Junior Baiano relembra pênalti polêmico em Brasil x Noruega na Copa de 98
Seleção tem chance de 'vingança' neste domingo
Brasil e Noruega vão se enfrentar, na tarde deste domingo (5), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O reencontro entre as seleções trouxe de volta à memória um dos episódios mais marcantes do confronto: o pênalti cometido por Júnior Baiano na Copa de 1998.
Em entrevista ao Lance!, o ex-zagueiro da Seleção Brasileira relembrou o lance que ficou marcado na derrota do Brasil por 2 a 1 para os noruegueses, ainda na fase de grupos do Mundial da França. Na ocasião, a equipe comandada por Zagallo já estava classificada para as oitavas de final, mas acabou superada de virada em Marselha.
➡️Ancelotti mantém mistério sobre substituto de Paquetá na Seleção
O lance decisivo aconteceu nos minutos finais da partida entre Brasil e Noruega. Após disputa dentro da área, Júnior Baiano foi flagrado puxando a camisa de Tore André Flo, e o árbitro Esfandiar Baharmast assinalou pênalti para a Noruega. Kjetil Rekdal converteu a cobrança e decretou a vitória.
— Ali parece que eu estou puxando, mas só estou segurando a camisa. Ele saiu, aí a camisa estica. Qual é o nome desse fotógrafo? Queria trocar uma ideia com ele. Com essa foto, sou preso, condenado. Eu subo, seguro a camisa, e ele está caindo para o lado, aí a camisa estica. O juiz viu e deu pênalti - explicou Júnior Baiano em entrevista ao Lance!.
Inteligência artificial crava placar de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo
Artilheiro da Copa de 1938: Leônidas da Silva, do Brasil
Paraguai tentou tirar Mbappé do sério, mas plano só fortaleceu a França para sequência na Copa do Mundo
Agora, a Seleção Brasileira tem a chance de se "vingar" diante dos noruegueses. A bola vai rolar para Brasil x Noruega às 17h (Brasília).
Brasil x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos), para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!.
💸Aposte em gols de Brasil x Noruega!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Casemiro marcou o primeiro do Brasil no início do segundo tempo.
Para enfrentar o Brasil, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nos 16 avos de final. Nusa, no primeiro tempo, e Haaland, nos minutos finais, marcaram para os europeus. Na primeira fase, a equipe venceu Iraque e Senegal, mas perdeu para a França e ficou com o segundo lugar do Grupo I.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Veja números da Globo na segunda fase da Copa do MundoHá 8 horas
Fora de Campo
Atuação de Gustavo Gómez contra a França repercute no exterior: 'Tem que ser'Há 8 horas
Copa do Mundo 2026
Atitude de Mbappé após França x Paraguai chama atenção: 'Se fosse o Messi'Há 9 horas
Fora de Campo
Batistuta é sincero ao recordar interesse do Flamengo: 'Me doía'Há 9 horas
Fora de Campo
Galvão Bueno abre o jogo sobre proposta da Cazé TVHá 9 horas
Copa do Mundo 2026
Pênalti em Paraguai x França divide internautas: 'Única forma'Há 9 horas
Mais LANCE!