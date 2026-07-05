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Zanetti fala de Neymar e projeta Brasil x Noruega na Copa do Mundo

Ex-jogador também falou de Lionel Messi

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 06:25
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Zanetti dando entrevista na Copa do Mundo
Javier Zanetti ganhou a Champions League com a Inter de Milão (Foto: Marcelo Smigol)

Em evento da Fifa nos Estados Unidos no último sábado (4), Javier Zanetti respondeu algumas perguntas da imprensa, falou sobre Neymar e Messi e projetou Brasil x Noruega. O ex-jogador ressaltou o tamanho da Seleção Brasileira e disse que a camisa pode pesar contra os europeus no jogo deste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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    Ao ser questionado por João Lidington sobre um possível Brasil e Argentina na semifinal da Copa do Mundo e a principal estrela do time de Carlo Ancelotti na visão dos argentinos, Zanetti deixou claro que a Seleção deve ser respeitada, principalmente pelos jogadores de qualidade que possui.

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    - Bom, eu acho que o Brasil é uma seleção que sempre deve ser respeitada por sua história. Tem jogadores de hierarquia. Para mim, o Marquinhos, por exemplo, o capitão, é um líder e vem demonstrando isso há muito tempo. E depois, bom, no ataque, não sei se o Raphinha vai recuperar da lesão, mas também é um jogador desequilibrante - afirmou Zanetti.

    O ídolo da Inter de Milão foi perguntado se gostaria de ver Neymar em campo contra a Noruega e a resposta foi dada com muitos elogios ao camisa 10.

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    • - Neymar é um jogador extraordinário. Acho que, para nós que amamos o futebol, ver o Neymar dentro de um campo de jogo é algo que a gente gostaria - completou.

    Neymar com uniforme de treino da Seleção Brasileira durante aquecimento
    Neymar entrou apenas no segundo tempo da partida entre Brasil x Escócia na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Zanetti projeta Brasil x Noruega

    Após comentar sobre as qualidades da Seleção Brasileira, o ex-lateral foi questionado se a equipe sul-americana tem alguma vantagem para encarar os europeus no MetLife Stadium neste domingo (5). Segundo Zanetti, a partida tem tudo para ser difícil para ambos os times.

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    - Vai ser um jogo complicado porque a Noruega é uma seleção muito organizada, e na frente eles têm um grande atacante que é o Haaland. Creio que o Brasil vai precisar fazer um jogo com muita concentração. Mas, bom, nesses jogos a hierarquia e a história também pesam, e o Brasil tem isso - analisou Zanetti.

    Lionel Messi

    Javier Zanetti também foi questionado sobre a atuação de Lionel Messi nesta edição da Copa do Mundo em que, até o momento, é o artilheiro da competição com sete gols, ao lado de Kylian Mbappé. Além disso, foi perguntado se, caso o bicampeonato da Argentina aconteça, o camisa 10 deveria ser considerado o maior jogador da história.

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    - Messi é único, para mim. E eu não o analiso pelo que ele ganha. Para mim, Messi pode não ganhar nenhum troféu, mas jogando como joga, para mim, é o melhor. Então, eu tiro os resultados de lado. Para mim, Messi é a essência do futebol. E tê-lo como argentino, como referência, como capitão, me dá muito orgulho - disse Zanetti antes de ser perguntado se tinha expectativas de que Messi tivesse as atuações que teve até o momento no torneio.

    - Conhecendo-o, sim. Sei o que ele sente pelo seu país, o compromisso que ele tem. E, a verdade é que, sobretudo vê-lo feliz dentro de um campo de jogo, para mim é algo único - complementou.

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    Confira as análises de Javier Zanetti em vídeo:

    Vini Jr e Haaland dominando a bola em partidas diferentes
    Vinicius Júnior e Haaland são os destaque de Brasil e Noruega na Copa do Mundo (Foto: Luis ROBAYO and Stefano RELLANDINI / AFP)

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