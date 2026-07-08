Veja gols em Flamengo x Lausanne-Sport: Lorran e Wallace Yan marcam
Equipes se enfrentam em amistoso internacional
O Flamengo venceu o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), em um amistoso de intertemporada. Em campo, os atacantes Lorran e Wallace Yan foram os responsáveis por marcarem para o Rubro-Negro no confronto durante o segundo tempo.
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O cronômetro marcava 51 minutos, quando o lateral-esquerdo Jhonny conseguiu roubar a bola no campo ofensivo em meio a uma pressão alta da equipe rubro-negra. Ele rapidamente acionou Wallace Yan, que achou um passe açucarado para o atacante Lorran.
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O camisa 99 precisou apenas dominar, ajeitar a bola para o pé direito e finalizar na saída do goleiro adversário. Veja o lance abaixo:
CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO— jhonathan ᶜʳᶠ (@jhonathancrff) July 8, 2026
CRIA DO MENGÃO LORRAN 🔴⚫ pic.twitter.com/lEpYL1WPsu
Aos 70 minutos, o Flamengo voltou a balançar as redes com outro Garoto do Ninho. Desta vez, Wallace Yan, que serviu Lorran no primeiro gol, aproveitou um erro da defesa adversária para balançar as redes.
O impossível aconteceu… WALACE YAN!— Planeta do Flamengo 🌎 (@fla_infos) July 8, 2026
Flamengo 2x0 Lausanne pic.twitter.com/dNqyx3smon
Como foi Flamengo x Lausanne-Sport
O Flamengo foi superior durante praticamente todo o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras de gol contra o Lausanne-Sport. Os principais destaques da equipe de Jardim foram Cebolinha e Wallace Yan, que formaram a principal válvula de escape do ataque rubro-negro. A dupla criou as melhores oportunidades da etapa inicial, com o camisa 11 participando das jogadas mais perigosas e servindo Wallace Yan, que desperdiçou duas boas chances dentro da área.
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O jovem Joshua também teve bons momentos, mostrando personalidade e movimentação entre as linhas para conectar o meio ao ataque. Em contrapartida, nomes como Saúl Ñíguez e Luiz Araújo tiveram atuação discreta e pouco participaram das ações ofensivas antes do intervalo.
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Na segunda etapa, o Flamengo transformou a superioridade em gols. Logo aos seis minutos, Lorran, que havia entrado no intervalo, abriu o placar após receber boa assistência de Wallace Yan, em uma bela jogada entre os Garotos do Ninho. Com o decorrer do jogo, Jardim começou a promover a entrada dos titulares, com Jorginho e Samuel Lino sendo os primeiros acionados. O atacante quase ampliou aos 21', quando puxou um contra-ataque, venceu o marcador no um contra um, mas finalizou para fora. Cinco minutos depois, o Rubro-Negro chegou ao segundo gol. Com erro de Koné na saída de bola, Wallace Yan aproveitou o presente, invadiu a área e bateu na saída do goleiro para ampliar o placar.
Antes do apito final, um lance inusitado chamou a atenção. Ayrton Lucas sentiu um problema físico e pediu para deixar o campo. Como se tratava de um amistoso, Jardim recolocou Lorran na partida, mesmo após o meia já ter sido substituído, já que esse tipo de alteração é permitido nesse tipo de confronto.
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