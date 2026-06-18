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Dzeko atinge marca histórica em derrota da Bósnia para a Suíça na Copa

Centroavante de 40 anos foi titular na goleada sofrida pelo Grupo B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 19:24
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Dzeko entrou para a história da Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Dzeko entrou para a história da Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Apesar da dura derrota sofrida para a Suíça na tarde desta quinta-feira (18), na segunda rodada do Grupo B, pelo placar de 4 a 1, o atacante Edinz Dzeko tem motivos para celebrar. Aos 40 anos, o jogador da Bósnia e Herzegovina entrou para o top 10 de atletas mais velhos a entrar em campo na Copa do Mundo.

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    O experiente jogador ocupa a nona colocação, com 40 anos e 133 dias, ultrapassando o goleiro alemão Manuel Neuer, com 40 anos e 79 dias registrados na goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, no último dia 14.

    Dzeko, atualmente em reta final de contrato com o Schalke 04, da Alemanha, fez sua estreia no Mundial diante da Suíça. Na estreia, no empate da Bósnia por 1 a 1 com o anfitrião Canadá, o centroavante não saiu do banco de reservas comandado por Sergej Barbarez.

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    Na goleada sofrida para a Suíça, Edin Dzeko foi titular, mas teve atuação discreta. Foram 64 minutos em campo, sendo pouco acionado, e um cartão amarelo recebido por falta já na segunda etapa. Ele foi substituído dando lugar ao jovem Esmir Bajraktarevic.

    Dzeko entrou para a história da Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
    Dzeko entrou para a história da Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

    Todos os gols da vitória da Suíça sobre a Bósnia saíram na segunda etapa. Manzambi marcou dois, Rubén Vargas e Granit Xhaka completaram. A Bósnia descontou com Ermin Mahmic.

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    Veja os dez jogadores mais velhos a jogarem uma Copa do Mundo

    1º - Essam El Hadary – Egito x Arábia Saudita (25 de junho de 2018) – 45 anos e 161 dias
    2º - Faryd Mondragón – Colômbia x Japão (24 de junho de 2014) – 43 anos e 3 dias
    3º - Roger Milla – Camarões x Rússia (28 de junho de 1994) – 42 anos e 39 dias
    4º - Cristiano Ronaldo – Portugal x RD Congo (17 de junho de 2026) – 41 anos, 132 dias
    5º - Pat Jennings – Irlanda do Norte x Brasil (12 de junho de 1986) – 41 anos, 0 dias
    6º - Peter Shilton – Inglaterra x Itália (7 de julho de 1990) – 40 anos e 292 dias
    7º - Luka Modric – Croácia x Inglaterra (17 de junho de 2026) – 40 anos e 281 dias
    8º - Dino Zoff – Itália x Alemanha (11 de julho de 1982) – 40 anos e 133 dias
    9º - Edin Dzeko – Bósnia-Herzegovina x Suíça (18 de junho de 2026) – 40 anos e 93 dias
    10º - Manuel Neuer – Alemanha x Curaçao (14 de junho de 2026) – 40 anos e 79 dias

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