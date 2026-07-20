Messi vive nova assombração no MetLife em possível despedida da Argentina Camisa 10 não segura o choro após novo vice da Copa do Mundo

Na final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi não conteve o choro de tristeza após receber a medalha de vice-campeão com a Argentina. Dez anos após a dura derrota para o Chile nos pênaltis na decisão da Copa América do Centenário, o craque da Albiceleste voltou a sofrer um novo revés em Nova Jersey no que pode ter sido sua possível despedida da seleção.

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Em 2016, Messi chegava em sua segunda decisão seguida da Copa América com grandes expectativas e com o favoritismo ao lado da Argentina. Na final contra o Chile, o camisa 10 não conseguiu ter uma grande atuação, e ficou marcado por conta da disputa de pênaltis em que isolou a primeira cobrança da Albiceleste. No fim, La Roja venceu os rivais por 4 a 2.

Em 2026, Messi retornou ao MetLife Stadium para a final da Copa do Mundo após uma jornada épica com a Argentina ao longo do torneio. E sem o mesmo peso da decisão de 2016, quando ainda não tinha conquistado nada com a Albiceleste. O atleta chegava mais leve, com quatro títulos em sua bagagem, mas com o objetivo de vencer mais uma vez.

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Na final da Copa do Mundo, a Argentina foi dominada pela Espanha, e Lionel Messi não conseguiu ser tão participativo quanto nos jogos anteriores. Nos poucos momentos em que foi acionado, o camisa 10 deu dor de cabeça para a defesa da Fúria e foi responsável por criar as melhores oportunidades para a equipe de Scaloni.

No entanto, Messi não foi capaz de resolver a decisão, como fez em diversas outras ocasiões nessa Copa do Mundo. Assim como no Mundial de 2014, a Argentina foi derrotada por 1 a 0 com um gol no segundo tempo da prorrogação, e a imagem que fica é a do camisa 10 chorando com a medalha de vice-campeão no peito e olhando para seus torcedores, enquanto a Espanha era coroada.

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Após a derrota na Copa América para o Chile, Messi chegou a dizer que iria se afastar da Argentina e deu a entender que se aposentaria da seleção. Na época, foi um alarme falso, pois o atleta voltaria a defender seu país na primeira Data Fifa após a dura derrota no MetLife Stadium.

- A seleção acabou para mim. Não é para mim. Eu tentei, era o que eu mais desejava, e não deu - disse Messi na zona mista após a derrota para o Chile na Copa América do Centenário, em 2016.

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E no mesmo palco em que sofreu uma das derrotas mais doídas de sua carreira, Messi pode ter se despedido definitivamente da Argentina aos 39 anos de idade. Não houve uma retratação do MetLife Stadium com um dos maiores jogadores da história do futebol, que viveu duas de suas maiores decepções esportivas em Nova Jersey.

Qual vai ser o futuro de Lionel Messi?

Lionel Messi tem contrato com o Inter Miami até junho de 2028, o que faria com que estivesse apto a disputar até a próxima Copa América. No entanto, o camisa 10 não comentou sobre seu futuro após a derrota da Argentina para Espanha.

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Depois da vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, Messi despistou ao ser questionado sobre seu futuro. O atleta disse que era difícil dar uma resposta naquele momento e que estava cansado, embora não tenha deixado claro se estava falando sobre a desgastante partida ou dos mais de 20 anos à frente da Albiceleste.

Na coletiva de imprensa após a final da Copa do Mundo, Lionel Scaloni também foi questionado sobre o futuro de Messi. No entanto, o treinador afirmou não ter conversa com o camisa 10 após a partida, o que faz pairar um mistério sobre o que o jogador fará nas próximas semanas.

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Em setembro, a Argentina deve fazer novos amistosos no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. E não há respostas sobre se Messi estará presente mais uma vez com sua seleção ou se deixará a Albiceleste definitivamente.

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