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Veja gols em Flamengo x Lausanne-Sport: Lorran e Wallace Yan marcam

Equipes se enfrentam em amistoso internacional

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 17:51
Atualizado há 2 minutos
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Lorran em finalização de gol em Flamengo x Lausanne
Lorran em finalização de gol em Flamengo x Lausanne (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo venceu o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), em um amistoso de intertemporada. Em campo, os atacantes Lorran e Wallace Yan foram os responsáveis por marcarem para o Rubro-Negro no confronto durante o segundo tempo.

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    O cronômetro marcava 51 minutos, quando o lateral-esquerdo Jhonny conseguiu roubar a bola no campo ofensivo em meio a uma pressão alta da equipe rubro-negra. Ele rapidamente acionou Wallace Yan, que achou um passe açucarado para o atacante Lorran.

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    O camisa 99 precisou apenas dominar, ajeitar a bola para o pé direito e finalizar na saída do goleiro adversário. Veja o lance abaixo:

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    • Aos 70 minutos, o Flamengo voltou a balançar as redes com outro Garoto do Ninho. Desta vez, Wallace Yan, que serviu Lorran no primeiro gol, aproveitou um erro da defesa adversária para balançar as redes.

    Como foi Flamengo x Lausanne-Sport

    O Flamengo foi superior durante praticamente todo o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras de gol contra o Lausanne-Sport. Os principais destaques da equipe de Jardim foram Cebolinha e Wallace Yan, que formaram a principal válvula de escape do ataque rubro-negro. A dupla criou as melhores oportunidades da etapa inicial, com o camisa 11 participando das jogadas mais perigosas e servindo Wallace Yan, que desperdiçou duas boas chances dentro da área.

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    O jovem Joshua também teve bons momentos, mostrando personalidade e movimentação entre as linhas para conectar o meio ao ataque. Em contrapartida, nomes como Saúl Ñíguez e Luiz Araújo tiveram atuação discreta e pouco participaram das ações ofensivas antes do intervalo.

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    Na segunda etapa, o Flamengo transformou a superioridade em gols. Logo aos seis minutos, Lorran, que havia entrado no intervalo, abriu o placar após receber boa assistência de Wallace Yan, em uma bela jogada entre os Garotos do Ninho. Com o decorrer do jogo, Jardim começou a promover a entrada dos titulares, com Jorginho Samuel Lino sendo os primeiros acionados. O atacante quase ampliou aos 21', quando puxou um contra-ataque, venceu o marcador no um contra um, mas finalizou para fora. Cinco minutos depois, o Rubro-Negro chegou ao segundo gol. Com erro de Koné na saída de bola, Wallace Yan aproveitou o presente, invadiu a área e bateu na saída do goleiro para ampliar o placar.

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    Antes do apito final, um lance inusitado chamou a atenção. Ayrton Lucas sentiu um problema físico e pediu para deixar o campo. Como se tratava de um amistoso, Jardim recolocou Lorran na partida, mesmo após o meia já ter sido substituído, já que esse tipo de alteração é permitido nesse tipo de confronto.

    Wallace Yan e Lorran comemoram gol no amistoso do Flamengo contra o Lausanne-Sport
    Wallace Yan e Lorran comemoram gol no amistoso do Flamengo contra o Lausanne-Sport (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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