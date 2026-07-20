De La Fuente manda recado a Lionel Scaloni após título da Espanha: 'Difícil' Com o triunfo, a Espanha consagrou-se bicampeã da Copa do Mundo

A conquista da Copa do Mundo pela Espanha teve um significado especial para Luis de la Fuente. Além de comemorar o segundo título mundial da história da seleção espanhola, o treinador fez questão de dedicar parte de sua entrevista coletiva ao técnico da Argentina, Lionel Scaloni, e revelou a influência que o comandante argentino teve em sua trajetória recente.

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Técnico da Espanha agradeceu Lionel Scaloni durante coletiva (Foto: Franck Fife/AFP)

Trajetória vitoriosa no mundial

A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0, neste domingo (19), no MetLife Stadium, com gol de Ferran Torres, e conquistou o bicampeonato mundial. Após a partida, De la Fuente valorizou a amizade construída com Scaloni ao longo dos últimos anos, relembrou conversas entre os dois e agradeceu pelos ensinamentos recebidos.

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O treinador espanhol explicou que as conversas aconteceram antes mesmo de ambos imaginarem que poderiam se enfrentar na Copa do Mundo de 2026. Durante a semana que antecedeu a decisão, o próprio Lionel Scaloni já havia revelado detalhes desse relacionamento:

- Lembro no Catar, depois de um fórum de treinadores, quando eu já era campeão do mundo, tive uma conversa legal com ele, falamos de coisas que eu acho que serviram para ele. E não é por ser arrogante, mas digo isso no bom sentido, porque ele aplicou na sua seleção de uma maneira brilhante - afirmou o comandante da Argentina.

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Depois da vitória na final, Luis de la Fuente retribuiu o reconhecimento e fez questão de agradecer publicamente ao treinador argentino. Scaloni deixou a entrevista coletiva emocionado e chorando após o vice-campeonato.

- Insisto em agradecer unicamente a tudo o que conversamos sobre futebol, de como é difícil estar aqui, de como é difícil competir em uma competição deste calibre, deste nível. E para mim serviu de muito - declarou De la Fuente.

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Na sequência, o treinador espanhol destacou que sempre procura aprender com outros profissionais e elogiou a trajetória construída por Scaloni no comando da Argentina:

- Sou uma pessoa que escuta muito e que aprende sempre, gosto de aprender sempre. E a experiência dele nos serviu de muito. Lamento muito o seu estado, o seu sofrimento... mas ele tem que estar muito feliz, muito contente pelo que fez na Seleção da Argentina, por ter batido todos os recordes - concluiu o técnico espanhol.

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Como começou a amizade entre De la Fuente e Lionel Scaloni?

A relação entre os dois treinadores começou nove anos antes da final da Copa do Mundo de 2026. Em 2017, Luis de la Fuente foi professor de Lionel Scaloni em um curso de treinadores promovido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A convivência durante o curso deu início a uma amizade marcada pelo respeito e pela troca constante de experiências. O próprio De la Fuente já havia destacado essa proximidade após a classificação da Espanha sobre a França, na semifinal do Mundial, disputada na terça-feira (14). Na ocasião, o treinador afirmou que estava animado com a possibilidade de reencontrar Scaloni na decisão.

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