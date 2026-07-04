logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

França perde astro do Real Madrid por lesão antes de duelo com Paraguai na Copa

Jogador sentiu a coxa e não poderá atuar contra o Paraguai segundo imprensa francesa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 00:03
Favorite o Lance! no Google
Deschamps olha para relógio
Deschamps olha para o relógio em partida da França na Copa (Imagem: Dan Mullan/Getty Images/AFP)

A França perdeu um dos principais jogadores de meio de campo por conta de um desconforto na coxa para o confronto contra o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. O meio-campista e um dos capitães da equipe, Aurélien Tchouaméni, está fora da partida que acontece neste sábado (4), na Filadélfia, nos Estados Unidos. A Informação é do jornal francês RMC Sport News.

  • Sidny Cabral comemora gol contra a Argentina

    Quem é Sidny Cabral? Autor de golaço de Cabo Verde já ‘ignorou’ Messi

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo.

    Messi se aproxima do recorde de gols em uma Copa do Mundo; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo

    Quantos gols Messi tem na carreira? Confira números

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas

    • ➡️ Ídolo do Botafogo é favorito para assumir como técnico do Uruguai após a Copa

    Didier Deschamps com a mão na boca
    Didier Deschamps com membro da comissão técnica (Imagem: Jewel SAMAD / AFP)

    O jogador sentiu um desconforto na coxa durante o treinamento de sexta-feira (3), na véspera do jogo. De acordo com a comissão técnica, o período em que o do atleta ficará indisponível é estimado em cerca de quatro dias. Caso a França vença o Paraguai e se classifique para as quartas de final, a expectativa é que Tchouaméni tenha condições de retornar ao gramado no dia 9 de julho.

    continua após a publicidade

    🧮 Simule todos os resultados da Copa!

  • Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia

    Jhon Arias vira assunto entre estrangeiros na Copa: 'Do mundo inteiro'

    Fora de Campo
    Há 23 minutos
  • Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante o jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Técnico da Argentina admite problemas contra Cabo Verde: 'Muito a corrigir'

    Copa do Mundo 2026
    Há 46 minutos
  • Vozinha, goleiro de Cabo Verde

    Vozinha desabafa após queda na Copa do Mundo: 'Igual pra igual'

    Copa do Mundo 2026
    Há 48 minutos

    • Meia da Roma deve substituir Tchouaméni na partida entre França e Paraguai na Copa

    Koné disputando a bola
    Koné atuando pela França na Copa do Mundo. (Imagem: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Para suprir a ausência do desfalque no time titular, Manu Koné é o nome mais cotado para assumir a vaga no meio-campo. O jogador é um dos destaques da Roma na temporada. Já a situação de Tchouaméni continuará sendo monitorada de perto pelos médicos franceses nos próximos dias.

    Com essa alteração de última hora, a provável escalação da França para enfrentar o Paraguai, segundo o jornal francês, deve ser: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.

    continua após a publicidade

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Vozinha consolando jogadores de Cabo Verde após eliminação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo

    Fim do sonho: Cabo Verde é eliminado, mas constrói linda história na Copa

    Há 1 hora
    Lionel Messi coloca a mão no peito durante o jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Messi liga alerta da Argentina após classificação dramática na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Arbitragem de Argentina x Cabo Verde

    Fora de Campo

    Brasileiros reagem à arbitragem de Argentina x Cabo Verde: 'Que piada'

    Há 1 hora
    Vozinha, protagonista em Argentina x Cabo Verde

    Copa do Mundo 2026

    Vozinha no Brasil? Eliminado da Copa, goleiro tem situação indefinida

    Há 1 hora
    Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro

    Copa do Mundo 2026

    Derrota para a Argentina não apaga o orgulho da torcida de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Jogadores de Cabo Verde e Argentina se cumprimentando a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Cabo Verde surpreende internautas: 'Melhor jogo'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Jogadores da Argentina durante a partida contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    Argentina x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Messi com o obraço erguido comemorando

    Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa? Veja data e horário

    Messi se prepara para cobrança de escanteio na vitória da Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo

    Fifa muda decisão sobre Messi e deixa jogador mais longe de recorde na Copa do Mundo

    Lopes cabral abraço namorada (reprodução)

    Argentina x Cabo Verde: quem é a mulher com quem Lopes Cabral comemorou gol?

    O zagueiro argentino número 6, Lisandro Martínez, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde

    Quem a Argentina pega nas oitavas de final da Copa do Mundo?

    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    No sufoco, Argentina vence Cabo Verde em jogo dramático e avança na Copa do Mundo

    Sidny Cabral comemora gol contra a Argentina

    Quem é Sidny Cabral? Autor de golaço de Cabo Verde já 'ignorou' Messi

    O zagueiro número 13 de Cabo Verde, Sidney Lopes Cabral, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami

    Golaço em Argentina x Cabo Verde choca torcedores: 'Histórico'

    Tempestade Seleção Brasileira nos EUA

    Alerta de tempestade atinge região onde Brasil está concentrado nos EUA