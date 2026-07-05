Neymar joga hoje? Veja a provável escalação do Brasil contra a Noruega Carlo Ancelotti prepara apenas uma mudança em relação ao último jogo

Quem espera ver Neymar entre os onze iniciais da Seleção Brasileira contra a Noruega, neste domingo, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, provavelmente se decepcionará. A tendência é que o camisa 10 comece a partida no banco de reservas, enquanto Carlo Ancelotti mantém a base da equipe que garantiu a classificação ao mata-mata e trabalha apenas uma dúvida na escalação: a definição do substituto de Lucas Paquetá, lesionado diante do Japão.

A principal disputa acontece no meio-campo. Danilo Santos oferece características semelhantes às de Paquetá e seria uma alternativa para preservar o equilíbrio tático apresentado pelo Brasil nas últimas partidas. A outra alternativa é Gabriel Martinelli, que daria um perfil mais ofensivo à equipe, aumentando a velocidade pelos lados do campo e exigindo uma adaptação no desenho tático pensado por Ancelotti. Ederson também foi testado, mas corre por fora na disputa. Neymar deve iniciar no banco de reservas.

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O técnico italiano voltou a fechar a maior parte do treinamento deste sábado, repetindo a estratégia adotada desde o início da Copa. A imprensa acompanhou apenas o aquecimento dos jogadores, sem acesso à atividade tática que definirá a equipe titular para o duelo eliminatório.

Outra novidade é o retorno de Raphinha, que treinou normalmente durante os últimos dias e volta a ficar à disposição após se recuperar do problema físico que o tirou das partidas anteriores. Apesar disso, a expectativa é de que o atacante seja utilizado apenas ao longo do confronto, iniciando o jogo entre os reservas.

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Provável escalação do Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Gabriel Martinelli); Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha.

Carlo Ancelotti, durante treino da Seleção Brasileira em Morristown (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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