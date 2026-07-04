Brasil x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo
Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos), para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Casemiro marcou o primeiro do Brasil no início do segundo tempo.
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Na fase de grupos, a Seleção Brasileira tomou apenas um gol, na estreia contra o Marrocos. A partida contra os africanos terminou empatada, enquanto os jogos contra Haiti e Escócia terminaram com vitória do Brasil, o suficiente para a equipe se classificar com a primeira colocação do Grupo C.
A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nos 16 avos de final. Nusa, no primeiro tempo, e Haaland, nos minutos finais, marcaram para os europeus. Na primeira fase, a equipe venceu Iraque e Senegal, mas perdeu para a França e ficou com o segundo lugar do Grupo I.
Nos jornais noruegueses, a confiança se mistura com a valorização histórica. O Verdens Gang convocou a torcida para o duelo em Nova York e classificou a partida simplesmente como "o maior jogo da história do futebol masculino do país", apontando que o Brasil chega pressionado por oscilações recentes. O Dagbladet relembrou o confronto da Copa do Mundo de 1998, quando a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos. Para eles, o jogo pode representar uma verdadeira "mudança de trono" no futebol mundial.
Tudo sobre Brasil x Noruega (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Brasil 🆚 Noruega
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 17h (de Brasília).
📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos).
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Ismail Elfath (USA)
🚩 Assistentes: Corey Parker (USA) e Kyle Atkins (USA)
🖥️ VAR: ainda não divulgado.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡 Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Cunha, Vini Jr.
Técnico: Carlo Ancelotti.
🔴 Noruega
Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.
Técnico: Ståle Solbakken.
Brasil x Noruega
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