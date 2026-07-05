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Qual jogo da Copa do Mundo o SBT passa hoje (5)?

Galvão Bueno narra mais um jogo do Brasil na Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/07/2026 06:40
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As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)
As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira. Neste domingo (5), a casa de Silvio Santos irá passar o jogo de oitavas de final entre Brasil e Noruega, às 17h (de Brasília).

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    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

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    Parceria entre N Sports e SBT na Copa do Mundo

    Nas redes sociais, a N Sports registrou taxa de engajamento de 4,4%, ampliando o alcance de seus conteúdos relacionados à Copa do Mundo. O desempenho digital acompanha a estratégia editorial adotada pelo grupo, que tem investido na produção de vídeos, análises e conteúdos voltados ao acompanhamento diário da competição, buscando integrar diferentes plataformas de distribuição durante o evento.

    A N Sports também obteve resultados positivos com o "Desimpedidos", no Youtube, que ultrapassou a marca de 486 milhões de visualizações nos primeiros 20 dias de Mundial. Segundo os dados divulgados, o canal alcançou a maior taxa de engajamento entre os veículos esportivos do país, com índice de 5,3%. Os números reforçam o crescimento do consumo de conteúdo esportivo em ambientes digitais durante o torneio e evidenciam a relevância das plataformas online na cobertura de grandes eventos esportivos.

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