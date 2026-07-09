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De 2022 a 2026: veja o que mudou em França e Marrocos desde a semifinal no Catar

Semifinalistas de 2022, França e Marrocos passaram por mudanças em seus elencos

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 10:21
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Hakimi Mbappé França Marrocos
Mbappe levanta Hakimi (Foto: Franck Fife / AFP)

O Gillette Stadium, nos Estados Unidos, será o palco de um reencontro emblemático nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília). França e Marrocos duelam por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. O confronto traz inevitáveis lembranças de 2022, quando as duas seleções mediram forças, no Catar, com vitória europeia por 2 a 0. Hoje, os dois elencos pisam em campo com caras novas e expectativas transformadas.

  • Esta imagem mostra o troféu da Copa do Mundo durante uma coletiva de imprensa do presidente da FIFA, Gianni Infantino (fora do enquadramento), na véspera da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México

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    • Os franceses carimbaram o passaporte para as quartas de final após vencerem o Paraguai por 1 a 0 na Filadélfia, com gol de pênalti de Mbappé, em um jogo marcado pelo forte calor e pela retranca adversária. Já os marroquinos chegam com autoridade depois de despacharem o anfitrião Canadá com um contundente 3 a 0.

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    Kolo Muani - França x Marrocos
    França e Marrocos - Copa do Mundo 2022 (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

    Expectativas invertidas e a memória de 2022


    O cenário atual difere bastante daquele de quatro anos atrás. Em 2022, a França defendia o título de 2018 e ostentava o favoritismo absoluto. O Marrocos, por outro lado, era a grande sensação do torneio após eliminar gigantes como Espanha e Portugal, o que fez do país a primeira nação africana a terminar entre os quatro melhores do mundo.

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    • Naquele embate no Oriente Médio, Theo Hernández e Kolo Muani garantiram o triunfo francês por 2 a 0. Apesar do placar, o jogo se mostrou duro: os marroquinos criaram chances claras e exigiram grandes intervenções do então goleiro e capitão Lloris.

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    A reformulação dos Bleus


    Mesmo com o retrospecto recente de duas finais consecutivas, a comissão técnica francesa não hesitou em oxigenar o elenco. Apenas 10 dos 26 convocados fizeram parte da campanha do vice-campeonato no Catar. Entre as 16 novidades na lista, 10 são estreantes em Copas do Mundo.

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    A transformação marroquina foi ainda mais profunda para este ciclo. A seleção africana promoveu 18 mudanças em relação ao grupo de 2022, o que inclui 17 atletas que debutam em Mundiais. Dessa forma, restaram apenas oito remanescentes da histórica campanha histórica em solo catari.

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    O espelho do campo: 2022 x 2026


    A renovação das duas equipes fica evidente ao comparar os times que iniciaram a semifinal passada com as prováveis escalações para o duelo decisivo em solo americano. A França manteve uma base ligeiramente maior entre os titulares (seis jogadores), enquanto o Marrocos preservou cinco nomes daquela formação inicial.

    Escalações titulares na semifinal de 2022 (em negrito, os atletas que estão nos elencos em 2026):

    França

    • Lloris, Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Fofana e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

    Marrocos

    • Bono, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Achraf Dari e Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Ziyech e Boufal; En-Nesyri.

    Prováveis escalações para o duelo de 2026:

    França

    1. Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Koné (Tchouaméni), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué (Barcola) e Mbappé.

    Marrocos

    • Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Rahimi.

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