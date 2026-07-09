Bélgica faz nova cobrança à Fifa antes de decisão contra a Espanha
Bélgica busca por uma vaga nas semifinais
A Bélgica voltou a entrar em rota de colisão com a Fifa durante a Copa do Mundo de 2026, às vésperas do duelo contra a Espanha, pelas quartas de final, a Real Federação Belga de Futebol (RBFA) solicitou a mudança do centro de treinamento da seleção após considerar que o campo disponibilizado pela entidade não reunia as condições ideais para a preparação da equipe.
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Cobrança da Bélgica à Fifa antes de jogo contra Espanha
De acordo com informações do jornal The Athletic, a delegação belga avaliou que o gramado da Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, local inicialmente definido pela Fifa para os treinamentos, "não atingia os padrões mínimos exigidos".
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Após a inspeção realizada pela comissão técnica logo na chegada da delegação à cidade, a Federação Belga pediu autorização para transferir as atividades para o centro de treinamento do LA Galaxy, em Carson. A solicitação foi aceita pela Fifa.
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A Universidade Loyola Marymount, porém, contestou a avaliação feita pelos belgas e garantiu que o campo atende aos padrões de qualidade:
- O campo de Sullivan é testado regularmente para garantir a mais alta qualidade. Nosso campo está em ótimas condições e já foi utilizado por diversas equipes esportivas profissionais, incluindo eventos programados para este verão - afirmou a universidade, em comunicado.
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Mudança aceita pela Fifa e histórico de confronto de ideias
A troca do local de treinamento acontece pouco antes da partida contra a Espanha, marcada para esta sexta-feira, às 16h (de Brasília), e amplia a sequência de atritos entre Bélgica e Fifa durante o Mundial.
Mesmo após vencer os Estados Unidos por 4 a 1 nas oitavas de final, a Federação Belga manteve as críticas à entidade por causa da reversão do cartão vermelho do atacante Folarin Balogun. A decisão permitiu que o jogador norte-americano atuasse justamente diante da Bélgica, gerando forte insatisfação por parte da RBFA.
Em nota divulgada após a classificação às quartas de final, a Bélgica reforçou que continuará defendendo "transparência", "igualdade de tratamento" e o cumprimento dos regulamentos, afirmando que procedimentos claros são fundamentais para preservar a confiança de seleções, jogadores e torcedores na competição. Diante do confronto decisivo contra a Espanha, a seleção belga não quis arriscar a sorte.
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