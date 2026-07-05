Qual jogo da Copa do Mundo o SBT passa hoje (5)?
Galvão Bueno narra mais um jogo do Brasil na Copa do Mundo
O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira. Neste domingo (5), a casa de Silvio Santos irá passar o jogo de oitavas de final entre Brasil e Noruega, às 17h (de Brasília).
N Sports, que tem Galvão Bueno como sócio, alcança vice-liderança na Copa
Na transmissão, Galvão Bueno comanda a narração ao lado de Mauro Beting e Alexandre Pato, nos comentários.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Parceria entre N Sports e SBT na Copa do Mundo
Nas redes sociais, a N Sports registrou taxa de engajamento de 4,4%, ampliando o alcance de seus conteúdos relacionados à Copa do Mundo. O desempenho digital acompanha a estratégia editorial adotada pelo grupo, que tem investido na produção de vídeos, análises e conteúdos voltados ao acompanhamento diário da competição, buscando integrar diferentes plataformas de distribuição durante o evento.
A N Sports também obteve resultados positivos com o "Desimpedidos", no Youtube, que ultrapassou a marca de 486 milhões de visualizações nos primeiros 20 dias de Mundial. Segundo os dados divulgados, o canal alcançou a maior taxa de engajamento entre os veículos esportivos do país, com índice de 5,3%. Os números reforçam o crescimento do consumo de conteúdo esportivo em ambientes digitais durante o torneio e evidenciam a relevância das plataformas online na cobertura de grandes eventos esportivos.
Copa do Mundo 2026
Leitores do Lance! apontam vencedor de Brasil x Noruega na Copa do MundoHá 2 minutos
Copa do Mundo 2026
Zanetti fala de Neymar e projeta Brasil x Noruega na Copa do MundoHá 17 minutos
Copa do Mundo 2026
Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (5)?Há 32 minutos
Lance! Negócios
Peso financeiro de Haaland dita o duelo bilionário entre Brasil e Noruega; veja valoresHá 42 minutos
Seleção Brasileira
Brasil x Noruega na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber sobre o rival da Seleção nas oitavasHá 42 minutos
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (05/07)Há 42 minutos
Mais LANCE!