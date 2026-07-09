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França x Marrocos pode marcar estreia de seis jogadores na Copa

Atletas franceses aguardam por estreia diante do Marrocos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/07/2026 12:15
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Confronto contra Marrocos pode marcar estreia de ídolo francês nesta Copa (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Confronto contra Marrocos pode marcar estreia de ídolo francês nesta Copa (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A França chega às quartas de final, para o duelo contra Marrocos, na Copa do Mundo de 2026 com uma curiosidade no elenco. Após cinco partidas disputadas no torneio, o técnico Didier Deschamps ainda não utilizou seis dos 26 jogadores convocados para o Mundial.

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    • A seleção francesa encara Marrocos nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Boston, em busca de vaga na semifinal. Até aqui, Deschamps deu oportunidades a 20 atletas durante a campanha.

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    Seis jogadores torcem por estreia na França em duelo contra Marrocos (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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    • Entre os nomes mais utilizados estão seis jogadores que participaram de todos os compromissos da França na Copa: o goleiro Mike Maignan, os defensores Dayot Upamecano e Jules Koundé, além dos atacantes Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise. O grupo tem formado a base da equipe ao longo da competição.

    Logo atrás aparecem William Saliba, Adrien Rabiot e Bradley Barcola, que atuaram em quatro partidas cada. Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Désiré Doué e Rayan Cherki foram acionados em três jogos.

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    Atletas que esperam estrear durante França x Marrocos

    Enquanto parte do elenco ganhou sequência, seis jogadores seguem sem estrear na Copa do Mundo. A lista é formada pelos goleiros Robin Risser e Brice Samba, pelo defensor Lucas Hernández, pelos meio-campistas N'Golo Kanté e Warren Zaïre-Emery, e pelo atacante Jean-Philippe Mateta.

    A situação de Zaïre-Emery, inclusive, ganhou repercussão na imprensa francesa. Aos 20 anos, o meio-campista do PSG, bicampeão da Champions League pelo clube parisiense, estaria frustrado com a falta de oportunidades durante o Mundial.

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    A utilização de apenas 20 jogadores até as quartas de final também evidencia um padrão semelhante ao de outras seleções classificadas, que mantiveram base sólida e promoveram poucas alterações no time titular ao longo da competição.

    Projeção de futuro francês no torneio

    A França enfrentará Marrocos nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillete Stadium, em Boston, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O vencedor deste confronto enfrentará na semifinal o ganhador de Espanha x Bélgica, marcado para sexta-feira (10), às 16h (de Brasília).

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