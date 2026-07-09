logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Quartas da Copa do Mundo impactam corrida pela Bola de Ouro; veja favoritos

Lance! elege maiores candidatos ao prêmio individual; todos estão vivos no Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 12:33
Atualizado há 5 minutos
Favorite o Lance! no Google
Ousmane Dembelé levanta a Bola de Ouro conquistada na temporada 2024/25
Ousmane Dembelé levanta a Bola de Ouro conquistada na temporada 2024/25 (Foto: Franck Fife / AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

A Copa do Mundo tem impacto direto na eleição da Bola de Ouro, às vezes até maior do que o desempenho no restante da temporada. Nas últimas edições, por exemplo, Lionel Messi venceu o troféu individual como reconhecimento ao título de 2022 com a Argentina, mesmo após ano discreto no PSG, e Luka Modric foi premiado depois de levar a Croácia à final do Mundial de 2018, apesar de não ter sido protagonista no Real Madrid. Por isso, as quartas de final do torneio de 2026, que se iniciam nesta quinta-feira (9), serão decisivas para os concorrentes.

  • Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro

    Quem é o favorito para conquistar a Bola de Ouro após a Copa? Vote na enquete do Lance!

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

    Sabe tudo sobre Mbappé? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
  • Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa

    Ex-jogador coloca Haaland acima de Ronaldo e projeta jogo contra a Inglaterra na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Favoritos à Bola de Ouro:

    Erling Haaland (Noruega / Manchester City)

  • Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Argentina x Suíça: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 38 minutos
  • Confronto contra Marrocos pode marcar estreia de ídolo francês nesta Copa (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    França x Marrocos pode marcar estreia de seis jogadores na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Goleiro da Espanha não descarta despedida de Copas do Mundo após 2026

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • A temporada de Haaland provavelmente não o credenciaria à Bola de Ouro em ano sem Copa do Mundo. Apesar dos usuais números impressionantes pelo Manchester City e de ter vencido as duas copas nacionais inglesas, o atacante foi vice-campeão da Premier League e caiu precocemente na Champions League. Mas o desempenho no Mundial é assustador, liderando o seu país à melhor campanha na história, com gols decisivos em todos os jogos. Caso leve a seleção nórdica ainda mais longe, entrará de vez na briga pelo prêmio individual.

    continua após a publicidade
    1. Números na temporada: 57 gols e 11 assistências em 62 jogos
    2. Números na Copa do Mundo de 2026: sete gols em quatro jogos
    3. Títulos: Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa
    4. Próximo jogo: vs Inglaterra, neste sábado (11), às 18h (de Brasília)
    O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland (C) comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega
    Erling Braut Haaland é abraçado pelos companheiros noruegueses após gol contra o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

    Harry Kane (Inglaterra / Bayern)

    Campeão alemão e semifinalista da Champions League, Harry Kane soma incríveis 73 gols (e contando) na temporada, marca que só fica atrás de Messi em 11/12 na história do futebol europeu. Enquanto sonhava com o título da competição mais importante do Velho Continente, o inglês era tratado como favorito à Bola de Ouro. Agora, repete campanha histórica na Copa do Mundo. Em caso de título, dificilmente não levará o prêmio. Mesmo se não vencer, ainda deve brigar de frente com qualquer oponente pelo reconhecimento individual da revista francesa.

    1. Números na temporada: 73 gols e oito assistências em 83 jogos
    2. Números na Copa do Mundo de 2026: seis gols e uma assistência em cinco jogos
    3. Títulos: Bundesliga e Copa da Alemanha
    4. Próximo jogo: vs Noruega, neste sábado (11), às 18h (de Brasília)
    Harry Kane comemorando gol
    Harry Kane comemora gol que salvou a Inglaterra contra a RD Congo nos 16 avos da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

    Kylian Mbappé (França / Real Madrid)

    Mbappé é outro que depende da Copa do Mundo para sonhar com a Bola de Ouro. Por mais que tenha feito temporada de grandes números individuais, com 42 gols em 44 jogos pelo Real Madrid, passou o ano sem títulos. No entanto, faz Mundial espetacular e é o grande protagonista de uma França recheada de estrelas. Apesar da concorrência interna, deve despontar como favorito à honraria individual se for campeão desta edição do maior torneio de seleções.

    continua após a publicidade
    1. Números na temporada: 55 gols e 11 assistências em 57 jogos
    2. Números na Copa do Mundo de 2026: sete gols e duas assistências em cinco jogos
    3. Títulos: nenhum
    4. Próximo jogo: vs Marrocos, nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília)
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé comemora um de seus dois gols pela França contra a Suécia pelos 16 avos da Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)

    Lamine Yamal (Espanha / Barcelona)

    Protagonista do Barcelona, campeão espanhol, Yamal perdeu força na Bola de Ouro devido à eliminação na Champions League e à perda de jogos por lesão na reta final da temporada. Por mais que não tenha desempenhado à altura das elevadas expectativas na Copa do Mundo até agora, o jovem de 18 anos é o principal astro da Espanha. As exibições nas possíveis três últimas partidas da competição podem colocá-lo de vez na briga pelo prêmio individual.

