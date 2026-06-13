logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Catar e Suíça ficam no empate; veja os melhores momentos da partida na Copa do Mundo

Gol improvável aconteceu nos acréscimos

PorLance!Santa Clara (EUA)
13/06/2026 19:19
Atualizado há 3 minutos
Favorite o Lance! no Google
Catar e Suíça pela Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Catar e Suíça pela Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Suíça dominou, criou, desperdiçou e viu o Catar arrancar um empate histórico por 1 a 1 aos 49 minutos do segundo tempo. Boualem Khoukhi marcou de cabeça após cruzamento de Homam Al-Amin e garantiu o primeiro ponto da seleção catari em Copas do Mundo. O gol foi apenas o segundo da história do país na competição, depois do tento marcado em 2022.

continua após a publicidade
  • O suíço Dan Ndoye recebe a marcação de Homam Ahmed, do Catar, no empate na estreia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

    Conheça o único ‘estrangeiro’ da seleção do Catar na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 26 minutos
  • Lance!

    Catar quebra escrita na Copa do Mundo após roteiro inacreditável contra a Suíça

    Copa do Mundo
    Há 56 minutos
  • Lance!

    Edmilson Júnior é brasileiro? Conheça a história do atacante do Catar na Copa

    Copa do Mundo
    Há 2 horas

    • A equipe europeia abriu o placar com Breel Embolo, de pênalti, aos 17 minutos, e seguiu pressionando ao longo de toda a partida. Foram 26 finalizações suíças, várias delas exigindo grandes defesas do goleiro Mahmoud Abunada. Mesmo com amplo controle territorial e inúmeras oportunidades, a Suíça não conseguiu ampliar a vantagem e pagou o preço nos instantes finais.

    Pressão suíça esbarra em Abunada, mas pênalti abre o placar

    A Suíça assumiu o controle do jogo desde os primeiros minutos, com posse de bola consistente e pressão no campo de ataque. A primeira boa chance catari veio aos 5 minutos, quando Edmílson Junior finalizou de dentro da área após escapar da marcação, mas Gregor Kobel defendeu. A resposta suíça foi imediata: Dan Ndoye recebeu na grande área e obrigou Abunada a fazer boa defesa com chute de perna direita.

    continua após a publicidade

    Aos 11 minutos, Ndoye desperdiçou a melhor oportunidade até então, mandando por cima do gol após receber cruzamento rasteiro. A pressão seguiu, e aos 16 minutos o árbitro marcou pênalti após Abunada derrubar Remo Freuler dentro da área, lance confirmado pelo VAR. O goleiro catari recebeu cartão amarelo por retardar a cobrança. Na sequência, Embolo bateu no canto esquerdo e abriu o placar para a Suíça. Mesmo com a vantagem, os suíços seguiram criando: Ndoye exigiu mais duas defesas de Abunada, Rubén Vargas teve chute bloqueado e Michel Aebischer quase ampliou nos acréscimos, mas dois defensores salvaram em cima da linha.

    Suíça mantém domínio, mas Catar empata nos acréscimos com cabeçada de Khoukhi

    O segundo tempo começou com a Suíça ainda no comando das ações. Aos 49 minutos, Granit Xhaka arriscou de fora da área e Abunada tocou na bola para afastar o perigo. Ndoye voltou a finalizar para fora aos 51, e Xhaka também não acertou o alvo aos 68 minutos. As substituições de ambos os lados não alteraram o panorama: a equipe europeia seguia em cima, mas falhava nas conclusões.

    continua após a publicidade

    Aos 75 minutos, Vargas finalizou de dentro da área e Abunada espalmou, mas Embolo não aproveitou o rebote e chutou para fora. O Catar teve chance com Karim Boudiaf, que mandou por cima, e Ahmed Alaaeldin, que desperdiçou duas oportunidades claras. Quando a derrota parecia certa, aos 49 minutos do segundo tempo, Homam Al-Amin cruzou da esquerda e Boualem Khoukhi subiu mais alto que a marcação para cabecear firme no canto e decretar o empate em 1 a 1. A Suíça ainda tentou nos acréscimos, mas Ardon Jashari isolou de primeira e a partida terminou com o Catar comemorando um ponto histórico.

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Paquetá em ação em Brasil x Marrocos
    Fora de CampoGol perdido em Brasil x Marrocos causa revolta: 'Pelo amor de Deus'Há 3 minutos
    casimiro miguel caze tv
    Fora de CampoCazéTV bate recorde de audiência histórico em Brasil x MarrocosHá 12 minutos
    Catar buscou o empate no último minuto (Foto: Emilee Chinn/Getty Images via AFP)
    Copa do MundoQuem é Boualem Khoukhi? Conheça o herói histórico do Catar na Copa do MundoHá 13 minutos
    O suíço Dan Ndoye recebe a marcação de Homam Ahmed, do Catar, no empate na estreia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoConheça o único 'estrangeiro' da seleção do Catar na Copa do MundoHá 26 minutos
    Neymar apareceu no MetLife para Brasil x Marrocos
    Copa do MundoNeymar, enfim, aparece! E é a grande atração antes de Brasil x MarrocosHá 30 minutos
    Copa do MundoPor que Shaqiri não está jogando pela Suíça na Copa do Mundo de 2026?Há 44 minutos

    Mais LANCE!

    Catar quebra escrita na Copa do Mundo após roteiro inacreditável contra a Suíça
    Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
    Ancelotti projeta estreia da Seleção Brasileira e explica escolha de Igor Thiago como titular
    Lucas Paquetá Seleção Brasileira Flamengo
    Palpite do Lance! aponta favorito para estreia do Brasil na Copa do Mundo
    Catar buscou o empate no último minuto (Foto: Emilee Chinn/Getty Images via AFP)
    Canadá e Catar buscam empates históricos na abertura do Grupo B
    Neuer vai jogar a Copa do Mundo? Entenda a situação do goleiro da Alemanha
    Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)
    Endrick recebe declaração às vésperas da estreia do Brasil: 'Sonho que construímos'
    Muricy Ramalho explica mudanças de Ancelotti para estreia do Brasil na Copa
    Everaldo Marques narra Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução Globo)
    Quem é Everaldo Marques? Conheça o substituto de Luís Roberto em Brasil x Marrocos
    Breel Embolo comemora o gol da Suíça no empate com o Catar (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Embolo, artilheiro da Suíça, quase ficou de fora da Copa por causa do visto
    Treino da seleção brasileira nos Estados Unidos
    Lúcio de Castro: Brasil estreia na Copa e a sorte está lançada!
    Ancelotti em coletiva pelo Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Decisão de Ancelotti para Brasil x Marrocos repercute: 'Não dá'
    Jogadores do Marrocos comemoram gol em amistoso sobre Madagascar
    Marrocos define escalação para enfrentar o Brasil em estreia na Copa do Mundo
    Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)
    Postura de Mbappé na seleção repercute na imprensa francesa: 'Sempre em primeiro lugar'