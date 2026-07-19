logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Cucurella exalta força coletiva da Espanha após título: 'Juntos'

Cucurella exalta força coletiva da Espanha, elogia Rodri e celebra o título mundial

PorJoão Pedro RodriguesMarcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 23:28
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Marc Cucurella, da Espanha, levanta o troféu da Copa do Mundo
Marc Cucurella, da Espanha, levanta o troféu da Copa do Mundo (Foto: Carl Recine/Getty Images/AFP)

Marc Cucurella destacou a força coletiva da Espanha após a conquista da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19). O lateral-esquerdo afirmou que a equipe mereceu a vitória sobre a Argentina e apontou o comprometimento de todos os jogadores como uma das principais chaves para o bicampeonato mundial.

  • Yamal exibe faixa na cabeça durante os jogos da Copa do Mundo

    Yamal usa nova faixa com código na final da Copa; entenda o que significa

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • Luis de la Fuente é o técnico da Espanha

    De la Fuente exalta título da Espanha na Copa e revela mensagem a jogadores

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Nico Williams e Yamal comemorando gol

    Nico Williams, atacante da Espanha, dedica título da Copa do Mundo a Neymar: ‘É por ele’

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • ➡️Monte a seleção dos melhores da Copa do Mundo 2026

    Lateral também elogiou Rodri, comemorou a campanha defensiva da seleção espanhola e afirmou que a equipe dominou tanto a semifinal contra a França quanto a decisão diante da Argentina.

    continua após a publicidade

    Espanha manteve identidade diante da Argentina

    Na zona mista após a final, Cucurella ressaltou que a Espanha conseguiu suportar a intensidade imposta pela Argentina sem abrir mão do estilo de jogo que apresentou durante toda a competição. Segundo o lateral, a equipe controlou as ações mesmo diante da então campeã mundial e criou oportunidades suficientes para definir o confronto antes da prorrogação.

  • Yamal exibe faixa na cabeça durante os jogos da Copa do Mundo

    Yamal usa nova faixa com código na final da Copa; entenda o que significa

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)

    Seis seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2030; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas
  • Luis de la Fuente é o técnico da Espanha

    De la Fuente exalta título da Espanha na Copa e revela mensagem a jogadores

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • — Sabíamos que eles tentariam jogar o futebol deles. Também sabíamos que seriam muito intensos e tentariam nos deixar desconfortáveis. Mas a equipe esteve concentrada durante toda a partida, sabia exatamente o que precisava fazer e não entrou nesse jogo mental. Merecemos a vitória. Jogávamos contra a última campeã do mundo e dominamos o jogo praticamente o tempo todo. Tivemos muitas chances e, se tivéssemos marcado mais dois gols, também seria justo.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    O camisa 24 também destacou o desempenho defensivo da seleção espanhola, que sofreu apenas um gol durante toda a Copa do Mundo. Para Cucurella, o mérito vai além da linha de defesa e do goleiro Unai Simón, sendo resultado do comprometimento coletivo da equipe.

    continua após a publicidade

    — Quando você não sofre gols, fica muito mais fácil vencer. Não foi mérito apenas dos defensores ou do goleiro. Foi um trabalho de todos. O Oyarzabal pressionava muito bem, os meio-campistas venciam as segundas bolas e todos se sacrificavam. Atacamos juntos, defendemos juntos, e essa é uma das chaves desta equipe.

    Cucurella beija taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha
    Cucurella beija taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Rodri recebeu elogios do companheiro

    Questionado sobre Rodri, vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo, Cucurella afirmou que o volante é fundamental para o funcionamento da seleção espanhola, mesmo sem aparecer tanto com gols ou assistências.

    continua após a publicidade

    — Nem sempre se trata de marcar gols ou dar assistências. Ele controla tudo, organiza a equipe, decide quando pressionamos e quando atacamos. Sempre que estamos sob pressão podemos entregar a bola para ele porque nunca a perde. Fez um torneio incrível e mereceu esse prêmio.

    Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026
    Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    O lateral também avaliou que a Espanha cresceu ao longo da competição e atingiu seu melhor nível justamente nos confrontos decisivos contra França e Argentina.

    continua após a publicidade

    — Desde o primeiro dia tentamos jogar o nosso futebol e o nosso estilo. Talvez tenhamos começado um pouco abaixo nos primeiros jogos, mas fomos evoluindo passo a passo. Nas duas últimas partidas jogamos um futebol incrível. Dominamos os dois jogos, criamos muitas oportunidades, controlamos a partida e praticamente não sofremos. Acho que merecemos esse troféu.

    Após o título, Cucurella afirmou que o grupo agora espera comemorar a conquista ao lado dos torcedores espanhóis.

    — Foram quase 50 dias de concentração. Agora é hora de comemorar, recordar tudo o que vivemos juntos e aproveitar esse momento. Estamos ansiosos para chegar à Espanha e celebrar com a nossa gente. Eles nos fizeram sentir em casa durante todo o torneio e somos muito gratos por esse apoio.

    continua após a publicidade
    O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, em Nova Jersey
    O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Torcida da Argentina na praia de Copacabana após a final da Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Choro argentino inunda praia de Copacabana depois da final da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Nico Williams e Yamal comemorando gol

    Copa do Mundo 2026

    Nico Williams, atacante da Espanha, dedica título da Copa do Mundo a Neymar: 'É por ele'

    Há 2 horas
    Técnico da Argentina, Scaloni chora após derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Argentina desaba em choro e abandona coletiva após final da Copa

    Há 2 horas
    Rodri, da Espanha, levanta a taça ao lado dos jogadores da seleção espanhola

    Copa do Mundo 2026

    País do futebol? Espanha detém cinco títulos após conquista da Copa

    Há 3 horas
    Espanha conquistou seu segundo troféu de Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Espanha mantém raízes e é bicampeã da Copa do Mundo com a paciência do tiki-taka

    Há 3 horas
    Jogadores da Argentina deixam gramado juntos após vice na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Torcedores do Flamengo provocam jogador do Palmeiras após vice na Copa

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Messi com medalha de segundo lugar na Copa do Mundo

    Jornais internacionais repercutem título da Espanha e vice da Argentina

    O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026

    EA Sports FC 26 previu que a Espanha seria campeã da Copa do Mundo

    Galvao Bueno desabafando após eliminação Flamengo

    Após confusão entre Espanha e Argentina, Galvão dispara contra jogador: 'Bandido'

    De La Fuente erguendo o braço na beira do gramado

    De la Fuente exalta ideia de jogo da Espanha na final da Copa: "Gostamos de sofrer"

    O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026

    Atitude de Infantino com Trump chama atenção na final da Copa do Mundo

    Gavi durante briga em Espanha e Argentina na Copa do Mundo

    Briga no fim da partida entre Espanha e Argentina viraliza: 'Não sabem'

    Messi com medalha de segundo lugar na Copa do Mundo

    Fifa ignora Messi em premiação da Copa e situação gera revolta: 'Mais uma vez'

    Cucurella beija taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha

    Cucurella é o único jogador no topo do futebol mundial por clubes e seleções; entenda

    Scaloni passa pela taça do mundial

    Scaloni exalta Argentina após vice na Copa: 'Somos grandes'