Pins das sedes viram troféus para jornalistas na cobertura da Copa Mimo vira febre na imprensa em sedes do Mundial

Nem só de entrevistas, coletivas e quilômetros percorridos vivem os jornalistas que acompanham uma Copa do Mundo. Entre um treino, um embarque e outro jogo, há também espaço para uma tradição que, a cada edição do torneio, ganha novos admiradores: a coleção de pins oficiais distribuídos aos profissionais credenciados em cada cidade-sede.

Nesta Copa do Mundo, disputada em 16 sedes espalhadas pelos Estados Unidos, México e Canadá, cada cidade preparou um pin exclusivo, inspirado em um dos seus principais símbolos. O pequeno objeto metálico acaba se transformando em uma lembrança especial da cobertura e, para muitos jornalistas, em um verdadeiro troféu de viagem.

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Quem acompanha a Seleção Brasileira desde o início da competição já reuniu quatro modelos diferentes. Cada um deles representa uma parada da caminhada da equipe comandada por Carlo Ancelotti rumo às fases decisivas do Mundial.

A primeira lembrança veio da estreia da Seleção, em Nova Jersey (empate por 1 a 1 com Marrocos). O pin faz referência à região de Nova York e traz uma versão estilizada da Estátua da Liberdade, um dos monumentos mais conhecidos dos Estados Unidos e símbolo de boas-vindas para quem chega ao país.

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Na sequência, a delegação desembarcou na Filadélfia. Lá, o presente recebido pelos jornalistas homenageia um dos cartões-postais mais famosos da cidade: a escultura "LOVE", reproduzida no pin com a palavra "Love" — amor, em inglês — que se tornou marca registrada do município. Na cidade, o Brasil venceu o Haiti por 3 a 0.

Depois foi a vez de Miami. Em clima bem diferente, o pin da cidade aposta em um dos símbolos mais característicos do sul da Flórida: o tradicional flamingo rosa, ave que se tornou um dos ícones da região e aparece em diversas referências culturais e turísticas. O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0.

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A coleção ganhou mais um integrante após a partida diante do Japão, em Houston. Desta vez, a homenagem foi para a vocação espacial da cidade. O pin traz um foguete, lembrando que Houston abriga a sede do centro espacial da NASA e ficou mundialmente conhecida por sua ligação com os programas espaciais norte-americanos.

A expectativa é de que a coleção continue aumentando. Se avançar às quartas de final, o Brasil voltará a Miami para enfrentar o vencedor do confronto entre Inglaterra e México. Caso siga firme na competição, a Seleção ainda passará por Atlanta, sede de uma das semifinais, garantindo mais um pin exclusivo aos jornalistas credenciados.

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Já a decisão da Copa do Mundo está marcada novamente para Nova Jersey. Como a cidade já faz parte do roteiro brasileiro desde a estreia, os profissionais não recebem um novo modelo, mas terão a oportunidade de encerrar a cobertura justamente onde tudo começou.

Antes de pensar nas próximas lembranças, porém, o Brasil precisa confirmar a classificação. Neste domingo (5), às 17h (de Brasília), a equipe de Carlo Ancelotti enfrenta a Noruega, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Se a vaga vier, além da festa pela classificação, os jornalistas também seguirão vivos na missão paralela de completar uma coleção que conta, em pequenos detalhes, a história da caminhada pelo Mundial.

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