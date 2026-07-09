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Discussão em coletiva de Brahim Díaz envolve jornalista da Globo; entenda

Confusão aconteceu durante entrevista coletiva pré-jogo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/07/2026 10:35
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Marrocos e França se enfrentam nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)
Marrocos e França se enfrentam nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

Na última quarta-feira (8), um episódio incomum chamou a atenção durante a entrevista coletiva do jogador marroquino Brahim Díaz. Marcelo Courrege, da TV Globo, acabou entrando em uma confusão com um jornalista marroquino presente. O correspondente estrangeiro ainda não foi identificado.

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    • O desentendimento ocorreu porque o jornalista marroquino levantou o braço várias vezes na frente das câmeras da emissora brasileira. Quando Courrege pediu para que ele não atrapalhasse a gravação, a discussão teve início.

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    Jornalista envolvido em discussão durante coletiva de Brahim Diaz é Marcelo Courrege, da Tv Globo (Foto: Reprodução/Divulgação)
    Jornalista envolvido em discussão durante coletiva de Brahim Diaz é Marcelo Courrege, da Tv Globo (Foto: Reprodução/Divulgação)

    Confira momento da confusão

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    • Explicação do repórter sobre episódio em coletiva de Brahim Diaz

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    Marcelo Courrege utilizou as redes sociais para explicar a discussão que teve com o repórter marroquino durante a entrevista coletiva de Brahim Díaz. Ele explicou que o episódio foi resolvido no mesmo momento, mas que, em primeira instância, ficou bastante incomodado:

    - O repórter marroquino estava muito ansioso para fazer a pergunta e levantou o braço algumas vezes, invadindo a imagem das câmeras. Pedi duas vezes para não levantar tanto, e ele começou a gritar comigo. Segurou meu braço e eu reagi. Foi chato na hora, mas depois expliquei melhor. Mais calmo, ele entendeu. Pedi desculpas pelo mal-entendido. Ele também me pediu desculpas. Nos abraçamos e ele até tirou uma foto. É o jogo da vida de Marrocos contra a França, envolvendo tantas questões… A tensão é totalmente compreensível. Aconteceu, mas passou. - explicou o jornalista brasileiro.

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    O correspondente brasileiro é um dos poucos repórteres que ainda permanecem na cobertura da Copa do Mundo de 2026.

    Marrocos e França se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts. O duelo é válido pelas quartas de final do Mundial. O vencedor enfrentará o vencedor entre Espanha e Bélgica, que será disputado na sexta-feira (10).

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