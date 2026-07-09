França e Marrocos se enfrentam na Copa do Mundo em duelo de identidades
Seis atletas do elenco marroquino nasceram em território francês
O reencontro entre França e Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), traz um cenário em que as fronteiras geográficas se misturam no gramado. Se a França se consolidou como a maior exportadora de talentos do futebol global graças ao seu passado colonial e fluxos migratórios, a seleção de Marrocos é o reflexo máximo desse fenômeno.
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19 dos 26 convocados pelo técnico Mohamed Ouahbi nasceram na diáspora europeia. Desse grupo, seis atletas são franceses de nascimento, foram formados nos centros de excelência da França e escolheram vestir a camisa marroquina por uma forte ligação de identidade com a terra de seus antepassados.
A joia da base francesa e os pilares de Marrocos
O caso mais emblemático dessa forte conexão é o do meio-campista Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos. Criado nas categorias de base do Lille, o jogador era visto como uma das grandes promessas do futebol europeu, chegando a usar a braçadeira de capitão da seleção francesa sub-21. Pouco antes da Copa do Mundo de 2026, após um intenso trabalho de bastidores da federação africana, Bouaddi optou por defender Marrocos.
Além de Bouaddi, a lista de atletas de Marrocos nascidos em solo francês conta com nomes que dão sustentação ao elenco em diferentes setores: Issa Diop, Gessime Yassine, Neil El Aynaoui, Redouane Halhal e Samir El Mourabet.
França como o grande celeiro global
Por outro lado, a própria seleção da França caminha no sentido inverso quando o assunto é a origem de seus atletas. Com apenas três convocados para a Copa do Mundo que não são nascidos no país — o atacante Marcus Thuram (nascido na Itália), o ponta Michael Olise (Inglaterra) e o goleiro Brice Samba (República Democrática do Congo) —, os franceses se consolidam em 2026 como os maiores produtores internos de seu próprio elenco.
Esse potencial de formação transforma a França na maior "exportadora" de talentos para outras seleções na atualidade. São 74 atletas nascidos em solo francês que representarão outros países na Copa dos EUA, México e Canadá. O dado impressionante consolida as categorias de base do país europeu como uma verdadeira fábrica transnacional de craques, abastecendo o mercado mundial e desenhando rivalidades ricas em ancestralidade, como a que será vista no gramado do mata-mata.
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