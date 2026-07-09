França x Marrocos pode marcar estreia de seis jogadores na Copa
Atletas franceses aguardam por estreia diante do Marrocos
A França chega às quartas de final, para o duelo contra Marrocos, na Copa do Mundo de 2026 com uma curiosidade no elenco. Após cinco partidas disputadas no torneio, o técnico Didier Deschamps ainda não utilizou seis dos 26 jogadores convocados para o Mundial.
A seleção francesa encara Marrocos nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Boston, em busca de vaga na semifinal. Até aqui, Deschamps deu oportunidades a 20 atletas durante a campanha.
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Entre os nomes mais utilizados estão seis jogadores que participaram de todos os compromissos da França na Copa: o goleiro Mike Maignan, os defensores Dayot Upamecano e Jules Koundé, além dos atacantes Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise. O grupo tem formado a base da equipe ao longo da competição.
Logo atrás aparecem William Saliba, Adrien Rabiot e Bradley Barcola, que atuaram em quatro partidas cada. Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Désiré Doué e Rayan Cherki foram acionados em três jogos.
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Atletas que esperam estrear durante França x Marrocos
Enquanto parte do elenco ganhou sequência, seis jogadores seguem sem estrear na Copa do Mundo. A lista é formada pelos goleiros Robin Risser e Brice Samba, pelo defensor Lucas Hernández, pelos meio-campistas N'Golo Kanté e Warren Zaïre-Emery, e pelo atacante Jean-Philippe Mateta.
A situação de Zaïre-Emery, inclusive, ganhou repercussão na imprensa francesa. Aos 20 anos, o meio-campista do PSG, bicampeão da Champions League pelo clube parisiense, estaria frustrado com a falta de oportunidades durante o Mundial.
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A utilização de apenas 20 jogadores até as quartas de final também evidencia um padrão semelhante ao de outras seleções classificadas, que mantiveram base sólida e promoveram poucas alterações no time titular ao longo da competição.
Projeção de futuro francês no torneio
A França enfrentará Marrocos nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillete Stadium, em Boston, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O vencedor deste confronto enfrentará na semifinal o ganhador de Espanha x Bélgica, marcado para sexta-feira (10), às 16h (de Brasília).
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