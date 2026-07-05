Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (05/07)
Quatro seleções entram em campo, sendo os destaques a França e Marrocos
A Copa do Mundo inicia neste domingo (5) a disputa das oitavas de final com dois confrontos que abrem uma nova fase do torneio. Brasil, Noruega, México e Inglaterra entram em campo em busca de uma vaga nas quartas de final, em uma programação que reúne os co-anfitriões mexicanos, os vikings noruegueses, além da Seleção Brasileira e os ingleses, dois dos principais favoritos ao título.
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Depois de superar o Japão de virada, o Brasil encara a Noruega de Haaland, que eliminou a Costa do Marfim. Foram dois jogos que exigiram superação dos nórdicos e dos brasileiros. Mais tarde, o México tenta manter viva a campanha surpreendente que vem fazendo em casa e, depois de despachar o Equador, agora vai encarar a Inglaterra, que passou pela República Democrática do Congo com Harry Kane decidindo.
Confira os jogos deste domingo (5), com horários e onde assistir ao vivo:
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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (05/07/2026)
17h – Brasil x Noruega – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
21h – México x Inglaterra – CazéTV
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