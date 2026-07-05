Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (5)? Brasil e Noruega duelam por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

O Brasil encara a Noruega neste domingo (5), às 17h (de Brasília), na Copa do Mundo. A partida será disputada no Met Life Stadium, Nova Jersey, EUA. O jogo é decisivo para as equipes, quem avançar, tem vaga garantida nas quartas de final da competição.

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O Brasil avançou às oitavas de final depois de vencer o Japão, em um jogo absolutamente emocionante, pelo placar de 2 a 1. Com gol de Martinelli no último minuto do segundo tempo, a Seleção conquistou a virada e a vitória.

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Enquanto isso, a Noruega, que contou com um dia a menos de preparação, se classificou para as oitavas depois de deixar a Costa do Marfim pelo caminho. A mesma imprensa da Noruega que disse que o Brasil estava "tremendo" por enfrentar o "pior adversário possível nas oitavas", afirmou que o jogo norueguês na fase de 16 avos de final contra a equipe africana foi um desastre no ataque.

Seleção Brasileira, Gabriel Magalhães durante o treino (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Erling Haaland, craque norueguês e um dos atletas mais perigosos do jogo, já afirmou mais de uma vez que está nervoso, e que jogar contra a Seleção Brasileira parece um sonho. Nesta Copa do Mundo, os noruegueses, que não participavam do torneio desde 1998, viralizaram nas redes sociais com uma comemoração única, a "remada do barco viking".

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Quem para o Haaland?

Na internet, a maior esperança brasileira de parar o "Cometa Haaland" caiu sobre os braços do zagueiro Gabriel Magalhães. Ambos jogam na Inglaterra, o norueguês pelo Manchester City, enquanto o brasileiro atua pelo Arsenal.

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No país, Gabriel Magalhães e Haaland sempre travam batalhas intensas, que ficaram marcadas por duelos perigosos, entradas brutas e provocações. Os melhores atributos do atacante norueguês, além de sua habilidade, são sua altura, peso e posicionamento. Por sorte, o zagueiro da pentacampeã do mundo tem um porte quase idêntico ao de Haaland, e uma força física capaz de parar o craque.

Onde assistir Brasil x Noruega?

Você poderá acompanhar a partida, ao vivo, pela Globo, Cazé TV ou SBT.