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Marrocos é o país africano que mais venceu europeus em mata-mata de Copa

Seleção busca quebrar recorde contra a França na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 09:30
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Elenco de Marrocos perfilado durante cobranças de pênaltis
Marrocos enfrenta o Canadá na próxima fase (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

O confronto entre Marrocos e França, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, pode marcar a segunda edição seguida em que a seleção africana chega às semifinais da competição. A seleção marroquina conseguiu na Copa de 2022 uma marca expressiva e tenta ampliá-la nesta quinta-feira (9); apenas duas seleções africanas conseguiram a façanha de vencer países europeus em mata-matas de Mundiais.

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    • Historicamente, as seleções da África enfrentaram enormes barreiras para avançar contra as potências da Europa após a fase de grupos. A situação parece ter começado a mudar de vez com a atual geração marroquina, que já soma três das quatro vitórias africanas sobre europeus na história do mata-mata da competição.

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    Hakimi na comemoração após vitória de Marrocos sobre Canadá nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Hakimi na comemoração após vitória de Marrocos sobre Canadá nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    No total, ocorreram apenas quatro vitórias de seleções africanas contra europeias em fases eliminatórias da Copa do Mundo. A primeira delas foi em 2002, quando o Senegal eliminou a Suécia nas oitavas de final com um "gol de ouro" na prorrogação. As outras três conquistas pertencem somente ao Marrocos, que é o país com a maior força do continente em confrontos diretos contra a elite da UEFA na Copa.

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    • As partidas históricas foram:

      1.
    1. Senegal 2 x 1 Suécia (2002): oitavas de final;
      2. 2.
    2. Marrocos 0 (3) x (0) 0 Espanha (2022): oitavas de final, decidida nos pênaltis;
      3. 3.
    3. Marrocos 1 x 0 Portugal (2022): quartas de final, com gol de En-Nesyri;
      4. 4.
    4. Marrocos 1 (3) x (2) 1 Holanda (2026): segunda fase, vencida nos pênaltis nesta edição.

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    Ounahi comemora ao lado de Bouaddi gol marcado por Marrocos sobre o Canadá na Copa do Mundo
    Ounahi comemora ao lado de Bouaddi gol marcado por Marrocos sobre o Canadá na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/AFP)

    A campanha de 2022 foi o divisor de águas. Ao bater Portugal por 1 a 0, o Marrocos tornou-se a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Naquela mesma edição, a equipe já havia feito história ao despachar a Espanha nas oitavas.

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    Agora, em 2026, os marroquinos provaram que o sucesso não foi por acaso. Após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar contra a Holanda, a seleção africana avançou nos pênaltis por 3 a 2, garantindo sua terceira vitória sobre um europeu em fases decisivas.

    A seleção marroquina chega para enfrentar a França tendo que superar o favoritismo do forte adversário. Ouahbi, técnico da seleção, afirmou em coletiva que "ninguém é imbatível" e que o grupo marroquino acredita em si mesmo para ir ainda mais longe no torneio.

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