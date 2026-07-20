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Globo tem a maior audiência de partida sem a Seleção Brasileira

Espanha venceu a Argentina na final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
20/07/2026 08:00
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Espanha conquistou seu segundo troféu de Copa do Mundo
Espanha sagrou-se campeã da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina garantiu à TV Globo a maior audiência de uma partida sem a participação da Seleção Brasileira nesta edição do torneio. Segundo dados prévios, a transmissão da vitória espanhola por 1 a 0, na prorrogação, neste domingo (19), registrou 29 pontos de audiência no Painel Nacional de Televisão (PNT).

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    O índice representa um crescimento de 77% em comparação com a média dos quatro domingos anteriores na mesma faixa horária. Em São Paulo, a decisão marcou 27 pontos, enquanto, no Rio de Janeiro, alcançou média de 31 pontos.

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    Antes da bola rolar, a Cerimônia de Encerramento da Copa também apresentou desempenho superior ao da edição anterior. O evento registrou 14 pontos no PNT, alta de 9% em relação à cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2022, de acordo com os dados divulgados pela emissora.

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    Como foi o jogo?

    A Espanha dominou a maior parte da final da Copa do Mundo, controlando a posse de bola e as ações ofensivas, enquanto a Argentina adotou uma postura mais defensiva e apostou nos lançamentos para Julián Álvarez. Bem marcado, Lionel Messi teve pouca influência no primeiro tempo, e os espanhóis criaram poucas oportunidades claras, parando em Dibu Martínez.

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    Na etapa final, a Argentina voltou mais agressiva, mas a Espanha rapidamente retomou o controle da partida. Com Rodri organizando o meio-campo e Lamine Yamal criando perigo, os espanhóis pressionaram durante quase todo o segundo tempo, embora encontrassem dificuldades para furar a defesa rival. Dibu Martínez voltou a se destacar com importantes defesas. Nos acréscimos, Enzo Fernández foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando os argentinos com um jogador a menos para a prorrogação.

    Com superioridade numérica, a Espanha manteve a pressão no tempo extra. Dibu ainda evitou o gol em algumas oportunidades, mas, no segundo tempo da prorrogação, Lamine Yamal cruzou da direita, Nico Williams escorou de cabeça e Ferran Torres marcou o gol da vitória, garantindo o título mundial para a seleção espanhola.

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