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Espanha divulga programação da festa do título mundial em Madri; veja

Seleção deve chegar às 13h (de Brasília) no país

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 09:50
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Luis de la Fuente é o técnico da Espanha
De la Fuente, técnico da Espanha, com o troféu da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

A Espanha divulgou a programação oficial da comemoração pelo título da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nesta segunda-feira (20), em Madri. A celebração terá desfile em ônibus aberto, apresentações musicais na Praça de Cibeles e a exibição do troféu aos torcedores no encerramento da festa.

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    Antes do encontro com o público, a delegação comandada por Luis de la Fuente desembarca no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e cumpre uma agenda institucional. Os jogadores serão recebidos pela Família Real no Palácio da Zarzuela e, posteriormente, pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, no Palácio de Moncloa.

    Confira a programação da celebração da Espanha

    Após os compromissos oficiais, a festa toma conta das ruas de Madri. A Federação Espanhola (RFEF) definiu o seguinte cronograma para o restante do dia:

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    • 18h (13h de Brasília): início da programação musical e das atrações no palco montado em Cibeles;
    • 19h (14h de Brasília): saída do desfile em ônibus aberto a partir de Moncloa;
    • 21h (16h de Brasília): chegada da seleção à Praça de Cibeles com a taça da Copa do Mundo e apresentação dos campeões ao público;
    • 23h (18h de Brasília): encerramento previsto das comemorações.

    A expectativa é de que centenas de milhares de pessoas acompanhem o desfile ao longo do percurso ou aguardem a chegada da equipe em Cibeles. Enquanto os jogadores percorrem a cidade, o palco principal receberá apresentações musicais, DJs e atrações para entreter os torcedores.

    O ônibus dos campeões deixará Moncloa e percorrerá algumas das principais vias de Madri antes de chegar ao palco principal da festa. O trajeto oficial será:

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    Moncloa → Princesa → Alberto Aguilera → Carranza → Sagasta → Génova → Jorge Juan → Goya → Serrano → Puerta de Alcalá → Alfonso XII → Montalbán → Cibeles.

    Neste ano, a Praça de Cibeles volta a ser o centro das comemorações. Em edições anteriores, a celebração principal havia sido realizada na Plaza de Colón, mas a Federação optou por concentrar o evento em um dos cartões-postais mais tradicionais da capital espanhola.

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    A organização também montou uma operação especial para receber o público. Estão previstos importantes bloqueios no trânsito durante toda a tarde, enquanto a estação Banco de España permanecerá fechada. Por isso, a recomendação das autoridades é que os torcedores utilizem o metrô para chegar ao local e se desloquem com antecedência.

    O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026
    O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Além da programação nas ruas, a festa poderá ser acompanhada ao vivo pela televisão espanhola. A "RTVE" exibirá a cobertura por meio do canal "La 1" e da plataforma "RTVE Play", enquanto o serviço de streaming "DAZN" também transmitirá o evento.

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