França perde astro do Real Madrid por lesão antes de duelo com Paraguai na Copa Jogador sentiu a coxa e não poderá atuar contra o Paraguai segundo imprensa francesa

A França perdeu um dos principais jogadores de meio de campo por conta de um desconforto na coxa para o confronto contra o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. O meio-campista e um dos capitães da equipe, Aurélien Tchouaméni, está fora da partida que acontece neste sábado (4), na Filadélfia, nos Estados Unidos. A Informação é do jornal francês RMC Sport News.

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Didier Deschamps com membro da comissão técnica (Imagem: Jewel SAMAD / AFP)

O jogador sentiu um desconforto na coxa durante o treinamento de sexta-feira (3), na véspera do jogo. De acordo com a comissão técnica, o período em que o do atleta ficará indisponível é estimado em cerca de quatro dias. Caso a França vença o Paraguai e se classifique para as quartas de final, a expectativa é que Tchouaméni tenha condições de retornar ao gramado no dia 9 de julho.

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Meia da Roma deve substituir Tchouaméni na partida entre França e Paraguai na Copa

Koné atuando pela França na Copa do Mundo. (Imagem: MAURO PIMENTEL / AFP)

Para suprir a ausência do desfalque no time titular, Manu Koné é o nome mais cotado para assumir a vaga no meio-campo. O jogador é um dos destaques da Roma na temporada. Já a situação de Tchouaméni continuará sendo monitorada de perto pelos médicos franceses nos próximos dias.

Com essa alteração de última hora, a provável escalação da França para enfrentar o Paraguai, segundo o jornal francês, deve ser: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.

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