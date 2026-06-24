Promessa brilha, Suíça vence o Canadá e garante liderança do Grupo B da Copa do Mundo
Manzambi foi o grande nome do jogo com um gol e uma assistência
A Suíça venceu o Canadá por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (24), no estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Os gols da equipe suíça foram marcados por Vargas e Manzambi, enquanto Promise David descontou para os canadenses.
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Os resultados confirmaram a seleção suíça na primeira colocação, com sete pontos, duas vitórias, um empate, sete gols marcados e três sofridos. Já o Canadá ficou em segundo lugar, com quatro pontos, uma vitória, um empate e uma derrota, além de oito gols marcados e três sofridos. No grupo, a Bósnia ficou na terceira posição e, no momento, figura entre os melhores terceiros colocados, avançando também ao mata-mata.
Os confrontos momentâneos da próxima fase são Coreia do Sul x Suíça, Estados Unidos x Bósnia e Canadá x Bélgica. No entanto, ainda é necessário aguardar o andamento da rodada para a definição oficial dos cruzamentos e, principalmente, para confirmar se a Bósnia conseguirá uma vaga na próxima fase como uma das melhores terceiras colocadas.
Poucas emoções na primeira parte do jogo
Os primeiros 45 minutos do confronto foram mornos, com poucas chances de gol. Do lado da Suíça, Embolo recebeu passe dentro da área e finalizou, mas parou em boa defesa do goleiro Crépeau. Já o Canadá chegou com o atacante Jonathan David, em finalização rasteira, mas também parou na intervenção do arqueiro Kobel.
Jogo agitado e com três gols
No primeiro minuto de jogo, a Suíça abriu o placar. Em jogada de Mazzambi pela direita, Vargas aproveitou o lançamento na segunda trave e mandou para o gol. O Canadá colocou fogo no jogo aos 30 minutos, quando Promise David, que havia acabado de entrar, aproveitou a bola na área para diminuir o placar.
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O gol marcado por Vargas, antes mesmo do primeiro minuto da segunda etapa, colocou a Suíça mais alerta no jogo e fez com que o Canadá se soltasse um pouco mais. Com isso, a Suíça passou a explorar os contra-ataques.
Deu aula 🏅
Johan Manzambi, de 20 anos, foi o melhor jogador em campo ao dar uma assistência e marcar um gol. O meia-atacante, que atua no SC Freiburg, da Alemanha, começou a Copa do Mundo no banco, mas assumiu a titularidade e é uma das sensações da competição.
Ficou abaixo 📉
O goleiro de 32 anos, Crépeau, do Canadá, "aceitou" o chute de Manzambi, que garantiu o segundo gol para a Suíça e deixou a derrota mais próxima. O chute do meia-atacante não foi tão forte, mas contou com a colaboração do goleiro canadense, que poderia ter feito uma intervenção melhor.
Confira as informações do jogo entre Suíça x Canadá
✅ Ficha técnica
Suíça 2🆚1 Canadá
Copa do Mundo
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá.
🥅 Gols: Vargas (01'/2°T) e Manzambi (11'/2°T) Suíça; Promise David (30'/2°T) Canadá;
🟨 Cartões amarelos: Larin (SUI); Xhaka e Millar (CAN);
🟥 Cartões vermelhos:
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)
🚩 Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
Suíça: Kobel; Jaquez (Widmer), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow, Xhaka; Manzambi (Fassnacht), Embolo (Itten) e Vargas (Ndoye). (Técnico: Murat Yakin)
Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (Shaffelburg); Buchanan (Promise David), Choinière (Eustáquio), Saliba, Ahmed (Millar); Jonathan David e Larin (Oluwaseyi). (Técnico: Jesse Marsch)
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