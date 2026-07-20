Otamendi ofende Rodri por declarações sobre a arbitragem: 'Idiota' A Espanha conquistou o bicampeonato, e o pós-jogo ficou marcado pelo debate

O apito final da Copa do Mundo acendeu o estopim de uma discussão no gramado do MetLife Stadium. Inconformado com as declarações espanholas que antecederam a decisão, o zagueiro argentino Nicolás Otamendi foi tirar satisfações com o meio-campista Rodri. O defensor acusou o elenco da Espanha de pressão sobre a arbitragem ao longo da semana e chegou a xingar o campeão mundial.

Durante o bate-boca, o capitão da Fúria buscou acalmar os ânimos e garantiu ter respeito pelo adversário. A tentativa de trégua, contudo, foi rebatida com dureza pelo sul-americano, irritado com as críticas que Rodri e o zagueiro Aymeric Laporte direcionaram aos juízes do torneio.

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— Comece a falar menos, idiota. Vocês ficaram chorando a semana toda. Você e o Laporte, os dois. Isso não é legal. Vocês ficaram reclamando da arbitragem — esbravejou Otamendi.

O gatilho da discórdia



O aborrecimento de Otamendi tem raízes em entrevistas coletivas concedidas pelos espanhóis antes da grande final disputada no último domingo (19). Dias antes do confronto, Laporte apelou ao jornal Marca para que o árbitro esloveno Slavko Vincic controlasse a intensidade da partida — um recado claro ao estilo de jogo albiceleste.

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— Não me preocupo nem um pouco com a agressividade no futebol. Se for tolerável e o árbitro fizer o seu trabalho, não tenho problema nenhum. É verdade que em jogos recentes vimos coisas que nos surpreenderam bastante, ações que deixaram passar. Principalmente com a Argentina, uma equipe que deixa muitos recados — declarou Laporte na ocasião.

Laporte, da Espanha, em entrevista coletiva na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP )

Pressão em dose dupla



A insatisfação argentina, no entanto, não se limitou ao discurso de Laporte. O próprio Rodri já havia adotado tom semelhante logo após a classificação para a final, em entrevista ao jornal As, queixando-se de uma suposta complacência dos juízes com as faltas sofridas pela Espanha.

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— Há três jogos convivemos com essa situação. Estamos falando de mais de 10 ou 15 faltas que não são marcadas. Se você não apita, os defensores continuam fazendo a mesma coisa. A permissividade é evidente — disse o meia.

A postura da dupla europeia foi o combustível para o desabafo de Otamendi, que transformou o campo de jogo em um acerto de contas verbal assim que o Mundial conheceu seu novo dono.

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