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Brasil x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 17:00
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Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos), para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    escudo brasil
    BRA
    Noruega escudo
    NOR
    Copa do Mundo
    oitavas de final
    Data e Hora
    domingo, 5 de julho de 2026, às 17h (de Brasília)
    Local
    MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos)
    Árbitro
    Ismail Elfath (USA)
    Assistentes
    Corey Parker (USA) e Kyle Atkins (USA)
    Var
    ainda não divulgado.
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Casemiro marcou o primeiro do Brasil no início do segundo tempo.

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    • Na fase de grupos, a Seleção Brasileira tomou apenas um gol, na estreia contra o Marrocos. A partida contra os africanos terminou empatada, enquanto os jogos contra Haiti e Escócia terminaram com vitória do Brasil, o suficiente para a equipe se classificar com a primeira colocação do Grupo C.

    A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nos 16 avos de final. Nusa, no primeiro tempo, e Haaland, nos minutos finais, marcaram para os europeus. Na primeira fase, a equipe venceu Iraque e Senegal, mas perdeu para a França e ficou com o segundo lugar do Grupo I.

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    Nos jornais noruegueses, a confiança se mistura com a valorização histórica. O Verdens Gang convocou a torcida para o duelo em Nova York e classificou a partida simplesmente como "o maior jogo da história do futebol masculino do país", apontando que o Brasil chega pressionado por oscilações recentes. O Dagbladet relembrou o confronto da Copa do Mundo de 1998, quando a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos. Para eles, o jogo pode representar uma verdadeira "mudança de trono" no futebol mundial.

    Tudo sobre Brasil x Noruega (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Brasil 🆚 Noruega
    Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

    📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos).
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Ismail Elfath (USA)
    🚩 Assistentes: Corey Parker (USA) e Kyle Atkins (USA)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡 Brasil
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Cunha, Vini Jr.
    Técnico: Carlo Ancelotti.

    🔴 Noruega
    Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.
    Técnico: Ståle Solbakken.

    Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Brasil x Noruega
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