Goleiro da Espanha não descarta despedida de Copas do Mundo após 2026
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Dono do recorde de mais minutos sem levar gol na história da Copa do Mundo, o goleiro Unai Simón não descarta que este pode ser seu último Mundial pela seleção da Espanha. Aos 29 anos, o arqueiro do Athletic Bilbao se prepara de olho nas quartas de final, nesta sexta-feira (10), contra a Bélgica.
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— Não acho que conseguirei jogar a Copa do Mundo na Espanha (em 2030). Por causa da minha idade e porque sei a hora de encerrar ciclos. A Copa do Mundo na Espanha é daqui a quatro anos, não sei o que pode acontecer. Mas é o que posso dizer agora — disse o goleiro da Espanha.
Unai Simón também foi titular na Copa do Mundo de 2022, mas, naquela edição, sofreu três gols na fase de grupos e não foi vazado nas oitavas, na eliminação nos pênaltis para Marrocos. Desde então, são 609 minutos sem levar gols.
— Também não acho que seja algo que me preocupe muito. Será uma sequência de eventos. Temos esta Copa do Mundo, a Liga das Nações, a Eurocopa, outra Liga das Nações… Veremos. Quatro anos parece muito tempo para pensar nisso ou dar uma resposta definitiva — destacou.
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Após a frustração na Copa passada, a Espanha chegou aos Estados Unidos como uma das favoritas com uma geração encantadora, campeã europeia e que já projeta as próximas edições. A Fúria fez boa fase de grupos e, no mata-mata, eliminou Áustria e Portugal. Unai valorizou o feito.
— O jogo contra Portugal foi um ponto de inflexão, pela marca que tínhamos da Nations (vencida por Portugal nos pênaltis) e pela última Copa do Mundo, em que caímos nas oitavas. Eu, pessoalmente, não sabia o que era passar para as quartas de final. Temos que continuar lidando com cada jogo de maneira de diferente, pensando que são finais. Será assim contra a Bélgica.
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