Catar e Suíça ficam no empate; veja os melhores momentos da partida na Copa do Mundo Gol improvável aconteceu nos acréscimos

A Suíça dominou, criou, desperdiçou e viu o Catar arrancar um empate histórico por 1 a 1 aos 49 minutos do segundo tempo. Boualem Khoukhi marcou de cabeça após cruzamento de Homam Al-Amin e garantiu o primeiro ponto da seleção catari em Copas do Mundo. O gol foi apenas o segundo da história do país na competição, depois do tento marcado em 2022.

continua após a publicidade

A equipe europeia abriu o placar com Breel Embolo, de pênalti, aos 17 minutos, e seguiu pressionando ao longo de toda a partida. Foram 26 finalizações suíças, várias delas exigindo grandes defesas do goleiro Mahmoud Abunada. Mesmo com amplo controle territorial e inúmeras oportunidades, a Suíça não conseguiu ampliar a vantagem e pagou o preço nos instantes finais.

Pressão suíça esbarra em Abunada, mas pênalti abre o placar

A Suíça assumiu o controle do jogo desde os primeiros minutos, com posse de bola consistente e pressão no campo de ataque. A primeira boa chance catari veio aos 5 minutos, quando Edmílson Junior finalizou de dentro da área após escapar da marcação, mas Gregor Kobel defendeu. A resposta suíça foi imediata: Dan Ndoye recebeu na grande área e obrigou Abunada a fazer boa defesa com chute de perna direita.

continua após a publicidade

Aos 11 minutos, Ndoye desperdiçou a melhor oportunidade até então, mandando por cima do gol após receber cruzamento rasteiro. A pressão seguiu, e aos 16 minutos o árbitro marcou pênalti após Abunada derrubar Remo Freuler dentro da área, lance confirmado pelo VAR. O goleiro catari recebeu cartão amarelo por retardar a cobrança. Na sequência, Embolo bateu no canto esquerdo e abriu o placar para a Suíça. Mesmo com a vantagem, os suíços seguiram criando: Ndoye exigiu mais duas defesas de Abunada, Rubén Vargas teve chute bloqueado e Michel Aebischer quase ampliou nos acréscimos, mas dois defensores salvaram em cima da linha.

Suíça mantém domínio, mas Catar empata nos acréscimos com cabeçada de Khoukhi

O segundo tempo começou com a Suíça ainda no comando das ações. Aos 49 minutos, Granit Xhaka arriscou de fora da área e Abunada tocou na bola para afastar o perigo. Ndoye voltou a finalizar para fora aos 51, e Xhaka também não acertou o alvo aos 68 minutos. As substituições de ambos os lados não alteraram o panorama: a equipe europeia seguia em cima, mas falhava nas conclusões.

continua após a publicidade

Aos 75 minutos, Vargas finalizou de dentro da área e Abunada espalmou, mas Embolo não aproveitou o rebote e chutou para fora. O Catar teve chance com Karim Boudiaf, que mandou por cima, e Ahmed Alaaeldin, que desperdiçou duas oportunidades claras. Quando a derrota parecia certa, aos 49 minutos do segundo tempo, Homam Al-Amin cruzou da esquerda e Boualem Khoukhi subiu mais alto que a marcação para cabecear firme no canto e decretar o empate em 1 a 1. A Suíça ainda tentou nos acréscimos, mas Ardon Jashari isolou de primeira e a partida terminou com o Catar comemorando um ponto histórico.

👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.