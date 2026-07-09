França x Marrocos terá novidade no VAR após decisão da Fifa Segundo jornal espanhol, a Fifa decidiu reforçar a operação do VAR para o confronto entre França e Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo 2026

O confronto França x Marrocos, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo Fifa, terá uma novidade no VAR. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, a FIFA decidiu reforçar a estrutura de arbitragem de vídeo para a partida desta quinta-feira (9), às 17h (Brasília). A mudança envolve a presença do AVAR (árbitro assistente de vídeo) e de um AVAR suplente dentro do estádio em Boston. A medida tem como objetivo evitar problemas técnicos e garantir maior segurança operacional durante o jogo.

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Normalmente, parte da equipe responsável pelo VAR atua de uma central remota, a Sala de Operações de Vídeo (VOR), que está localizada no Centro Internacional de Transmissão (IBC) em Dallas. No entanto, para o duelo entre França e Marrocos, a Fifa optou por posicionar profissionais de apoio diretamente no estádio. Segundo a publicação espanhola, a decisão busca aumentar a confiabilidade do sistema de arbitragem de vídeo em uma partida de grande repercussão internacional.

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Decisão da Fifa busca evitar falhas no VAR em França x Marrocos

A escolha por reforçar a operação do VAR ocorre em meio ao alto nível de atenção sobre a arbitragem na Copa do Mundo 2026. A presença do VAR e do AVAR suplente no estádio pode agilizar a comunicação e reduzir riscos de falhas técnicas durante o confronto. A Fifa ainda não detalhou oficialmente todos os procedimentos operacionais para a partida, mas a informação divulgada pelo Mundo Deportivo aponta para uma medida preventiva adotada pela entidade.

Decisão da Fifa determinou que equipe do VAR estará no estádio durante confronto entre França x Marrocos (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

A equipe de arbitragem da partida será composta por seis árbitros argentinos. Facundo Tello será o árbitro principal, auxiliado por Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade. Darío Herrera e Cristian Navarro serão o quarto e o quinto árbitros, respectivamente, enquanto Hernán Mastrángelo será o responsável pelo VAR.

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França e Marrocos abrem as quartas de final

França e Marrocos se enfrentam em um dos duelos mais aguardados das quartas de final da Copa do Mundo Fifa. A seleção francesa chega como uma das favoritas ao título, enquanto Marrocos tenta repetir campanhas históricas em Mundiais. A novidade no VAR adiciona um elemento extra ao confronto, que já mobiliza grande interesse de torcedores e da imprensa esportiva internacional.

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