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Promessa brilha, Suíça vence o Canadá e garante liderança do Grupo B da Copa do Mundo

Manzambi foi o grande nome do jogo com um gol e uma assistência

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/06/2026 17:56
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Vargas e Manzambi comemoram gol marcado
Vargas e Manzambi foram os destaques do jogo (Foto: REUTERS/Lee Smith/Folhapress)

A Suíça venceu o Canadá por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (24), no estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Os gols da equipe suíça foram marcados por Vargas e Manzambi, enquanto Promise David descontou para os canadenses.

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    • Os resultados confirmaram a seleção suíça na primeira colocação, com sete pontos, duas vitórias, um empate, sete gols marcados e três sofridos. Já o Canadá ficou em segundo lugar, com quatro pontos, uma vitória, um empate e uma derrota, além de oito gols marcados e três sofridos. No grupo, a Bósnia ficou na terceira posição e, no momento, figura entre os melhores terceiros colocados, avançando também ao mata-mata.

    Os confrontos momentâneos da próxima fase são Coreia do Sul x Suíça, Estados Unidos x Bósnia e Canadá x Bélgica. No entanto, ainda é necessário aguardar o andamento da rodada para a definição oficial dos cruzamentos e, principalmente, para confirmar se a Bósnia conseguirá uma vaga na próxima fase como uma das melhores terceiras colocadas.

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    Poucas emoções na primeira parte do jogo

    Os primeiros 45 minutos do confronto foram mornos, com poucas chances de gol. Do lado da Suíça, Embolo recebeu passe dentro da área e finalizou, mas parou em boa defesa do goleiro Crépeau. Já o Canadá chegou com o atacante Jonathan David, em finalização rasteira, mas também parou na intervenção do arqueiro Kobel.

    Jogo agitado e com três gols

    No primeiro minuto de jogo, a Suíça abriu o placar. Em jogada de Mazzambi pela direita, Vargas aproveitou o lançamento na segunda trave e mandou para o gol. O Canadá colocou fogo no jogo aos 30 minutos, quando Promise David, que havia acabado de entrar, aproveitou a bola na área para diminuir o placar.

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    O gol marcado por Vargas, antes mesmo do primeiro minuto da segunda etapa, colocou a Suíça mais alerta no jogo e fez com que o Canadá se soltasse um pouco mais. Com isso, a Suíça passou a explorar os contra-ataques.

    Deu aula 🏅

    Johan Manzambi, de 20 anos, foi o melhor jogador em campo ao dar uma assistência e marcar um gol. O meia-atacante, que atua no SC Freiburg, da Alemanha, começou a Copa do Mundo no banco, mas assumiu a titularidade e é uma das sensações da competição.

    Ficou abaixo 📉

    O goleiro de 32 anos, Crépeau, do Canadá, "aceitou" o chute de Manzambi, que garantiu o segundo gol para a Suíça e deixou a derrota mais próxima. O chute do meia-atacante não foi tão forte, mas contou com a colaboração do goleiro canadense, que poderia ter feito uma intervenção melhor.

    Jogador da Suíça comemoram gol
    Suíça garante vaga na próxima fase da Copa do Mundo (Foto: REUTERS/Lee Smith/Folhapress)

    Confira as informações do jogo entre Suíça x Canadá

    ✅ Ficha técnica
    Suíça 2🆚1 Canadá
    Copa do Mundo

    📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá.
    🥅 Gols: Vargas (01'/2°T) e Manzambi (11'/2°T) Suíça; Promise David (30'/2°T) Canadá;
    🟨 Cartões amarelos: Larin (SUI); Xhaka e Millar (CAN);
    🟥 Cartões vermelhos: 

    ARBITRAGEM
    🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)
    🚩 Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)
    🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

    Suíça: Kobel; Jaquez (Widmer), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow, Xhaka; Manzambi (Fassnacht), Embolo (Itten) e Vargas (Ndoye). (Técnico: Murat Yakin)

    Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (Shaffelburg); Buchanan (Promise David), Choinière (Eustáquio), Saliba, Ahmed (Millar); Jonathan David e Larin (Oluwaseyi). (Técnico: Jesse Marsch)

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