Discussão em coletiva de Brahim Díaz envolve jornalista da Globo; entenda
Confusão aconteceu durante entrevista coletiva pré-jogo
Na última quarta-feira (8), um episódio incomum chamou a atenção durante a entrevista coletiva do jogador marroquino Brahim Díaz. Marcelo Courrege, da TV Globo, acabou entrando em uma confusão com um jornalista marroquino presente. O correspondente estrangeiro ainda não foi identificado.
O desentendimento ocorreu porque o jornalista marroquino levantou o braço várias vezes na frente das câmeras da emissora brasileira. Quando Courrege pediu para que ele não atrapalhasse a gravação, a discussão teve início.
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Confira momento da confusão
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Explicação do repórter sobre episódio em coletiva de Brahim Diaz
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Marcelo Courrege utilizou as redes sociais para explicar a discussão que teve com o repórter marroquino durante a entrevista coletiva de Brahim Díaz. Ele explicou que o episódio foi resolvido no mesmo momento, mas que, em primeira instância, ficou bastante incomodado:
- O repórter marroquino estava muito ansioso para fazer a pergunta e levantou o braço algumas vezes, invadindo a imagem das câmeras. Pedi duas vezes para não levantar tanto, e ele começou a gritar comigo. Segurou meu braço e eu reagi. Foi chato na hora, mas depois expliquei melhor. Mais calmo, ele entendeu. Pedi desculpas pelo mal-entendido. Ele também me pediu desculpas. Nos abraçamos e ele até tirou uma foto. É o jogo da vida de Marrocos contra a França, envolvendo tantas questões… A tensão é totalmente compreensível. Aconteceu, mas passou. - explicou o jornalista brasileiro.
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O correspondente brasileiro é um dos poucos repórteres que ainda permanecem na cobertura da Copa do Mundo de 2026.
Marrocos e França se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts. O duelo é válido pelas quartas de final do Mundial. O vencedor enfrentará o vencedor entre Espanha e Bélgica, que será disputado na sexta-feira (10).
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