Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (05/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A Copa do Mundo conta com mais jogos das oitavas de final neste domingo (5), com Brasil e Noruega e México e Inglaterra, que vão em busca da vaga nas quartas. Além do mata-mata do Mundial, a programação esportiva do dia também conta com quatro partidas da Série B do Campeonato Brasileiro e um amistoso entre Náutico e Juventude.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 5 de julho de 2026):
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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (05/07)
17h – Brasil x Noruega – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
21h – México x Inglaterra – CazéTV
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
Série B
20h30 – Náutico x Juventude – Sportv, ge.tv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Disney+
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Palpites dos jogos de hoje
O nosso artigo de palpites de jogos de hoje, domingo, 5 de julho, reúne dicas para a Copa do Mundo e Série B. Analisamos os principais jogos do dia e selecionamos as apostas com base em forma recente, estatísticas de confronto direto e comparação de odds.
Onde Assistir
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