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Lamine Yamal: um craque do presente e para o futuro da Espanha

Joia da "La Roja" superou problemas físicos na Copa do Mundo e mostrou credenciais para 2030

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 07:00
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Lamine Yamal veste a camisa 19 da Espanha
Lamine Yamal é o grande nome da Espanha (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

A Espanha não deixou dúvidas na final da Copa do Mundo e foi a grande campeã ao bater a Argentina por 1 a 0 na prorrogação. O título coroa não só o trabalho a longo prazo sob o comando de Luis de la Fuente, como também a peça-chave e maior talenro da geração. Lamine Yamal, aos 19 anos, assume o bastão como referência para os próximos ciclos.

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    • Não foi a Copa "dos sonhos" para Lamine, que iniciou o Mundial longe da melhor forma física. No entanto, jogo após jogo, o camisa 19 da "La Roja" foi adquirindo confiança e performando o melhor dentro do possível e da dificuldade dos jogos.

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    Embora tenha finalizado a competição com apenas um gol marcado, na goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, na segunda rodada, Yamal foi importante taticamente e esteve sempre presente na fase inicial da construção de jogadas. Mesmo "tímido", foi eleito melhor em campo no mata-mata contra a Áustria e Bélgica, além de ter sofrido o pênalti que abriu os caminhos para a vitória sobre a França, na semifinal.

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    • Maior talento da geração, que também conquistou a Euro em 2024 já com a então promessa – hoje realidade –, a Espanha deixou para trás a idolatria máxima aos campeões mundiais em 2010 e, agora, vê no atacante a liderança para os próximos ciclos.

    Lamine Yamal com o taça da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Lamine Yamal com o taça da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd Andersen/ AFP)

    Yamal para as próximas Copas

    Se a geração do inicio do século tinha gênios como Xavi, Iniesta, Busquets, que lideraram o que hoje é exaltado como o "tiki-taka", jeito característico espanhol de toque de bola envolvente, Lamine Yamal traz outro perfil. Jeito "atrevido", com futebol para frente e marcado por muita habilidade. A união perfeita do clássico com o mais moderno.

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    Ainda que a Espanha de Luis de la Fuente também tenha muito controle de bola, o jovem é o ponto para o "diferente". E isso pode ser visto em muitos outros Mundiais.

    É dificil a previsão de quantas Copas pela frente tem Lamine Yamal em alto nível, mas idade e características do jogador, junto à uma geração nova e montada para vencer, permitem ao povo espanhol acreditar. Vice olímpico em 2021, campeões da Euro 2024, vice da Liga das Nações em 2025 e campeões mundiais em 2026. Falta muito, e este talvez não seja o auge.

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    Acreditar que, diferente dos primeiros campeões, que fracassaram em 2014 com eliminação na fase de grupos nos Brasil, os donos do bicampeonato podem ir além sob a batuta do craque do Barcelona. A "Era Yamal" está só começando e promete muito.

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