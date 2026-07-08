logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Renata Ruel aponta erro da arbitragem na classificação da Argentina

Classificação de argentinos na Copa do Mundo foi marcada por polêmicas

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 12:45
Favorite o Lance! no Google
Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)
Renata Ruel analisou polêmicas em Argentina x Egito pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

A Argentina se classificou para as quartas de final, na última terça-feira (7), após vencer o Egito por 3 a 2, em Atlanta, nos Estados Unidos. Apesar disso, a partida foi marcada por polêmicas de arbitragem. Ao Lance!, a especialista Renata Ruel, dos canais ESPN, apontou um erro do árbitro francês François Letexier no confronto.

  • Leandro Paredes divide bola com Salah em Argentina x Egito, na Copa do Mundo

    Jornais da Argentina exaltam atuação de Paredes contra o Egito na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • D'Alessandro na programação dos canais Sportv

    D’Alessandro é sincero sobre Messi e polêmica em Argentina x Egito: ‘Não esperava’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo

    Egito denuncia arbitragem à Fifa após eliminação para a Argentina na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas

    • ➡️ Tem jogo da Copa do Mundo hoje? Veja data, horário e os jogos das quartas de final

    ➡️ Jornais da Argentina exaltam atuação de Paredes contra o Egito na Copa do Mundo

    De acordo com a ex-árbitra, o Egito teve um gol mal anulado. O lance aconteceu no início do segundo tempo, na ocasião, a equipe vencia por 1 a 0 e poderia ter aumentado a vantagem se não fosse uma interferência do VAR.

    continua após a publicidade
  • Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial

    Bobadilla receberá folga e rende valor milionário ao São Paulo após Copa

    São Paulo
    Há 7 minutos
  • Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Jornalista detona histórico do Brasil em Copas: 'Descer do salto'

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 minutos
  • Jorge Jesus

    Jorge Jesus abrirá mão de R$ 46,5 milhões para treinar Portugal, diz jornal

    Portugal
    Há 28 minutos

    • Renata Ruel explicou que a ação do árbitro de vídeo na jogada se enquadra na regra da FIFA. Contudo, ela não concordou com a interferência.

    — O árbitro adotou um critério alto de marcação de faltas e no campo entendeu como disputa legal a roubada de bola do Egito. Dentro do protocolo do VAR foi um lance em que o árbitro de vídeo podia interferir por ser na roubada de bola, o lance ter verticalidade e sair o gol — iniciou a especialista, antes de completar.

    — A questão é que não foi um erro claro e óbvio para essa interferência, era um lance de interpretação e o árbitro não estava marcando esse tipo de contato no campo de jogo. A decisão do campo deveria ter sido mantida e o gol validado — concluiu.

    continua após a publicidade

    ➡️ D'Alessandro é sincero sobre Messi e polêmica em Argentina x Egito: 'Não esperava'

    Outras polêmicas de Argentina x Egito

    Renata Ruel também analisou outros lances que geraram debates no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Ela concordou com a marcação de pênalti em Tagliafico, ainda no primeiro tempo. Do mesmo modo, a especialista entendeu que não houve pênalti em Salah, nos minutos finais da partida.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    — Há uma disputa de bola, o contato no pé do Salah é prudente, o atacante já estava dobrando o corpo e não foi esse contato que o desequilibrou. Assim como não deveria ter sido marcada a falta na origem do gol anulado do Egito, não deveria marcar pênalti nesse lance. A questão é que mostra a falta de critérios da arbitragem no campo e no VAR — disse Renata Ruel sobre o lance envolvendo o camisa 10 do Egito.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Além disso, a especialista da ESPN também se pronunciou sobre uma possível "boa vontade" para a Argentina na Copa. Relembramos com ela decisões favoráveis à equipe albiceleste durante o torneio.

    — Não dá para negar que a Argentina teve decisões favoráveis nessa Copa, Messi era para ter sido expulso, houve falta clara no início do gol da Argentina contra a Áustria, o gol do Egito foi mal anulado. Acredito que seja a Copa do Mundo mais recheada de polêmicas de arbitragem dos últimos tempos, muitos erros técnicos no campo e no VAR e o cartão anulado do Balogun ajuda ainda mais a colocar a credibilidade do torneio em atenção — concluiu.

    continua após a publicidade
    Sorrindo, Messi é levantado por jogadores da Argentina após classificação às quartas de final
    Após classificação às quartas de final, Messi celebra com companheiros de equipe e é erguido por grupo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Carlo Ancelotti caminha no gramado de terno

    Copa do Mundo 2026

    Lance! Tático: Ancelotti herdou o problema que a Noruega escancarou na Copa 2026

    Há 58 minutos
    Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

    Copa do Mundo 2026

    Davide Ancelotti se apresenta no Lille, da França, após eliminação na Copa

    Há 1 hora
    Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon

    Tênis

    Djokovic ironiza partida de Lionel Messi na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Endrick atua pelo Real Madrid desde 2024 (Foto: Divulgação)

    Copa do Mundo 2026

    'Estaremos juntos outra vez': Endrick se manifesta após eliminação do Brasil

    Há 1 hora
    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda

    Copa do Mundo 2026

    Memphis quebra o silêncio após eliminação da Holanda: 'Devastado'

    Há 2 horas
    Ronaldo Fenômeno, Romário, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Roberto Carlos e Marco Materazzi participam de podcast ao lado de Lucas Tylty e Bruno Cantarelli

    Fora de Campo

    Ronaldo cita Pelé, Maradona e Messi como os maiores da história do futebol

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Federação Francesa denunciou o caso na Fifa

    Jogador da França pede punição por racismo contra Mbappé na Copa

    Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo

    Destaque na Copa, Vozinha negocia com Inter Miami, de Lionel Messi

    Carlos Prates após vitória no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

    Astro do UFC exalta Neymar na Seleção: 'Melhor depois de Pelé'

    Leandro Paredes divide bola com Salah em Argentina x Egito, na Copa do Mundo

    Jornais da Argentina exaltam atuação de Paredes contra o Egito na Copa do Mundo

    Ex-atleta disparou sobre falta de criatividade da Seleção Brasileira (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Campeão mundial detona Seleção Brasileira: 'Vontade de vomitar'

    Claudio "Chiqui" Tapia, presidente da AFA, assiste treino da Argentina durante a Copa do Mundo.

    FBI investiga AFA por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro

    Lionel Messi é jogado ao alto após a classificação da Argentina sobre o Egito

    Messi mostra que ainda dita o ritmo na Copa do Mundo

    Noruega - Haaland comemora gol marcado contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Noruega x Inglaterra leva a Premier League à Copa do Mundo

    Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Já imaginou? Hoje rival, Haaland poderia jogar pela Inglaterra na Copa