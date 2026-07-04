logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (04/07)?

Veja as seleções que entram em campo neste sábado (04) e o horário da partida

PorRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 09:30
Supervisionado porRedação Lance!,
Favorite o Lance! no Google
Mbappé comemora o segundo gol dele na vitória da França sobre a Suécia
Mbappé comemora o segundo gol dele na vitória da França sobre a Suécia (Foto: Charly Triballeau / AFP)

A Copa do Mundo inicia neste sábado (4) a disputa das oitavas de final, fase que define os primeiros classificados às quartas. Canadá, Marrocos, Paraguai e França entram em campo em busca da permanência no Mundial em confrontos que colocam frente a frente seleções embaladas por campanhas marcantes e favoritas ao título.

  • Harry Kane comemora um de seus cinco gols na Copa do Mundo.

    Jornal sugere Bola de Ouro para Harry Kane após atuação na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Expulsão? Especialista compara decisão de Claus a lance de Messi na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 dias
  • Haaland corre para comemorar o gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim

    ‘Maldição dos 86 minutos’? Três seleções africanas sofrem nos momentos finais na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 dias

    • O dia começa com Canadá e Marrocos. Os canadenses tentam manter viva a melhor campanha de sua história em Copas após eliminarem a África do Sul nos acréscimos, enquanto os marroquinos, semifinalistas em 2022, chegam confiantes depois de superarem a Holanda nos pênaltis. Mais tarde, o Paraguai tenta ampliar sua trajetória surpreendente diante da França, que segue invicta e dona de uma das campanhas mais consistentes da competição.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Canadá x Marrocos - 14h

    Canadá e Marrocos se enfrentam neste sábado (4), às 14h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

  • Bubista, comandante de Cabo Verde, exalta atuação da Seleção durante a Copa do Mundo

    Técnico de Cabo Verde emociona, é aplaudido e revela choro no vestiário

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 minutos
  • Bebeto e Romário comemoram gol do Brasil contra o Estados Unidos em 1994

    Há 32 anos, Brasil eliminava os EUA na Copa do Mundo em pleno Dia da Independência

    Copa do Mundo 2026
    Há 33 minutos
  • Elenco de Marrocos comemora classificação

    Astro da Copa do Mundo revela drama na infância: 'Não conseguia dormir'

    Copa do Mundo 2026
    Há 38 minutos

    • Os canadenses vivem a melhor campanha de sua história no torneio e chegam embalados após eliminarem a África do Sul com um gol de Stephen Eustáquio nos acréscimos. Já Marrocos tenta repetir – ou até superar – a campanha histórica de 2022. Os africanos avançaram depois de derrotarem a Holanda nos pênaltis e seguem como uma das seleções mais consistentes da competição.

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Paraguai x França - 18h

    Paraguai e França se enfrentam neste sábado (4), às 18h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

    A seleção paraguaia chega motivada após eliminar a Alemanha nos pênaltis e tenta igualar sua melhor campanha em Mundiais, alcançada em 2010, quando chegou às quartas de final. Do outro lado, a França confirma o favoritismo desde a fase de grupos. Invicta, a equipe soma quatro vitórias em quatro jogos, 13 gols marcados e tem Mbappé como principal destaque ofensivo na busca por mais uma classificação.

    continua após a publicidade
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    André Rizek compara Pelé e Lionel Messi

    Copa do Mundo

    Rizek compara Pelé e Messi e crava: 'É um dos motivos'

    Há 1 hora
    Gabriel Magalhães e Odegaard comemoram título da Premier League com o Arsenal

    Copa do Mundo 2026

    Odegaard reencontra Gabriel Magalhães e Martinelli em Brasil x Noruega

    Há 1 hora
    No dia 10 de agosto de 2010, Neymar fez sua estreia pela Seleção Brasileira, marcando um dos gols da vitória sobre os Estados Unidos

    Seleção Brasileira

    Estádio das oitavas guarda capítulos marcantes da história do Brasil

    Há 1 hora
    Jogadores do Brasil comemorando abraçados na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Qual horário de Brasil x Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo?

    Há 1 hora
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    França tem melhor ataque da Copa do Mundo; Brasil aparece no top 8

    Há 2 horas
    Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Inglaterra aposta em cruzamentos e resgata marca histórica de 1966

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Carrascal em ação pela Colômbia

    Carrascal vira assunto em Colômbia x Gana na Copa: 'Não pode ser'

    Elenco da Colômbia comemora gol de Arias na Copa

    Colômbia mostra que pode competir com favoritas na Copa e chega fortalecida às oitavas

    Scaloni conversa com Messi durante jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo

    Messi faz história, mas Argentina ainda busca seu melhor futebol na Copa do Mundo

    Museu com relíquias da guerra da Independência americana aos fundos da Mansão Ford, em Morristown

    Morristown, o QG da Independência americana e da Seleção na Copa do Mundo

    Lionel Messi em ação durante a classificação da Argentina em cima de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Fala de Messi após classificação da Argentina repercute: 'Foram soberbos'

    diogo costa goleiro da seleção portuguesa

    Diogo Costa cresce na Copa e se firma como um dos pilares de Portugal

    Flaco López em Argentina x Jordânia, na Copa do Mundo

    Flaco López esquenta debate após Argentina x Cabo Verde: 'É uma loucura'

    Messi Cristiano Ronaldo (Fotos: AFP)

    Messi ou Cristiano Ronaldo? Jogadores do Atlético opinam quem é melhor

    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (04/07/2026)