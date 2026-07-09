Quartas da Copa do Mundo impactam corrida pela Bola de Ouro; veja favoritos Lance! elege maiores candidatos ao prêmio individual; todos estão vivos no Mundial

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A Copa do Mundo tem impacto direto na eleição da Bola de Ouro, às vezes até maior do que o desempenho no restante da temporada. Nas últimas edições, por exemplo, Lionel Messi venceu o troféu individual como reconhecimento ao título de 2022 com a Argentina, mesmo após ano discreto no PSG, e Luka Modric foi premiado depois de levar a Croácia à final do Mundial de 2018, apesar de não ter sido protagonista no Real Madrid. Por isso, as quartas de final do torneio de 2026, que se iniciam nesta quinta-feira (9), serão decisivas para os concorrentes.

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Favoritos à Bola de Ouro:

Erling Haaland (Noruega / Manchester City)

A temporada de Haaland provavelmente não o credenciaria à Bola de Ouro em ano sem Copa do Mundo. Apesar dos usuais números impressionantes pelo Manchester City e de ter vencido as duas copas nacionais inglesas, o atacante foi vice-campeão da Premier League e caiu precocemente na Champions League. Mas o desempenho no Mundial é assustador, liderando o seu país à melhor campanha na história, com gols decisivos em todos os jogos. Caso leve a seleção nórdica ainda mais longe, entrará de vez na briga pelo prêmio individual.

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Números na temporada: 57 gols e 11 assistências em 62 jogos Números na Copa do Mundo de 2026: sete gols em quatro jogos Títulos: Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa Próximo jogo: vs Inglaterra, neste sábado (11), às 18h (de Brasília)

Erling Braut Haaland é abraçado pelos companheiros noruegueses após gol contra o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

Harry Kane (Inglaterra / Bayern)

Campeão alemão e semifinalista da Champions League, Harry Kane soma incríveis 73 gols (e contando) na temporada, marca que só fica atrás de Messi em 11/12 na história do futebol europeu. Enquanto sonhava com o título da competição mais importante do Velho Continente, o inglês era tratado como favorito à Bola de Ouro. Agora, repete campanha histórica na Copa do Mundo. Em caso de título, dificilmente não levará o prêmio. Mesmo se não vencer, ainda deve brigar de frente com qualquer oponente pelo reconhecimento individual da revista francesa.

Números na temporada: 73 gols e oito assistências em 83 jogos Números na Copa do Mundo de 2026: seis gols e uma assistência em cinco jogos Títulos: Bundesliga e Copa da Alemanha Próximo jogo: vs Noruega, neste sábado (11), às 18h (de Brasília)

Harry Kane comemora gol que salvou a Inglaterra contra a RD Congo nos 16 avos da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

Kylian Mbappé (França / Real Madrid)

Mbappé é outro que depende da Copa do Mundo para sonhar com a Bola de Ouro. Por mais que tenha feito temporada de grandes números individuais, com 42 gols em 44 jogos pelo Real Madrid, passou o ano sem títulos. No entanto, faz Mundial espetacular e é o grande protagonista de uma França recheada de estrelas. Apesar da concorrência interna, deve despontar como favorito à honraria individual se for campeão desta edição do maior torneio de seleções.

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Números na temporada: 55 gols e 11 assistências em 57 jogos Números na Copa do Mundo de 2026: sete gols e duas assistências em cinco jogos Títulos: nenhum Próximo jogo: vs Marrocos, nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília)

Mbappé comemora um de seus dois gols pela França contra a Suécia pelos 16 avos da Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)

Lamine Yamal (Espanha / Barcelona)

Protagonista do Barcelona, campeão espanhol, Yamal perdeu força na Bola de Ouro devido à eliminação na Champions League e à perda de jogos por lesão na reta final da temporada. Por mais que não tenha desempenhado à altura das elevadas expectativas na Copa do Mundo até agora, o jovem de 18 anos é o principal astro da Espanha. As exibições nas possíveis três últimas partidas da competição podem colocá-lo de vez na briga pelo prêmio individual.

Números na temporada: 25 gols e 20 assistências em 54 jogos Números na Copa do Mundo de 2026: um gol em cinco jogos Títulos: La Liga e Supercopa da Espanha Próximo jogo: vs Bélgica, nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília)

Yamal comemora gol contra a Arábia Saudita na fase de grupos, o seu primeiro e por enquanto único na Copa do Mundo (Foto: Gilson Melo / Folhapress)

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Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)

A temporada de bons números no Inter Miami pouco será levada em consideração para a Bola de Ouro, é verdade. Mas quem duvidaria de Messi levar o prêmio caso lidere a Argentina ao bicampeonato mundial aos 39 anos? Maior vencedor da premiação (8), o camisa 10 faz uma Copa do Mundo genial, superando até mesmo o desempenho na campanha vencedora de 2022.

Números na temporada: 45 gols e 28 assistências em 46 jogos Números na Copa do Mundo de 2026: oito gols e uma assistência em cinco jogos Títulos: MLS Cup Próximo jogo: vs Suíça, neste sábado (11), às 22h (de Brasília)

Após classificação emocionante às quartas de final da Copa do Mundo, Messi é levantado por companheiros da Argentina (Foto: Odd Andersen / AFP)

Michael Olise (França / Bayern)

Olise alia números, títulos e desempenho muito acima da média na temporada europeia e na Copa do Mundo. O que atrapalha o francês na briga pela Bola de Ouro é não ser o protagonista nem no clube, liderado por Harry Kane, e nem na seleção, que tem Mbappé como centro das atenções. Portanto, as exibições nos possíveis três jogos finais do Mundial serão fundamentais para se colocar como candidato ao primeiro lugar da premiação, e não só ao pódio.

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Números na temporada: 26 gols e 32 assistências em 66 jogos Números na Copa do Mundo de 2026: cinco assistências em cinco jogos Títulos: Bundesliga e Copa da Alemanha Próximo jogo: vs Marrocos, nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília)

Olise arrisca voleio no jogo entre França e Suécia pelos 16 avos da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

Ousmane Dembelé (França / PSG)

O atual vencedor da Bola de Ouro saiu à frente por mais um prêmio ao fim da temporada europeia, já que venceu a Champions League com o PSG outra vez. E o desempenho na Copa do Mundo, apesar de ofuscado por Mbappé, é excelente e muito superior aos demais protagonistas do clube francês: Kvaratskhelia nem jogou o Mundial, enquanto o português Vitinha foi eliminado sem muito brilho, por exemplo. Por isso, se a última impressão no torneio de seleções for positiva, Dembelé poderá ser eleito o melhor do mundo de novo.

Números na temporada: 24 gols e 15 assistências em 48 jogos Números na Copa do Mundo de 2026: quatro gols e duas assistências em cinco jogos Títulos: Champions League, Ligue 1 e Supercopa Francesa Próximo jogo: vs Marrocos, nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília)