Renata Ruel aponta erro da arbitragem na classificação da Argentina Classificação de argentinos na Copa do Mundo foi marcada por polêmicas

A Argentina se classificou para as quartas de final, na última terça-feira (7), após vencer o Egito por 3 a 2, em Atlanta, nos Estados Unidos. Apesar disso, a partida foi marcada por polêmicas de arbitragem. Ao Lance!, a especialista Renata Ruel, dos canais ESPN, apontou um erro do árbitro francês François Letexier no confronto.

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De acordo com a ex-árbitra, o Egito teve um gol mal anulado. O lance aconteceu no início do segundo tempo, na ocasião, a equipe vencia por 1 a 0 e poderia ter aumentado a vantagem se não fosse uma interferência do VAR.

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Renata Ruel explicou que a ação do árbitro de vídeo na jogada se enquadra na regra da FIFA. Contudo, ela não concordou com a interferência.

— O árbitro adotou um critério alto de marcação de faltas e no campo entendeu como disputa legal a roubada de bola do Egito. Dentro do protocolo do VAR foi um lance em que o árbitro de vídeo podia interferir por ser na roubada de bola, o lance ter verticalidade e sair o gol — iniciou a especialista, antes de completar.

— A questão é que não foi um erro claro e óbvio para essa interferência, era um lance de interpretação e o árbitro não estava marcando esse tipo de contato no campo de jogo. A decisão do campo deveria ter sido mantida e o gol validado — concluiu.

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Outras polêmicas de Argentina x Egito

Renata Ruel também analisou outros lances que geraram debates no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Ela concordou com a marcação de pênalti em Tagliafico, ainda no primeiro tempo. Do mesmo modo, a especialista entendeu que não houve pênalti em Salah, nos minutos finais da partida.

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— Há uma disputa de bola, o contato no pé do Salah é prudente, o atacante já estava dobrando o corpo e não foi esse contato que o desequilibrou. Assim como não deveria ter sido marcada a falta na origem do gol anulado do Egito, não deveria marcar pênalti nesse lance. A questão é que mostra a falta de critérios da arbitragem no campo e no VAR — disse Renata Ruel sobre o lance envolvendo o camisa 10 do Egito.

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Além disso, a especialista da ESPN também se pronunciou sobre uma possível "boa vontade" para a Argentina na Copa. Relembramos com ela decisões favoráveis à equipe albiceleste durante o torneio.

— Não dá para negar que a Argentina teve decisões favoráveis nessa Copa, Messi era para ter sido expulso, houve falta clara no início do gol da Argentina contra a Áustria, o gol do Egito foi mal anulado. Acredito que seja a Copa do Mundo mais recheada de polêmicas de arbitragem dos últimos tempos, muitos erros técnicos no campo e no VAR e o cartão anulado do Balogun ajuda ainda mais a colocar a credibilidade do torneio em atenção — concluiu.

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