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Peso financeiro de Haaland dita o duelo bilionário entre Brasil e Noruega; veja valores

Seleção Brasileira encara a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo em um confronto marcado pelo equilíbrio econômico e por astros do futebol mundial

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
05/07/2026 06:00
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Vinicius Jr. atuando com a camisa da Seleção Brasileira (lado esquerdo) e Haaland vestindo a camisa da Noruega (lado direito).
Vinicius Jr. atuando com a camisa da Seleção Brasileira (lado esquerdo) e Haaland vestindo a camisa da Noruega (lado direito) - (Crédito: Rafael Ribeiro - CBF, Nelson Terme - CBF e Paul ELLIS -AFP)

Brasil e Noruega entram em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo (4), às 17h (horário de Brasília). Além do peso esportivo de uma decisão que reúne astros do futebol mundial como Vinicius Jr. e Erling Haaland, o duelo chama a atenção fora das quatro linhas por colocar frente a frente duas potências financeiras que integram o top 10 das seleções mais valiosas do Mundial.

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    Valor de mercado das seleções

    No aspecto financeiro, a Seleção pentacampeã mundial leva vantagem e confirma o maior valor de mercado do duelo. O grupo brasileiro é avaliado em € 928,20 milhões (R$ 5,48 bilhões), figurando como a sexta equipe mais cara do torneio. Do outro lado, a Noruega tem valor estimado em € 589,9 milhões (R$ 3,48 bilhões), ocupando a nona posição entre os elencos mais valiosos da Copa. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

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    Apesar da vantagem econômica brasileira, a seleção norueguesa é o adversário de maior valor de mercado que cruzou o caminho do Brasil até aqui no Mundial, com uma diferença de € 338,3 milhões (R$ 2 bilhões). Para dar dimensão a esse cenário de equilíbrio financeiro, o elenco canarinho vale apenas 1,57 vez mais do que o rival, uma distância consideravelmente menor em relação às fases anteriores da competição.

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    • 1ª rodada: Brasil (€ 928,20 milhões) x Marrocos (€ 447,40 milhões);
    • 2ª rodada: Brasil (€ 928,20 milhões) x Haiti (€ 55,90 milhões);
    • 3ª rodada: Brasil (€ 928,20 milhões) x Escócia (€ 170,25 milhões);
    • 16-avos de final: Brasil (€ 928,20 milhões) x Japão (€ 270,85 milhões);
    • Oitavas de final: Brasil (€ 928,20 milhões) x Noruega (€ 589,9 milhões).

    A força de Haaland no elenco norueguês

    Principal nome da Noruega, o centroavante Erling Haaland é avaliado na marca de € 200 milhões (R$ 1,18 bilhão). O atacante do Manchester City divide o posto de atleta mais valioso do planeta ao lado do espanhol Lamine Yamal e responde, sozinho, por 33,90% de todo o valor de mercado do plantel norueguês.

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    O peso econômico do camisa 9 é tão expressivo que ele supera o jogador mais caro do Brasil, Vinicius Jr., avaliado em € 140 milhões, estabelecendo uma diferença de € 40 milhões entre os dois astros.

    Para se ter uma noção desse impacto, o valor de mercado de Haaland ultrapassa a soma inteira de duas seleções que o Brasil já enfrentou nesta Copa do Mundo, como os elencos de Haiti (€ 55,90 milhões) e Escócia (€ 170,25 milhões).

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    Histórico do confronto entre Brasil e Noruega

    Enfrentar a Noruega traz recordações ruins e um tabu incômodo para o futebol brasileiro. Em quatro jogos disputados na história, a Seleção jamais conseguiu vencer a equipe escandinava, acumulando dois empates e duas derrotas.

    Na Copa do Mundo de 1998, na França, as seleções se mediram na última rodada da primeira fase, e os europeus venceram de virada por 2 a 1. Bebeto abriu o placar para o Brasil, mas Tore André Flo e Kjetil Rekdal garantiram o triunfo da Noruega. Fora do ambiente de Copas, os registros oficiais da Fifa contabilizam mais uma vitória dos noruegueses e dois empates, todos em partidas amistosas.

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    Seleção posada antes do jogo contra o Japão
    Seleção posada para o jogo contra o Japão, em Houston (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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