    1. Números na temporada: 25 gols e 20 assistências em 54 jogos
    2. Números na Copa do Mundo de 2026: um gol em cinco jogos
    3. Títulos: La Liga e Supercopa da Espanha
    4. Próximo jogo: vs Bélgica, nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília)
    Yamal comemora o primeiro gol da partida, pela segunda rodada da Copa do Mundo. (Foto: Gilson Melo/Agencia F8/Folhapress)
    Yamal comemora gol contra a Arábia Saudita na fase de grupos, o seu primeiro e por enquanto único na Copa do Mundo (Foto: Gilson Melo / Folhapress)

    + Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)

    A temporada de bons números no Inter Miami pouco será levada em consideração para a Bola de Ouro, é verdade. Mas quem duvidaria de Messi levar o prêmio caso lidere a Argentina ao bicampeonato mundial aos 39 anos? Maior vencedor da premiação (8), o camisa 10 faz uma Copa do Mundo genial, superando até mesmo o desempenho na campanha vencedora de 2022.

    1. Números na temporada: 45 gols e 28 assistências em 46 jogos
    2. Números na Copa do Mundo de 2026: oito gols e uma assistência em cinco jogos
    3. Títulos: MLS Cup
    4. Próximo jogo: vs Suíça, neste sábado (11), às 22h (de Brasília)
    Sorrindo, Messi é levantado por jogadores da Argentina após classificação às quartas de final
    Após classificação emocionante às quartas de final da Copa do Mundo, Messi é levantado por companheiros da Argentina (Foto: Odd Andersen / AFP)

    Michael Olise (França / Bayern)

    Olise alia números, títulos e desempenho muito acima da média na temporada europeia e na Copa do Mundo. O que atrapalha o francês na briga pela Bola de Ouro é não ser o protagonista nem no clube, liderado por Harry Kane, e nem na seleção, que tem Mbappé como centro das atenções. Portanto, as exibições nos possíveis três jogos finais do Mundial serão fundamentais para se colocar como candidato ao primeiro lugar da premiação, e não só ao pódio.

    continua após a publicidade
    1. Números na temporada: 26 gols e 32 assistências em 66 jogos
    2. Números na Copa do Mundo de 2026: cinco assistências em cinco jogos
    3. Títulos: Bundesliga e Copa da Alemanha
    4. Próximo jogo: vs Marrocos, nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília)
    Olise arrisca voleio no jogo entre França e Suécia pelos 16 avos da Copa do Mundo
    Olise arrisca voleio no jogo entre França e Suécia pelos 16 avos da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

    Ousmane Dembelé (França / PSG)

    O atual vencedor da Bola de Ouro saiu à frente por mais um prêmio ao fim da temporada europeia, já que venceu a Champions League com o PSG outra vez. E o desempenho na Copa do Mundo, apesar de ofuscado por Mbappé, é excelente e muito superior aos demais protagonistas do clube francês: Kvaratskhelia nem jogou o Mundial, enquanto o português Vitinha foi eliminado sem muito brilho, por exemplo. Por isso, se a última impressão no torneio de seleções for positiva, Dembelé poderá ser eleito o melhor do mundo de novo.

    1. Números na temporada: 24 gols e 15 assistências em 48 jogos
    2. Números na Copa do Mundo de 2026: quatro gols e duas assistências em cinco jogos
    3. Títulos: Champions League, Ligue 1 e Supercopa Francesa
    4. Próximo jogo: vs Marrocos, nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília)
    Dembelé corre de braços abertos em comemoração de gol da França
    Dembelé comemora gol contra a Noruega na fase de grupos da Copa do Mundo, jogo em que marcou um hat-trick (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Copa do Mundo nos Estados Unidos foi sucesso de público

    Copa do Mundo 2026

    País do futebol? EUA projetam sediar Copa América, Mundial de Clubes e Copa Feminina

    Há 2 horas
    Carlo Ancelotti explicou motivo de escolha por Bruno Guimarães em momento decisivo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    E se? Os lances que poderiam mudar a história do Brasil nas últimas Copas do Mundo

    Há 2 horas
    Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro

    Copa do Mundo 2026

    Quem é o favorito para conquistar a Bola de Ouro após a Copa? Vote na enquete do Lance!

    Há 2 horas
    Marrocos e França se enfrentam nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

    Fora de Campo

    Discussão em coletiva de Brahim Díaz envolve jornalista da Globo; entenda

    Há 2 horas
    Hakimi Mbappé França Marrocos

    Copa do Mundo 2026

    De 2022 a 2026: veja o que mudou em França e Marrocos desde a semifinal no Catar

    Há 3 horas
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo

    Futebol Internacional

    A queda precoce do Brasil na Copa é o maior fracasso da carreira de Ancelotti?

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Telão mostra análise do VAR durante jogo da COpa do Mundo

    França x Marrocos terá novidade no VAR após decisão da Fifa

    Elenco de Marrocos perfilado durante cobranças de pênaltis

    Marrocos é o país africano que mais venceu europeus em mata-mata de Copa

    Mbappé (d) e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (09/07)?

    Federação Belga tem histórico de reclamações contra Fifa (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Bélgica faz nova cobrança à Fifa antes de decisão contra a Espanha

    Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

    Sabe tudo sobre Mbappé? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa

    Ex-jogador coloca Haaland acima de Ronaldo e projeta jogo contra a Inglaterra na Copa

    Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (09/07)

    Bouaddi em campo pela seleção de Marrocos

    Bouaddi, joia de Marrocos, quase jogou Copa pela França

    Mbappé e Hakimi na Copa do Mundo de 2022 no Catar

    França e Marrocos se enfrentam na Copa do Mundo em duelo de identidades