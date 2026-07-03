Suíça x Argélia tem lance inacreditável: 'Gol mais perdido da Copa'; veja vídeo Finalização bizarra gerou repercussões nas redes sociais e causou indignação de comentaristas na transmissão

A Suíça se classificou sem sustos contra a Argélia e venceu por 2 a 0 na madrugada de sexta-feira (3). Mas o duelo também ficou marcado por um lance inusitado e que gerou reação nas redes sociais. O atacante Rieder, da Suíça, perdeu um gol sozinho durante o segundo tempo, no que pode ter sido o grande gol perdido desta Copa do Mundo.

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O lance aconteceu aos 35 minutos da segunda etapa, quando a Suíça já dominava a Argélia e vencia por 2 a 0, quando o lateral Zakaria tabelou com Ndoye e cruzou rasteiro para o meio da área. Rieder, que havia entrado no lugar Vargas dez minutos antes, tinha o gol aberto e sem goleiro para finalizar e balançar as redes, mas não foi isso que aconteceu.

O camisa 22 pegou mal na bola com o pé esquerdo e, em vez de tocar reto para o gol, acabou mandando a redonda para o lado, fora da direção da rede, e facilitou para o goleiro Luca Zidane espalmar. O lance gerou uma reação imediata da equipe de transmissão da CazéTV, que exibiu a partida, e os comentaristas afirmaram que era "o gol mais perdido da Copa".

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- Não me le,bro de um gol mais feito que foi perdido que esse nessa Copa - disse a comentarista Laura Luzzi, que foi acompanhada pelo colega Luis Folha.

- Não tem muito o que falar, o Rieder perde um gol inacreditável. Eu tenho dúvidas até se essa bola ia [na direção] no gol. É o gol mais perdido da Copa, com certeza - analisou o jornalista.

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O lance também gerou repercussões nas redes sociais com comentários de internautas tirando sarro do gol perdido. Um dos usuários do X, antigo Twitter, disse: "Até eu faria esse gol". Enquanto outro lembrou do icônico lance inacreditável protagonizado pelo atacante Deivid, do Flamengo, que também perdeu um gol sem o goleiro e embaixo da trave: "Devid? É você??", citou o comentário.

Suíça garante vaga nas oitavas de final

A Suíça chega para sua quarta oitavas de final de Copa do Mundo de forma consecutiva e agora aguarda o vencedor entre Colômbia ou Gana, que se enfrentam na noite desta sexta-feira, às 22h30. O primeiro gol saiu dos pés de Embolo, logo aos dez minutos, com menos de um minuto de jogo na segunda etapa, Ndoye marcou o segundo.

A partida não foi marcada por grandes emoções e deu tranquilidade a Suíça, que abriu o placar cedo e pôde fazer a partida caminhar ao seu ritmo. A Argélia, mesmo precisando do placar, pouco atacou o rival e não conseguiu assustar a meta do goleiro Kobel em muitas oportunidades.

A equipe sonha em igualar, ao mínimo, suas melhores campanhas na Copa, quando chegou às quartas de final nas edições de 1934, 1938 e 1954, Mundial disputado na própria Suíça. Nas três oportunidades, chegou entre os oito melhores, pelo regulamento não ter a disputa das oitavas. Portanto, a vitória em cima da Argélia é a primeira em mata-matas da seleção no torneio.

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INACREDITÁVEL!



É o gol mais perdido da Copa???? pic.twitter.com/1aqFkSbhpU — CazéTV (@CazeTVOficial) July 3, 2026

Rieder disputando bola durante Suíça x Argélia. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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