Argentina x Suíça: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo Atual campeã mundial desafia equipe europeia que deixou a Colômbia pelo caminho

A Argentina já sabe todos os detalhes da partida contra Suíça, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. A definição do confronto ocorreu após o encerramento das oitavas de final da competição.

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A seleção argentina enfrentará a Suíça no sábado (11), no Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A bola rola às 22h (de Brasília).

📆 Data e horário: sexta-feira, 11 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos

Embolo comemora gol da Suíça em cima da Argélia na Copa Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Argentina x Suíça na Copa do Mundo 2026

A Argentina, atual campeã mundial, chega às quartas de final da Copa do Mundo após uma campanha marcada por emoção e grandes atuações. A seleção comandada por Lionel Scaloni teve um início dominante na fase de grupos, terminando na liderança e invicta. Na estreia, goleou a Argélia por 3 a 0, com direito a hat-trick de Lionel Messi. Depois, superou a Áustria por 2 a 0, novamente com dois gols do capitão, e encerrou a primeira fase com vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia, em partida que também contou com gol do camisa 10.

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No mata-mata, a equipe argentina passou a enfrentar desafios maiores e precisou mostrar poder de reação. Nos 16-avos de final, a seleção levou o duelo contra Cabo Verde para a prorrogação antes de garantir uma vitória por 3 a 2. Nas oitavas, protagonizou uma virada histórica diante do Egito: após sair atrás por 2 a 0, buscou a reação nos minutos finais e marcou com Romero, Messi e Enzo Fernández nos últimos 14 minutos para vencer por 3 a 2 e assegurar a classificação para as quartas de final.

Já a Suíça estreou com empate por 1 a 1 diante do Catar, mas se recuperou na segunda rodada ao golear a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1. Na última partida da primeira fase, venceu o Canadá, uma das anfitriãs do torneio, por 2 a 1, garantindo a classificação com uma campanha sólida.

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No mata-mata, a Suíça superou a Argélia na segunda fase com vitória por 2 a 0, gols de Embolo e Ndoye. Sem Johan Manzambi, sua principal estrela, a equipe comandada por Murat Yakin encarou uma forte Colômbia nas oitavas de final. Após empate sem gols nos 120 minutos, a classificação veio nos pênaltis, com triunfo por 4 a 3 e atuação decisiva do goleiro Gregor Kobel, que defendeu a cobrança de Juan Camilo Hernández.

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