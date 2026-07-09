Quem é o favorito para conquistar a Bola de Ouro após a Copa? Vote na enquete do Lance! Aponte o principal favorito ao prêmio após a disputa do Mundial

A fase de quartas de final da Copa do Mundo está repleta de protagonistas que, caso vençam a Copa do Mundo, se elegeriam como fortes candidatos na disputa pela Bola de Ouro. O Mundial é um critério de bastante peso e costuma ser uma competição que muda o panorama dos escolhidos. Como aconteceu em algumas vezes na história.

Grandes protagonistas, como Lionel Messi, principal nome da Copa até aqui, o trio francês, formado por Mbappé, Dembélé e Olise, o artilheiro Harry Kane, e seu compatriota Bellingham, o cometa Haaland passando como rolo compressor em seu primeiro Mundial ou mesmo o jovem fenômeno espanhol, Lamine Yamal, são figuras que estão no páreo pelo prêmio da France Football, e a Copa do Mundo pode ser determinante para dar uma significativa vantagem a alguns deles. Mas, para você, neste momento, quem é o favorito para conquistar a Bola de Ouro após a Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance! e participe da discussão.

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Copa do Mundo pesa na disputa

Em anos de Copa do Mundo, o desempenho no torneio foi determinante na disputa pela Bola de Ouro. Um histórico reforça essa tendência: Ronaldo, em 2002, Fabio Cannavaro, em 2006, Luka Modrić, em 2018, e Lionel Messi, em 2022, transformaram o protagonismo no Mundial no principal trunfo para conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo.

A última Copa é o exemplo mais recente. Messi, que já estava na MLS, pelo Inter Miami, nem era tido como um dos principais candidatos a levar o prêmio. Porém, após a conquista do tricampeonato mundial da Argentina, sob sua liderança, Messi foi consagrado, pela oitava vez, como o melhor jogador do mundo. Por isso, quatro anos depois, assim como esse cenário pode se repetir, outros jogadores que estão se destacando no torneio por suas equipes podem desbancar o argentino e levar a Bola de Ouro.

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Lionel Messi fez dois gols na final da Copa do Qatar (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Neste ano, esse cenário pode se repetir. Enquanto Harry Kane e Dembélé já chegaram à competição em evidência pelos desempenhos no Bayern de Munique e PSG, respectivamente, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Haaland, nesse momento, disputam o protagonismo do Mundial. Olise, Bellingham e Yamal são outros nomes que podem gerar grande impacto em momentos decisivos e entrar ainda mais fortes nessa conversa.

A Copa do Mundo ainda está nas quartas de final. Resta esta e mais duas fases seguintes. Tem muita bola para rolar até a definição do campeão. Ou seja, são mais três capítulos que podem escrever ou mesmo mudar a história para definir com quem ficará a Bola de Ouro da temporada.

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