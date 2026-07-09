De 2022 a 2026: veja o que mudou em França e Marrocos desde a semifinal no Catar Semifinalistas de 2022, França e Marrocos passaram por mudanças em seus elencos

O Gillette Stadium, nos Estados Unidos, será o palco de um reencontro emblemático nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília). França e Marrocos duelam por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. O confronto traz inevitáveis lembranças de 2022, quando as duas seleções mediram forças, no Catar, com vitória europeia por 2 a 0. Hoje, os dois elencos pisam em campo com caras novas e expectativas transformadas.

Os franceses carimbaram o passaporte para as quartas de final após vencerem o Paraguai por 1 a 0 na Filadélfia, com gol de pênalti de Mbappé, em um jogo marcado pelo forte calor e pela retranca adversária. Já os marroquinos chegam com autoridade depois de despacharem o anfitrião Canadá com um contundente 3 a 0.

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França e Marrocos - Copa do Mundo 2022 (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

Expectativas invertidas e a memória de 2022



O cenário atual difere bastante daquele de quatro anos atrás. Em 2022, a França defendia o título de 2018 e ostentava o favoritismo absoluto. O Marrocos, por outro lado, era a grande sensação do torneio após eliminar gigantes como Espanha e Portugal, o que fez do país a primeira nação africana a terminar entre os quatro melhores do mundo.

Naquele embate no Oriente Médio, Theo Hernández e Kolo Muani garantiram o triunfo francês por 2 a 0. Apesar do placar, o jogo se mostrou duro: os marroquinos criaram chances claras e exigiram grandes intervenções do então goleiro e capitão Lloris.

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A reformulação dos Bleus



Mesmo com o retrospecto recente de duas finais consecutivas, a comissão técnica francesa não hesitou em oxigenar o elenco. Apenas 10 dos 26 convocados fizeram parte da campanha do vice-campeonato no Catar. Entre as 16 novidades na lista, 10 são estreantes em Copas do Mundo.

A nova cara dos Leões do Atlas



A transformação marroquina foi ainda mais profunda para este ciclo. A seleção africana promoveu 18 mudanças em relação ao grupo de 2022, o que inclui 17 atletas que debutam em Mundiais. Dessa forma, restaram apenas oito remanescentes da histórica campanha histórica em solo catari.

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O espelho do campo: 2022 x 2026



A renovação das duas equipes fica evidente ao comparar os times que iniciaram a semifinal passada com as prováveis escalações para o duelo decisivo em solo americano. A França manteve uma base ligeiramente maior entre os titulares (seis jogadores), enquanto o Marrocos preservou cinco nomes daquela formação inicial.

Escalações titulares na semifinal de 2022 (em negrito, os atletas que estão nos elencos em 2026):

França

Lloris, Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Fofana e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

Marrocos

Bono, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Achraf Dari e Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Ziyech e Boufal; En-Nesyri.

Prováveis escalações para o duelo de 2026:

França

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Koné (Tchouaméni), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué (Barcola) e Mbappé.

Marrocos

Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Rahimi.

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