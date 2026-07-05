logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (05/07)

Quatro seleções entram em campo, sendo os destaques a França e Marrocos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Haaland abre os braços para celebrar gol da Noruega contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo
Haaland abre os braços para celebrar gol da Noruega contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

A Copa do Mundo inicia neste domingo (5) a disputa das oitavas de final com dois confrontos que abrem uma nova fase do torneio. Brasil, Noruega, México e Inglaterra entram em campo em busca de uma vaga nas quartas de final, em uma programação que reúne os co-anfitriões mexicanos, os vikings noruegueses, além da Seleção Brasileira e os ingleses, dois dos principais favoritos ao título.

  • André Rizek compara Pelé e Lionel Messi

    Rizek compara Pelé e Messi e crava: ‘É um dos motivos’

    Copa do Mundo
    Há 18 horas
  • Gabriel Magalhães e Odegaard comemoram o título da Premier League conquistado com o Arsenal

    Odegaard reencontra Gabriel Magalhães e Martinelli em Brasil x Noruega

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 horas
  • Neymar comemora o gol marcado na vitória sobre os Estados Unidos em sua estreia pela Seleção Brasileira

    Estádio das oitavas guarda capítulos marcantes da história do Brasil

    Seleção Brasileira
    Há 17 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Depois de superar o Japão de virada, o Brasil encara a Noruega de Haaland, que eliminou a Costa do Marfim. Foram dois jogos que exigiram superação dos nórdicos e dos brasileiros. Mais tarde, o México tenta manter viva a campanha surpreendente que vem fazendo em casa e, depois de despachar o Equador, agora vai encarar a Inglaterra, que passou pela República Democrática do Congo com Harry Kane decidindo.

    Confira os jogos deste domingo (5), com horários e onde assistir ao vivo:

  • Vinicius Jr. atuando com a camisa da Seleção Brasileira (lado esquerdo) e Haaland vestindo a camisa da Noruega (lado direito).

    Peso financeiro de Haaland dita o duelo bilionário entre Brasil e Noruega; veja valores

    Lance! Negócios
    Há 14 horas
  • Noruega perfilada antes do jogo contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo

    Brasil x Noruega na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber sobre o rival da Seleção nas oitavas

    Seleção Brasileira
    Há 4 horas
  • Seleção Brasileira participou de oito prorrogações em toda sua história (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (05/07/2026)

    Onde Assistir
    Há 10 horas

    • 17h – Brasil x Noruega – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    21h – México x Inglaterra – CazéTV

    Bruno Guimarães pela seleção brasileira
    Bruno Guimarães comemora classificação da Seleção Brasileira (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
    ➡️ Clique para assistir no Sportv

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Seleção Brasileira participou de oito prorrogações em toda sua história (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

    Copa do Mundo 2026

    Inteligência artificial crava placar de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Há 37 minutos
    Leonidas da Silva

    Lancepédia

    Artilheiro da Copa de 1938: Leônidas da Silva, do Brasil

    Há 44 minutos
    Mbappé com Deschamps após Paraguai x França na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Paraguai tentou tirar Mbappé do sério, mas plano só fortaleceu a França para sequência na Copa do Mundo

    Há 52 minutos
    Vinicius Jr. atuando com a camisa da Seleção Brasileira (lado esquerdo) e Haaland vestindo a camisa da Noruega (lado direito).

    Seleção Brasileira

    Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (5)?

    Há 52 minutos
    Neymar, de amarelo, ao lado de Ederson, de roxo, na entrada de campo acompanhado de Igor Thiago e Fabinho, camisa 17

    Copa do Mundo 2026

    Neymar joga hoje? Veja a provável escalação do Brasil contra a Noruega

    Há 1 hora
    Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França

    Copa do Mundo 2026

    Jornal francês avalia França x Paraguai na Copa do Mundo: 'Por pouco'

    Há 6 horas
    Mais LANCE!
    Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo

    Técnico da Inglaterra nega uso de Viagra para enfrentar altitude no México

    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Astro segue como dúvida na Inglaterra para duelo na Copa do Mundo

    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Veja números da Globo na segunda fase da Copa do Mundo

    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Mbappé rasga o verbo após Paraguai x França: 'Também sabemos jogar futebol sujo'

    Gustavo Gómez, do Palmeiras, em duelo com a França

    Atuação de Gustavo Gómez contra a França repercute no exterior: 'Tem que ser'

    México e Inglaterra se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    México x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Mbappé comemora classificação da França as oitavas de final da Copa do Mundo com companheiros

    Atitude de Mbappé após França x Paraguai chama atenção: 'Se fosse o Messi'

    Mappé gritando na cara do goleiro do Paraguai, Orlando Gill

    Paraguai x França: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após vitórias de Marrocos e França