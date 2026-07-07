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Suíça passa pela Colômbia nos pênaltis e encara Argentina nas quartas da Copa

Após jogo morno, suíços superam colombianos nas penalidades

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 19:55
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Xhaka vibrando após marcar de pênalti na Copa do Mundo
Xhaka comemora gol de pênalti na disputa contra a Colômbia (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

A Suíça venceu a Colômbia por 4 a 3 nos pênaltis, após empate por 0 a 0, nesta terça-feira (7), no Estádio de Vancouver, no Canadá, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Após empate no tempo regulamentar e prorrogação, os suíços levaram a melhor nas penalidades após Davinson Sánchez e Cucho Hernández desperdiçarem suas cobranças e Rubén Vargas converter pênalti derradeiro.

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    O adversário da Suíça será a Argentina, que venceu o Egito por 3 a 2, nesta quarta, em duelo emocionante disputado em Atlanta. O duelo entre os suíços e os argentinos será no sábado (11), às 22h, em Kansas City.

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    Primeiro tempo

    O primeiro tempo foi equilibrado e de poucas oportunidades claras. A Suíça começou melhor e levou perigo com Ndoye e Rieder, exigindo boas defesas de Vargas. A Colômbia respondeu na reta final da etapa, quando Puerta finalizou da entrada da área e obrigou Kobel a fazer grande defesa. As duas equipes marcaram forte no meio-campo e foram para o intervalo sem conseguir abrir o placar.

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    • Segundo tempo

    O segundo tempo seguiu equilibrado e com poucas chances claras de gol. A Suíça levou perigo em cobrança de falta de Rieder, além de criar oportunidades com Sow e Ndoye, enquanto a Colômbia respondeu principalmente com Luis Suárez, que desperdiçou uma boa chance após falha de Xhaka, e com uma finalização fraca de Luis Díaz.

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    As duas seleções fizeram mudanças para buscar a vitória, mas não conseguiram balançar as redes, e o confronto terminou empatado por 0 a 0 no tempo regulamentar, levando a decisão para a prorrogação.

    Luis Díaz em ação na partida entre Suíça e Colômbia pela Copa do Mundo de 2026
    Luis Díaz em ação na partida entre Suíça e Colômbia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

    Prorrogação

    A Colômbia começou desperdiçando uma grande oportunidade em escanteio cobrado por Quinteiro, em que Lucumí superou a zaga suíça, mas acertou o travessão. No lance seguinte, Jaminton Campaz arriscou de longe para boa defesa de Kobel. A Suíça respondeu minutos depois com Zeki Amdouni, que finalizou dentro da área, mas Camilo Vargas fez milagre para evitar o gol.

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    No segundo tempo da prorrogação, a Colômbia pressionou e perdeu chance clara de gol com Campaz, que saiu cara a cara com Kobel, mas isolou o chute. Na sequência do jogo, ambas as equipes diminuíram o ritmo e o jogo foi à disputa de pênaltis.

    Veja como foram os pênaltis de Suíça x Colômbia

    Suíça

    ✅ Granit Xhaka
    ✅ Zeki Amdouni
    ❌ Manuel Akanji
    ✅ Cédric Itten
    ✅ Rubén Vargas

    Colômbia

    ✅ Juan Fernando Quintero
    ❌ Davinson Sánchez
    ✅ Jaminton Campaz
    ❌ Cucho Hernández
    ✅ Luis Díaz

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Suíça 0 (4)x(3) 0 Colômbia
    Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

    📆 Data e horário: terça-feira, 7 de julho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: Estádio de Vancouver, no Canadá
    🥅 Gols:
    🟨 Cartões amarelos: Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim (SUI); Davinson Sánchez (COL)
    🟥 Cartões vermelhos: 

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    Suíça (Técnico: Murat Yakin)
    Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer), Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez (Miro Muheim); Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder (Zeki Amdouni), Ardon Jashari (Djibril Sow) e Dan Ndoye (Rubén Vargas); Breel Embolo (Cédric Itten).

    Colômbia (Técnico: Néstor Lorenzo)
    Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí (Yerry Mina) e Johan Mojica; Jefferson Lerma (Richard Ríos), Gustavo Puerta, Jhon Arias (Jaminton Campaz), James Rodríguez (Juan Fernando Quintero) e Luis Díaz; Luis Suárez (Cucho Hernández).

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