue 1, o Strasbourg venceu o Lyon por 3 a 1 (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Pela Ligue 1, o Strasbourg venceu o Lyon por 3 a 1 (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

A segunda-feira (20) terá uma agenda bem mais enxuta para os fãs de futebol. Com o encerramento da Copa do Mundo de 2026 no domingo e sem partidas do Campeonato Brasileiro, a programação do dia será marcada apenas por amistosos preparatórios para a temporada europeia.

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    • Os clubes iniciam os testes visando o calendário de 2026/27, aproveitando o período de pré-temporada para dar ritmo aos elencos e observar reforços. O principal destaque do dia será o confronto entre Sporting e Strasbourg, em Portugal.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 20 de julho de 2026):

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    • 16h15 – Sporting x Strasbourg – SportyNet

    Zeno Debast em ação pelo Sporting
    Zeno Debast em ação pelo Sporting (Foto: Reprodução/Instagram)

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