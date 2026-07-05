Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (05/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A Copa do Mundo conta com mais jogos das oitavas de final neste domingo (5), com Brasil e Noruega e México e Inglaterra, que vão em busca da vaga nas quartas. Além do mata-mata do Mundial, a programação esportiva do dia também conta com quatro partidas da Série B do Campeonato Brasileiro e um amistoso entre Náutico e Juventude.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 5 de julho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

17h – Brasil x Noruega – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

21h – México x Inglaterra – CazéTV

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➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Série B

20h30 – Náutico x Juventude – Sportv, ge.tv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Disney+

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Palpites dos jogos de hoje

O nosso artigo de palpites de jogos de hoje, domingo, 5 de julho, reúne dicas para a Copa do Mundo e Série B. Analisamos os principais jogos do dia e selecionamos as apostas com base em forma recente, estatísticas de confronto direto e comparação de odds.