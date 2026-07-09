Marrocos é o país africano que mais venceu europeus em mata-mata de Copa
Seleção busca quebrar recorde contra a França na Copa
O confronto entre Marrocos e França, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, pode marcar a segunda edição seguida em que a seleção africana chega às semifinais da competição. A seleção marroquina conseguiu na Copa de 2022 uma marca expressiva e tenta ampliá-la nesta quinta-feira (9); apenas duas seleções africanas conseguiram a façanha de vencer países europeus em mata-matas de Mundiais.
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Historicamente, as seleções da África enfrentaram enormes barreiras para avançar contra as potências da Europa após a fase de grupos. A situação parece ter começado a mudar de vez com a atual geração marroquina, que já soma três das quatro vitórias africanas sobre europeus na história do mata-mata da competição.
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No total, ocorreram apenas quatro vitórias de seleções africanas contra europeias em fases eliminatórias da Copa do Mundo. A primeira delas foi em 2002, quando o Senegal eliminou a Suécia nas oitavas de final com um "gol de ouro" na prorrogação. As outras três conquistas pertencem somente ao Marrocos, que é o país com a maior força do continente em confrontos diretos contra a elite da UEFA na Copa.
As partidas históricas foram:
- Senegal 2 x 1 Suécia (2002): oitavas de final;
- Marrocos 0 (3) x (0) 0 Espanha (2022): oitavas de final, decidida nos pênaltis;
- Marrocos 1 x 0 Portugal (2022): quartas de final, com gol de En-Nesyri;
- Marrocos 1 (3) x (2) 1 Holanda (2026): segunda fase, vencida nos pênaltis nesta edição.
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A campanha de 2022 foi o divisor de águas. Ao bater Portugal por 1 a 0, o Marrocos tornou-se a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Naquela mesma edição, a equipe já havia feito história ao despachar a Espanha nas oitavas.
Agora, em 2026, os marroquinos provaram que o sucesso não foi por acaso. Após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar contra a Holanda, a seleção africana avançou nos pênaltis por 3 a 2, garantindo sua terceira vitória sobre um europeu em fases decisivas.
A seleção marroquina chega para enfrentar a França tendo que superar o favoritismo do forte adversário. Ouahbi, técnico da seleção, afirmou em coletiva que "ninguém é imbatível" e que o grupo marroquino acredita em si mesmo para ir ainda mais longe no torneio.
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