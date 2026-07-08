Homem morre durante festa da Argentina após vitória sobre o Egito Torcedor de 46 anos foi atingido na cabeça durante uma confusão em Cañuelas, na província de Buenos Aires; um suspeito de 20 anos foi preso

A polícia prendeu um jovem de 20 anos como principal suspeito do homicídio

Um homem de 46 anos morreu em Cañuelas após ser atingido por uma pedra durante comemorações

Argentina classificou-se para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026

A classificação da Argentina para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após vitória sobre o Egito, foi marcada por uma tragédia fora das quatro linhas. Um homem de 46 anos morreu na noite de terça-feira (7) após ser atingido na cabeça por uma pedra durante os festejos realizados na cidade de Cañuelas, na província de Buenos Aires.

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O episódio ocorreu logo após a vitória da seleção argentina por 3 a 2 sobre o Egito, resultado que garantiu a equipe nas quartas de final do Mundial. Milhares de torcedores foram às ruas para celebrar a classificação, mas a comemoração terminou em violência em alguns locais do país.

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Vítima foi atingida durante briga após Argentina x Egito

Segundo as autoridades, a vítima, identificada como Franco Daniel Depauli, comemorava a classificação argentina com familiares quando uma briga começou perto da Praça San Martín, em Cañuelas.

Durante a confusão, grupos passaram a trocar pedras e garrafas. Depauli foi atingido por um dos objetos na cabeça e caiu inconsciente. Ele foi levado ao Hospital Ángel Marzetti, mas chegou à unidade sem sinais vitais e não resistiu aos ferimentos.

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As investigações avançaram poucas horas após o crime. A polícia argentina prendeu um jovem de 20 anos, apontado como o principal suspeito de ter lançado a pedra que atingiu a vítima.

Ele foi indiciado por homicídio simples, enquanto as autoridades continuam apurando a dinâmica da confusão e a participação de outras pessoas no episódio.

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Município decreta luto

A Prefeitura de Cañuelas divulgou nota lamentando a morte e decretou luto oficial em solidariedade aos familiares da vítima. O governo municipal também repudiou os atos de violência registrados durante as comemorações.

Torcida se reuniu em diversos pontos da Argentina para acompanhar o confronto contra o Egito. (Foto: Luis Robayo / AFP)

Além do caso fatal em Cañuelas, houve confrontos entre torcedores e forças de segurança na região do Obelisco, em Buenos Aires. Ao menos 19 pessoas foram detidas durante os tumultos, segundo a imprensa argentina.

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Argentina encara a Suíça nas quartas de final

Apesar da tragédia fora dos gramados, a equipe comandada por Lionel Scaloni segue viva na busca pelo tetracampeonato mundial. A Argentina venceu o Egito por 3 a 2, em uma reação histórica, e enfrentará a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

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