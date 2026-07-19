De la Fuente exalta título da Espanha na Copa e revela mensagem a jogadores Técnico da La Roja destacou exibição da equipe na grande final contra a Argentina

Luis de la Fuente fez história. O técnico da Espanha conduziu perfeitamente a geração ao título da Copa do Mundo 2026, na final contra a Argentina, o segundo da história do país no Mundial. Após o jogo deste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o treinador escancarou felicidade e falou do orgulho com a conquista.

+ Nico Williams, atacante da Espanha, dedica título da Copa do Mundo a Neymar: 'É por ele'

+ Espanha sustenta sistema e é campeã da Copa com a paciência do 'tiki-taka'

continua após a publicidade

— Sinto muito orgulho desta geração de jogadores que cresceu com essa ideia, fiel a ela, aprimorando-a, nos dando o exemplo de um grupo, de uma família, de bons e grandes jogadores com talento excepcional… Sinto orgulho — disse o técnico, em entrevista coletiva.

A Espanha teve cerca de 70% de posse de bola na grande decisão e foi superior ao longo de todo o jogo, contando 90 minutos e a prorrogação. Para De la Fuente, a partida sequer precisava ter ido além do tempo regulamentar.

continua após a publicidade

— Acho que o jogo deveria ter sido decidido bem antes; as defesas do Dibu nos impediram de vencer mais cedo. Deveríamos ter aberto o placar antes, mas é uma final de Copa do Mundo, e você tem que sofrer mesmo contra dez homens, e estamos preparados para tudo — destacou.

O treinador da "La Roja" revelou a mensagem que deixou no vestiário antes da partida. O recado é muito claro quanto à persistência.

— Eu disse a eles: "Senhores, temos um encontro marcado com a história e precisamos chegar lá primeiro". Depois do jogo, alguns jogadores me perguntaram o que ainda precisávamos vencer. E eu disse a eles: o jogo de setembro. Ainda temos muito a vencer. E na prorrogação, eu disse a eles que tínhamos que continuar, que estávamos jogando melhor.

continua após a publicidade

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!

Luis de la Fuente comemorando o título da Espanha (Foto: Franck Fife/AFP)

Veja outras respostas do técnico da Espanha:

Sobre Scaloni

— Nos abraçamos e eu o agradeci. Porque aprendi muito com ele, com as conversas que tivemos. E eu disse a ele que ele é jovem, que tem uma longa carreira pela frente na seleção argentina. Hoje merecemos vencê-lo, mas o trabalho dele é extraordinário. Sinto muito por ele e entendo suas lágrimas.

continua após a publicidade

Lamine Yamal

— Ele fez um grande sacrifício pela equipe, o que demonstra os valores que esta equipe possui.

+ País do futebol? Espanha detém cinco títulos após conquista da Copa

Copa de 2030

— Estamos onde queríamos estar. O sucesso consiste em encontrar bons companheiros de viagem. Boas pessoas que queiram trabalhar. Surpreende-me que isto esteja sendo considerado algo excepcional. Não há pressa para nada. Vamos aproveitar este momento, que é algo único. Haverá tempo para pensar em setembro mais tarde