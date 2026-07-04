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Para Ancelotti, Brasil ainda não passou de 7,5 na Copa do Mundo

Treinador vê melhora do jogo, mas ainda há espaço para crescer

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
04/07/2026 18:38
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Carlo Ancelotti, durante coletiva de imprensa no MetLife, véspera de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo
Carlo Ancelotti, durante coletiva de imprensa no MetLife, véspera de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

EAST RUTHERFORD, NJ (EUA) - O técnico Carlo Ancelotti avalia que a Seleção Brasileira está crescendo nesta Copa do Mundo, mas neste sábado (4), véspera de Brasil x Noruega pelas oitavas de final do Mundial, o treinador demonstrou que ainda espera que a equipe melhore muito. Em entrevista coletiva concedida no MetLife Stadium, local de jogo, Ancelotti citou os aspectos de melhora da Seleção, mas ao ser instado a dar nota ao time, não passou do 7,5.

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    — Melhoramos a qualidade com a bola em relação ao primeiro jogo, com o Marrocos, em que fizemos muito mal sem a bola. Agora a equipe está mais acertada, no passe e na frente — considerou Ancelotti.

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    Na sequência, o técnico da Seleção Brasileira foi perguntado sobre qual nota dá ao time até aqui na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti, então, pensou um pouco e, com um sorriso de canto de boca, deu o veredito.

    — É um dado que pensamos depois do jogo. Foi um 5 contra o Marrocos, um 6,5 contra o Haiti, um 7 contra a Escócia, e porque estávamos felizes, um 7,5 depois do Japão — considerou o técnico.

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    • Carlo Ancelotti, durante treino da Seleção Brasileira em Morristown
    Carlo Ancelotti, durante treino da Seleção Brasileira em Morristown (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Ancelotti fala sobre substituto de Paquetá e retorno de Raphinha 

    Boa parte da entrevista de Ancelotti foi dedicado ao substituto de Lucas Paquetá para o duelo do Brasil com a Noruega. O treinador, como de hábito, não falou quem irá para a partida, mas deu indícios de que Gabriel Martinelli, que disputa vaga com Danilo Santos, está em vantagem.

    — A primeira coisa que a gente tem que dizer é (precisamos) jogador que pode defender pelo lado esquerdo, como é o caso do Paquetá, e também um jogador extremo. Quando o time não tem a bola, tem que defender pelo lado esquerdo. Isso acontece com Martinelli e também Danilo — observou o técnico.

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    Sobre Raphinha, que não atua desde 19 de junho, quando se lesionou diante do Haiti, Carlo Ancelotti confirmou que ele ficará no banco.

    — O Raphinha está indo muito bem. Ele está disponível para estar no banco para começar a jogar alguns minutos, ser útil em algum momento. Ele está muito bem e muito rápido. Estamos muito felizes com isto, porque o Raphinha é uma jogador muito importante para o time.

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