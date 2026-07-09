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Argentina x Suíça: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

Atual campeã mundial desafia equipe europeia que deixou a Colômbia pelo caminho

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
09/07/2026 12:40
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Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo
Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

A Argentina já sabe todos os detalhes da partida contra Suíça, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. A definição do confronto ocorreu após o encerramento das oitavas de final da competição.

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    A seleção argentina enfrentará a Suíça no sábado (11), no Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A bola rola às 22h (de Brasília).

    📆 Data e horário: sexta-feira, 11 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos

    Embolo comemora gol da Suíça em cima da Argélia na Copa
    Embolo comemora gol da Suíça em cima da Argélia na Copa Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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    A Argentina, atual campeã mundial, chega às quartas de final da Copa do Mundo após uma campanha marcada por emoção e grandes atuações. A seleção comandada por Lionel Scaloni teve um início dominante na fase de grupos, terminando na liderança e invicta. Na estreia, goleou a Argélia por 3 a 0, com direito a hat-trick de Lionel Messi. Depois, superou a Áustria por 2 a 0, novamente com dois gols do capitão, e encerrou a primeira fase com vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia, em partida que também contou com gol do camisa 10.

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    No mata-mata, a equipe argentina passou a enfrentar desafios maiores e precisou mostrar poder de reação. Nos 16-avos de final, a seleção levou o duelo contra Cabo Verde para a prorrogação antes de garantir uma vitória por 3 a 2. Nas oitavas, protagonizou uma virada histórica diante do Egito: após sair atrás por 2 a 0, buscou a reação nos minutos finais e marcou com Romero, Messi e Enzo Fernández nos últimos 14 minutos para vencer por 3 a 2 e assegurar a classificação para as quartas de final.

    Já a Suíça estreou com empate por 1 a 1 diante do Catar, mas se recuperou na segunda rodada ao golear a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1. Na última partida da primeira fase, venceu o Canadá, uma das anfitriãs do torneio, por 2 a 1, garantindo a classificação com uma campanha sólida.

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    No mata-mata, a Suíça superou a Argélia na segunda fase com vitória por 2 a 0, gols de Embolo e Ndoye. Sem Johan Manzambi, sua principal estrela, a equipe comandada por Murat Yakin encarou uma forte Colômbia nas oitavas de final. Após empate sem gols nos 120 minutos, a classificação veio nos pênaltis, com triunfo por 4 a 3 e atuação decisiva do goleiro Gregor Kobel, que defendeu a cobrança de Juan Camilo Hernández.

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