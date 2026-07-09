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Quem é o favorito para conquistar a Bola de Ouro após a Copa? Vote na enquete do Lance!

Aponte o principal favorito ao prêmio após a disputa do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 10:46
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Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro
Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro (Foto: Divulgação)

A fase de quartas de final da Copa do Mundo está repleta de protagonistas que, caso vençam a Copa do Mundo, se elegeriam como fortes candidatos na disputa pela Bola de Ouro. O Mundial é um critério de bastante peso e costuma ser uma competição que muda o panorama dos escolhidos. Como aconteceu em algumas vezes na história.

  • Vinicius Jr. atuando com a camisa da Seleção Brasileira (lado esquerdo) e Haaland vestindo a camisa da Noruega (lado direito).

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    • Grandes protagonistas, como Lionel Messi, principal nome da Copa até aqui, o trio francês, formado por Mbappé, Dembélé e Olise, o artilheiro Harry Kane, e seu compatriota Bellingham, o cometa Haaland passando como rolo compressor em seu primeiro Mundial ou mesmo o jovem fenômeno espanhol, Lamine Yamal, são figuras que estão no páreo pelo prêmio da France Football, e a Copa do Mundo pode ser determinante para dar uma significativa vantagem a alguns deles. Mas, para você, neste momento, quem é o favorito para conquistar a Bola de Ouro após a Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance! e participe da discussão.

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    • Copa do Mundo pesa na disputa

    Em anos de Copa do Mundo, o desempenho no torneio foi determinante na disputa pela Bola de Ouro. Um histórico reforça essa tendência: Ronaldo, em 2002, Fabio Cannavaro, em 2006, Luka Modrić, em 2018, e Lionel Messi, em 2022, transformaram o protagonismo no Mundial no principal trunfo para conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo. 

    A última Copa é o exemplo mais recente. Messi, que já estava na MLS, pelo Inter Miami, nem era tido como um dos principais candidatos a levar o prêmio. Porém, após a conquista do tricampeonato mundial da Argentina, sob sua liderança, Messi foi consagrado, pela oitava vez, como o melhor jogador do mundo. Por isso, quatro anos depois, assim como esse cenário pode se repetir, outros jogadores que estão se destacando no torneio por suas equipes podem desbancar o argentino e levar a Bola de Ouro

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    Messi e a taça da Copa
    Lionel Messi fez dois gols na final da Copa do Qatar (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

    Neste ano, esse cenário pode se repetir. Enquanto Harry Kane e Dembélé já chegaram à competição em evidência pelos desempenhos no Bayern de Munique e PSG, respectivamente, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Haaland, nesse momento, disputam o protagonismo do Mundial. Olise, Bellingham e Yamal são outros nomes que podem gerar grande impacto em momentos decisivos e entrar ainda mais fortes nessa conversa.  

    A Copa do Mundo ainda está nas quartas de final. Resta esta e mais duas fases seguintes. Tem muita bola para rolar até a definição do campeão. Ou seja, são mais três capítulos que podem escrever ou mesmo mudar a história para definir com quem ficará a Bola de Ouro da temporada.

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