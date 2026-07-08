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Homem morre durante festa da Argentina após vitória sobre o Egito

Torcedor de 46 anos foi atingido na cabeça durante uma confusão em Cañuelas, na província de Buenos Aires; um suspeito de 20 anos foi preso

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
08/07/2026 14:05
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Torcida da Argentina durante o confronto contra o Egito, em Atlanta, na Copa do Mundo de 2026
Torcida da Argentina comemorou classificação para as quartas de final da Copa. (Foto: Thomas Coex / AFP)
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Argentina classificou-se para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026
Um homem de 46 anos morreu em Cañuelas após ser atingido por uma pedra durante comemorações
A polícia prendeu um jovem de 20 anos como principal suspeito do homicídio
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A classificação da Argentina para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após vitória sobre o Egito, foi marcada por uma tragédia fora das quatro linhas. Um homem de 46 anos morreu na noite de terça-feira (7) após ser atingido na cabeça por uma pedra durante os festejos realizados na cidade de Cañuelas, na província de Buenos Aires.

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    O episódio ocorreu logo após a vitória da seleção argentina por 3 a 2 sobre o Egito, resultado que garantiu a equipe nas quartas de final do Mundial. Milhares de torcedores foram às ruas para celebrar a classificação, mas a comemoração terminou em violência em alguns locais do país.

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    Vítima foi atingida durante briga após Argentina x Egito

    Segundo as autoridades, a vítima, identificada como Franco Daniel Depauli, comemorava a classificação argentina com familiares quando uma briga começou perto da Praça San Martín, em Cañuelas.

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    • Durante a confusão, grupos passaram a trocar pedras e garrafas. Depauli foi atingido por um dos objetos na cabeça e caiu inconsciente. Ele foi levado ao Hospital Ángel Marzetti, mas chegou à unidade sem sinais vitais e não resistiu aos ferimentos.

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    As investigações avançaram poucas horas após o crime. A polícia argentina prendeu um jovem de 20 anos, apontado como o principal suspeito de ter lançado a pedra que atingiu a vítima.

    Ele foi indiciado por homicídio simples, enquanto as autoridades continuam apurando a dinâmica da confusão e a participação de outras pessoas no episódio.

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    Município decreta luto

    A Prefeitura de Cañuelas divulgou nota lamentando a morte e decretou luto oficial em solidariedade aos familiares da vítima. O governo municipal também repudiou os atos de violência registrados durante as comemorações.

    Torcida argentina se reuniu em Buenos Aires para acompanhar jogo em telão
    Torcida se reuniu em diversos pontos da Argentina para acompanhar o confronto contra o Egito. (Foto: Luis Robayo / AFP)

    Além do caso fatal em Cañuelas, houve confrontos entre torcedores e forças de segurança na região do Obelisco, em Buenos Aires. Ao menos 19 pessoas foram detidas durante os tumultos, segundo a imprensa argentina.

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    Argentina encara a Suíça nas quartas de final

    Apesar da tragédia fora dos gramados, a equipe comandada por Lionel Scaloni segue viva na busca pelo tetracampeonato mundial. A Argentina venceu o Egito por 3 a 2, em uma reação histórica, e enfrentará a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

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