Yamal usa nova faixa com código na final da Copa; entenda o que significa
Jogador usou item na cabeça com número enigmático
Lamine Yamal chamou a atenção na final da Copa do Mundo de 2026, contra a Argentina, ao utilizar novamente uma faixa na cabeça com a inscrição "08304". O acessório, que se tornou uma marca do atacante durante toda a competição, carrega significados pessoais e referências diretas às raízes do atleta da seleção da Espanha.
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O número "08304" é uma alusão ao código postal de Rocafonda, bairro localizado na cidade de Mataró, na Espanha, onde o jogador nasceu e cresceu. Além dos números, o item utilizado na decisão deste domingo também trazia a palavra "Rocafonda" escrita. O orgulho do local de onde veio não é uma novidade; em suas comemorações de gol, ele costuma fazer o gesto "304" com as mãos para representar o final do código postal de sua comunidade.
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Yamal usou várias faixas durante a Copa
Ao longo da Copa, Yamal utilizou diferentes mensagens em suas faixas com intenções e mensagens diferentes. Veja abaixo algumas delas:
- Fase de Grupos e Quartas de Final: Nas partidas contra a Áustria e contra a Bélgica, o craque utilizou a inscrição "Ego Yamal". A frase possui relação direta com a série de mangá japonesa "Blue Lock", cuja história foca em um projeto para desenvolver o melhor atacante do mundo por meio da valorização do talento individual e do "ego". O uso da palavra simbolizou o desafio aceito por Yamal de ser o protagonista da equipe espanhola no torneio.
- Oitavas de Final: No confronto contra Portugal, o jogador optou por exibir apenas a palavra "Rocafonda" em seu acessório.
- Semifinal e Final: Nos duelos decisivos contra França e Argentina, o código postal "08304" foi usado na parte frontal.
Identidade e representatividade
O uso recorrente dos símbolos ligados ao seu bairro natal acontece por conta do forte vínculo de Lamine Yamal com a comunidade de imigrantes onde foi criado. Embora defenda a Espanha, o atleta possui outras duas nacionalidades: a da Guiné Equatorial, país de origem de sua mãe, e a de Marrocos, terra natal de seu pai.
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