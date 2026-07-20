Flaco López vira assunto após vice-campeonato da Argentina: 'Era'
Jogador do Palmeiras participou de apenas dois jogos no Mundial
Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo 2026 após perder por 1 a 0 para a Espanha, no último domingo (19), no Estádio MetLife, com gol de Ferran Torres na prorrogação. E Flaco López, do Palmeiras, virou assunto com os argentinos após participar apenas de dois jogos neste Mundial.
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Com apenas dois jogos disputados, sendo contra Jordânia e Suíça, ambos como reserva, e ficou apenas 18 minutos em campo. O grande momento de Flaco López na Copa do Mundo foi diante da Suíça, nas quartas de final. Ele entrou no segundo tempo da prorrogação e concedeu a assistência para Julián Álvarez marcar um dos gols da vitória por 3 a 1, em Kansas City.
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Nas redes sociais, argentinos lamentaram a ausência do jogador na partida que valia o título do Mundial, afirmando que ele precisava de mais minutos. Veja a repercussão:
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El flaco López era nuestro héroe hoy— Dannilo (@ThatBoii_Nilo) July 19, 2026
Tradução: O Flaco López era o nosso herói hoje
Argentina hoy era campeona si llegaban a penales o dejaba a Montiel, Jugaba Nico Paz en lugar del ex jugador de Paul y Lautaro o el flaco López por Simeone— juan esteban 🥡 (@bocanadaloop) July 19, 2026
Tradução: Argentina hoje seria campeã se chegassem a pênaltis ou deixasse o Montiel, jogava o Nico Paz no lugar do ex-jogador do Paul e Lautaro ou o magro López pelo Simeone
Nico Paz, colo Barco, Flaco López, Palacios y tantos más...— ʀazr05 (@Razr05tw) July 19, 2026
Argentina tiene una base del carajo para volver a reconstruirse.
Tardará lo que tenga que tardar, pero los recursos los tiene y de sobra.
Será cuestión de tiempo de administrarlos bien para lo que venga a futuro 🙌🏻🇦🇷
Tradução: Nico Paz, Colo Barco, Flaco López, Palacios e tantos outros… A Argentina tem uma base incrível para a reconstrução. Vai levar o tempo que for preciso, mas os recursos estão aí — e em abundância. É só uma questão de geri-los bem para o futuro
no pones a nico paz, no pones a barco, no pones al flaco lopez, jugadores que estan en su peek. Preferis a poner un muerto que juega en boca, un retirado jugador de racing, un bobo que vive del gol a holanda, un arquero que se come todos los goles— Marcos Alejo (@alejokr36) July 19, 2026
Tradução: Você não escala Nico Paz, não escala Barco, não escala Flaco López — jogadores que estão no auge. Em vez disso, prefere escalar um perna-de-pau que joga no Boca, um jogador do Racing que já era, um palhaço que vive daquele único gol contra a Holanda e um goleiro que toma gol em todo chute.
Lamentablemente perdimos en la nuestra, era darle una oportunidad a Barco, Paz, el Flaco Lopez, etc— Fishi (@Fishi_9) July 19, 2026
Tradução: Infelizmente, perdemos uma chance ali; foi uma oportunidade de dar tempo de jogo a Barco, Paz, "El Flaco" López, etc.
Una lastima no ver a paz y barco.. ya el flaco López hizo la diferencia cuando entró.. esperemos q escaloni haga los recambios.— Sebastian ∞ (@Leondespeinado1) July 19, 2026
Tradução: Que pena não ver a Paz e Barco... já o cara López fez a diferença quando entrou... esperemos que Scaloni faça as mudanças.
Flaco López ganhará descanso após a Copa e desfalcará Palmeiras
Flaco López é o único jogador do Brasileirão que está na final da Copa do Mundo. O atacante do Palmeiras, que está com a Seleção Argentina nesta edição do torneio mundial, esteve em campo por apenas 18 minutos.
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Mesmo com pouco tempo de atuação neste período que está servindo seu país, o Palmeiras entende que o argentino precisará de uns dias de descanso antes de retomar as
atividades com o grupo alviverde, na Academia de Futebol. O mesmo aconteceu com os outros convocados do time à medida em que suas seleções foram eliminadas da Copa.
Flaco López está há mais de um mês com a Seleção Argentina, e entrou em campo contra a Jordânia, por oito minutos, e na prorrogação contra a Suíça, por 10 minutos, quando deu assistência para o gol anotado por Julian Alvarez.
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O período de recesso, no entanto, fará com que Flaco López desfalque o Palmeiras nos primeiros jogos do Brasileirão neste segundo semestre, a começar pelo duelo contra o Coritiba, na quarta-feira (22), no Couto Pereira.
No dia 26, contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, o atacante ainda não deverá estar à disposição de Abel Ferreira e sua comissão técnica. O mesmo, inclusive, deve acontecer contra o Vitória, no dia 29, no Barradão. Isso porque o último eliminado da Copa, Jhon Arias, deixou a competição no último dia 7 e só se reapresentou neste sábado (18).
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A tendência é que o jogador descanse por alguns dias e retorne no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 2 de agosto, contra o Fortaleza, na capital paulista.
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