Zanetti fala de Neymar e projeta Brasil x Noruega na Copa do Mundo
Ex-jogador também falou de Lionel Messi
Em evento da Fifa nos Estados Unidos no último sábado (4), Javier Zanetti respondeu algumas perguntas da imprensa, falou sobre Neymar e Messi e projetou Brasil x Noruega. O ex-jogador ressaltou o tamanho da Seleção Brasileira e disse que a camisa pode pesar contra os europeus no jogo deste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
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Ao ser questionado por João Lidington sobre um possível Brasil e Argentina na semifinal da Copa do Mundo e a principal estrela do time de Carlo Ancelotti na visão dos argentinos, Zanetti deixou claro que a Seleção deve ser respeitada, principalmente pelos jogadores de qualidade que possui.
- Bom, eu acho que o Brasil é uma seleção que sempre deve ser respeitada por sua história. Tem jogadores de hierarquia. Para mim, o Marquinhos, por exemplo, o capitão, é um líder e vem demonstrando isso há muito tempo. E depois, bom, no ataque, não sei se o Raphinha vai recuperar da lesão, mas também é um jogador desequilibrante - afirmou Zanetti.
O ídolo da Inter de Milão foi perguntado se gostaria de ver Neymar em campo contra a Noruega e a resposta foi dada com muitos elogios ao camisa 10.
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- Neymar é um jogador extraordinário. Acho que, para nós que amamos o futebol, ver o Neymar dentro de um campo de jogo é algo que a gente gostaria - completou.
Zanetti projeta Brasil x Noruega
Após comentar sobre as qualidades da Seleção Brasileira, o ex-lateral foi questionado se a equipe sul-americana tem alguma vantagem para encarar os europeus no MetLife Stadium neste domingo (5). Segundo Zanetti, a partida tem tudo para ser difícil para ambos os times.
- Vai ser um jogo complicado porque a Noruega é uma seleção muito organizada, e na frente eles têm um grande atacante que é o Haaland. Creio que o Brasil vai precisar fazer um jogo com muita concentração. Mas, bom, nesses jogos a hierarquia e a história também pesam, e o Brasil tem isso - analisou Zanetti.
Lionel Messi
Javier Zanetti também foi questionado sobre a atuação de Lionel Messi nesta edição da Copa do Mundo em que, até o momento, é o artilheiro da competição com sete gols, ao lado de Kylian Mbappé. Além disso, foi perguntado se, caso o bicampeonato da Argentina aconteça, o camisa 10 deveria ser considerado o maior jogador da história.
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- Messi é único, para mim. E eu não o analiso pelo que ele ganha. Para mim, Messi pode não ganhar nenhum troféu, mas jogando como joga, para mim, é o melhor. Então, eu tiro os resultados de lado. Para mim, Messi é a essência do futebol. E tê-lo como argentino, como referência, como capitão, me dá muito orgulho - disse Zanetti antes de ser perguntado se tinha expectativas de que Messi tivesse as atuações que teve até o momento no torneio.
- Conhecendo-o, sim. Sei o que ele sente pelo seu país, o compromisso que ele tem. E, a verdade é que, sobretudo vê-lo feliz dentro de um campo de jogo, para mim é algo único - complementou.
Confira as análises de Javier Zanetti em vídeo:
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