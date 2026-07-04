Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (04/07)? Veja as seleções que entram em campo neste sábado (04) e o horário da partida

A Copa do Mundo inicia neste sábado (4) a disputa das oitavas de final, fase que define os primeiros classificados às quartas. Canadá, Marrocos, Paraguai e França entram em campo em busca da permanência no Mundial em confrontos que colocam frente a frente seleções embaladas por campanhas marcantes e favoritas ao título.

O dia começa com Canadá e Marrocos. Os canadenses tentam manter viva a melhor campanha de sua história em Copas após eliminarem a África do Sul nos acréscimos, enquanto os marroquinos, semifinalistas em 2022, chegam confiantes depois de superarem a Holanda nos pênaltis. Mais tarde, o Paraguai tenta ampliar sua trajetória surpreendente diante da França, que segue invicta e dona de uma das campanhas mais consistentes da competição.

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Canadá x Marrocos - 14h

Canadá e Marrocos se enfrentam neste sábado (4), às 14h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Os canadenses vivem a melhor campanha de sua história no torneio e chegam embalados após eliminarem a África do Sul com um gol de Stephen Eustáquio nos acréscimos. Já Marrocos tenta repetir – ou até superar – a campanha histórica de 2022. Os africanos avançaram depois de derrotarem a Holanda nos pênaltis e seguem como uma das seleções mais consistentes da competição.

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Paraguai x França - 18h

Paraguai e França se enfrentam neste sábado (4), às 18h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção paraguaia chega motivada após eliminar a Alemanha nos pênaltis e tenta igualar sua melhor campanha em Mundiais, alcançada em 2010, quando chegou às quartas de final. Do outro lado, a França confirma o favoritismo desde a fase de grupos. Invicta, a equipe soma quatro vitórias em quatro jogos, 13 gols marcados e tem Mbappé como principal destaque ofensivo na busca por mais uma classificação.

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Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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