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Flaco López vira assunto após vice-campeonato da Argentina: 'Era'

Jogador do Palmeiras participou de apenas dois jogos no Mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 05:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina
Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina (Foto: Arquivo pessoal)

Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo 2026 após perder por 1 a 0 para a Espanha, no último domingo (19), no Estádio MetLife, com gol de Ferran Torres na prorrogação. E Flaco López, do Palmeiras, virou assunto com os argentinos após participar apenas de dois jogos neste Mundial.

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    Com apenas dois jogos disputados, sendo contra Jordânia e Suíça, ambos como reserva, e ficou apenas 18 minutos em campo. O grande momento de Flaco López na Copa do Mundo foi diante da Suíça, nas quartas de final. Ele entrou no segundo tempo da prorrogação e concedeu a assistência para Julián Álvarez marcar um dos gols da vitória por 3 a 1, em Kansas City.

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    Nas redes sociais, argentinos lamentaram a ausência do jogador na partida que valia o título do Mundial, afirmando que ele precisava de mais minutos. Veja a repercussão:

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    Tradução: O Flaco López era o nosso herói hoje

    Tradução: Argentina hoje seria campeã se chegassem a pênaltis ou deixasse o Montiel, jogava o Nico Paz no lugar do ex-jogador do Paul e Lautaro ou o magro López pelo Simeone

    Tradução: Nico Paz, Colo Barco, Flaco López, Palacios e tantos outros… A Argentina tem uma base incrível para a reconstrução. Vai levar o tempo que for preciso, mas os recursos estão aí — e em abundância. É só uma questão de geri-los bem para o futuro

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    Tradução: Você não escala Nico Paz, não escala Barco, não escala Flaco López — jogadores que estão no auge. Em vez disso, prefere escalar um perna-de-pau que joga no Boca, um jogador do Racing que já era, um palhaço que vive daquele único gol contra a Holanda e um goleiro que toma gol em todo chute.

    Tradução: Infelizmente, perdemos uma chance ali; foi uma oportunidade de dar tempo de jogo a Barco, Paz, "El Flaco" López, etc.

    Tradução: Que pena não ver a Paz e Barco... já o cara López fez a diferença quando entrou... esperemos que Scaloni faça as mudanças.

    Flaco López ganhará descanso após a Copa e desfalcará Palmeiras

    Flaco López é o único jogador do Brasileirão que está na final da Copa do Mundo. O atacante do Palmeiras, que está com a Seleção Argentina nesta edição do torneio mundial, esteve em campo por apenas 18 minutos.

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    Mesmo com pouco tempo de atuação neste período que está servindo seu país, o Palmeiras entende que o argentino precisará de uns dias de descanso antes de retomar as 

    atividades com o grupo alviverde, na Academia de Futebol. O mesmo aconteceu com os outros convocados do time à medida em que suas seleções foram eliminadas da Copa.

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    Flaco López está há mais de um mês com a Seleção Argentina, e entrou em campo contra a Jordânia, por oito minutos, e na prorrogação contra a Suíça, por 10 minutos, quando deu assistência para o gol anotado por Julian Alvarez.

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    Flaco López em ação pelo Palmeiras
    Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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    O período de recesso, no entanto, fará com que Flaco López desfalque o Palmeiras nos primeiros jogos do Brasileirão neste segundo semestre, a começar pelo duelo contra o Coritiba, na quarta-feira (22), no Couto Pereira.

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    No dia 26, contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, o atacante ainda não deverá estar à disposição de Abel Ferreira e sua comissão técnica. O mesmo, inclusive, deve acontecer contra o Vitória, no dia 29, no Barradão. Isso porque o último eliminado da Copa, Jhon Arias, deixou a competição no último dia 7 e só se reapresentou neste sábado (18).

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    A tendência é que o jogador descanse por alguns dias e retorne no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 2 de agosto, contra o Fortaleza, na capital paulista.

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