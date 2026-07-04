Ancelotti faz ressalva sobre substituto de Paquetá na Seleção: 'Não temos' Lesão muscular de grau 2 deve tirar Paquetá da Copa

MORRISTOWN, NJ (EUA) — O técnico Carlo Ancelotti comandou no fim da manhã deste sábado (4) o último treino antes da Seleção Brasileira enfrentar a Noruega. Horas depois, o técnico concedeu a última entrevista coletiva antes do duelo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Um dos temas mais abordados pelos jornalistas é o dilema em torno da lesão de Lucas Paquetá. Quem deve substituir o meio-campista?

🗣️Confira as respostas de Carlo Ancelotti:

— Não temos no elenco jogador com a qualidade de Paquetá, temos que substituir por outro jogador, nesse aspecto temos diferentes características. Danilo é diferente de Gabriel (Martinelli), que é diferente de Matheus Cunha, que é diferente do Ederson. Mas vou escolher o jogador em função da nossa equipe tendo em conta a força do rival.

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— A nível defensivo um jogador que pode defender do lado esquerdo como fez Paquetá, quando a equipe não tem a bola. Isto Martinelli e Danilo podem fazer. Com bola tem que ocupar bem a posição de centro esquerda, que as vezes pode ser Vini e nesse caso Douglas Santos adianta e as vezes pode ser outro jogador, que pode ser Martinelli. A nível defensivo não muda, muda a interpretação do jogador a depender das características. Danilo é diferente de Martinelli.

➡️ Escalação: Danilo ou Martinelli é o mistério para Brasil x Noruega

Qual é a gravidade da lesão de Paquetá?

Dor de cabeça para Ancelotti! Após exames de imagem realizados pela CBF e as novas avaliações feitas pela comissão técnica nesta quarta-feira (1), a possibilidade de Paquetá voltar a atuar no torneio é considerada muito remota, mesmo em um eventual avanço da Seleção Brasileira até a final.

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Por se tratar de uma lesão muscular de grau 2, a previsão considerada mais provável é de que o meia volte aos trabalhos com bola entre duas e três semanas. Mesmo nesse prazo, a tendência é que o jogador não tenha tempo suficiente para recuperar o condicionamento físico e o ritmo de jogo necessários para disputar uma partida de alta intensidade, como uma eventual final de Copa do Mundo.

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Lucas Paquetá é substituído por Ancelotti após acusar dores na coxa em Brasil x Japão (Foto: Alex Slitz/AFP)

Brasil pronto para enfrentar a Noruega

A Seleção Brasileira encerra neste sábado a preparação para enfrentar a Noruega, neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor do confronto garante vaga nas quartas de final, em Miami, onde enfrentará quem avançar do duelo entre Inglaterra e México.