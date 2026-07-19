Cucurella exalta força coletiva da Espanha após título: 'Juntos' Cucurella exalta força coletiva da Espanha, elogia Rodri e celebra o título mundial

Marc Cucurella destacou a força coletiva da Espanha após a conquista da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19). O lateral-esquerdo afirmou que a equipe mereceu a vitória sobre a Argentina e apontou o comprometimento de todos os jogadores como uma das principais chaves para o bicampeonato mundial.

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Lateral também elogiou Rodri, comemorou a campanha defensiva da seleção espanhola e afirmou que a equipe dominou tanto a semifinal contra a França quanto a decisão diante da Argentina.

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Espanha manteve identidade diante da Argentina

Na zona mista após a final, Cucurella ressaltou que a Espanha conseguiu suportar a intensidade imposta pela Argentina sem abrir mão do estilo de jogo que apresentou durante toda a competição. Segundo o lateral, a equipe controlou as ações mesmo diante da então campeã mundial e criou oportunidades suficientes para definir o confronto antes da prorrogação.

— Sabíamos que eles tentariam jogar o futebol deles. Também sabíamos que seriam muito intensos e tentariam nos deixar desconfortáveis. Mas a equipe esteve concentrada durante toda a partida, sabia exatamente o que precisava fazer e não entrou nesse jogo mental. Merecemos a vitória. Jogávamos contra a última campeã do mundo e dominamos o jogo praticamente o tempo todo. Tivemos muitas chances e, se tivéssemos marcado mais dois gols, também seria justo.

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O camisa 24 também destacou o desempenho defensivo da seleção espanhola, que sofreu apenas um gol durante toda a Copa do Mundo. Para Cucurella, o mérito vai além da linha de defesa e do goleiro Unai Simón, sendo resultado do comprometimento coletivo da equipe.

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— Quando você não sofre gols, fica muito mais fácil vencer. Não foi mérito apenas dos defensores ou do goleiro. Foi um trabalho de todos. O Oyarzabal pressionava muito bem, os meio-campistas venciam as segundas bolas e todos se sacrificavam. Atacamos juntos, defendemos juntos, e essa é uma das chaves desta equipe.

Cucurella beija taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Rodri recebeu elogios do companheiro

Questionado sobre Rodri, vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo, Cucurella afirmou que o volante é fundamental para o funcionamento da seleção espanhola, mesmo sem aparecer tanto com gols ou assistências.

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— Nem sempre se trata de marcar gols ou dar assistências. Ele controla tudo, organiza a equipe, decide quando pressionamos e quando atacamos. Sempre que estamos sob pressão podemos entregar a bola para ele porque nunca a perde. Fez um torneio incrível e mereceu esse prêmio.

Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O lateral também avaliou que a Espanha cresceu ao longo da competição e atingiu seu melhor nível justamente nos confrontos decisivos contra França e Argentina.

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— Desde o primeiro dia tentamos jogar o nosso futebol e o nosso estilo. Talvez tenhamos começado um pouco abaixo nos primeiros jogos, mas fomos evoluindo passo a passo. Nas duas últimas partidas jogamos um futebol incrível. Dominamos os dois jogos, criamos muitas oportunidades, controlamos a partida e praticamente não sofremos. Acho que merecemos esse troféu.

Após o título, Cucurella afirmou que o grupo agora espera comemorar a conquista ao lado dos torcedores espanhóis.

— Foram quase 50 dias de concentração. Agora é hora de comemorar, recordar tudo o que vivemos juntos e aproveitar esse momento. Estamos ansiosos para chegar à Espanha e celebrar com a nossa gente. Eles nos fizeram sentir em casa durante todo o torneio e somos muito gratos por esse apoio.

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O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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