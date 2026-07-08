Argentina descarta lesão de titular e confirma escalação para as quartas da Copa
Jogador estará à disposição do técnico Lionel Scaloni e está confirmado no onze inicial diante da Suíça
Uma possível lesão do zagueiro Cuti Romero, titular da Argentina nesta Copa do Mundo, foi descartada pela seleção e o jogador estará entre os onze titulares do técnico Lionel Scaloni diante da Suíça, no sábado (11). O duelo pelas quartas de final será disputado às 22h (horário de Brasília), em Kansas City.
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O defensor, que marcou um dos gols na virada heróica por 3 a 2 em cima do Egito nas oitavas de final, havia sentido dores na panturrilha esquerda na reta final do confronto e gerou uma preocupação inicial ao departamento médico argentino. Nesta quarta-feira, um dia após o duelo, foi confirmado que trata-se apenas de um incômodo pelo cansaço muscular e que Romero está liberado para atuar contra a Suíça.
O zagueiro do Tottenham, de 28 anos, esteve na conquista do título Mundial de 2022 e foi titular em quase toda a campanha, com a exceção do duelo contra o México na última rodada da fase de grupos. Nas partidas de mata-mata, assegurou a titularidade e formava dupla ao lado de Otamendi à época. Desta vez, Lisandro Martínez forma a dupla principal. Romero só ficou de fora da última partida da chave, contra a Jordânia, em que a Argentina já estava classificada.
A expectativa é que Scaloni mantenha não só Romero, mas quase todos os titulares contra a Suíça. A dúvida principal é no sistema ofensivo, com uma possível troca entre Julian Álvarez e Lautaro Martínez. O atacante do Atlético de Madrid iniciou o duelo contra o Egito, mas o centroavante da Inter de Milão marcou gol e saiu em alta do confronto das oitavas. O lateral, Montiel, que está pendurado com um amarelo, pode iniciar no banco, com a entrada de Molina.
A Argentina retoma os treinamentos pensando no duelo contra a Suíça na parte da noite. O objetivo da atividade será a recuperação dos atletas após o desgaste no confronto contra o Egito. Na quinta-feira, o técnico Lionel Scaloni deve definir o time titular e encerrar a preparação na sexta, com um treinamento seguido da coletiva de imprensa pré-jogo.
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